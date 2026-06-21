Aire acondicionado y cambio climático: la factura oculta de un verano que parece no tener fin

El verano ya no se limita a los meses de junio a septiembre. Ahora se asienta, se prolonga y obliga a encender el aire acondicionado durante mucho más tiempo del que recordaban las generaciones pasadas. No es solo una percepción: la AEMET estima que el verano climatológico dura aproximadamente cinco semanas más que en los años 80, lo que se traduce en 40 días adicionales de calor estival.

Este cambio tiene una repercusión muy clara en el bolsillo. Según un análisis de la plataforma Raisin, citado por Infobae en su reportaje sobre el coste de no sudar y el efecto del cambio climático en el gasto adicional en aire acondicionado, el uso extra de climatización durante esos días soleados representa unos 120,56 euros más al año por hogar. Si multiplicamos esta cifra por los 19,3 millones de viviendas, el costo total supera los 2.300 millones de euros anuales solo en electricidad relacionada con el aire acondicionado.

Veranos más extensos, noches sin descanso y factura en aumento

La ecuación es clara, aunque incómoda:

Veranos más prolongados.

Más días y noches con temperaturas mínimas superiores a 20 ºC (conocidas como noches tropicales ).

). Hogares que ya no logran refrescarse durante la noche.

Aire acondicionado funcionando durante más horas… y mayor gasto.

Con un precio medio de la electricidad de 0,1507 €/kWh y un consumo aproximado de 2,5 kWh por hora para un aparato doméstico, cada hora de funcionamiento cuesta alrededor de 0,38 euros. Si se utiliza ocho horas diarias durante esos 40 días adicionales, el gasto asciende a esos 120,56 euros extra por hogar al año.

Cuando se observa desde una perspectiva nacional, el impacto deja de ser anecdótico:

Concepto Estimación Hogares en España 19,3 millones Gasto extra anual por hogar 120,56 € Sobrecoste agregado anual > 2.300 millones €

Y esto sin contar lo que ocurre el resto del año: olas de calor anticipadas en mayo, prolongadas hasta septiembre e incluso episodios en octubre. El aire acondicionado ha pasado de ser un “lujo ocasional” a convertirse en una herramienta indispensable para sobrevivir al clima, con un impacto directo en las finanzas familiares.

El aire acondicionado: de invento industrial a símbolo doméstico

Resulta curioso saber que el aire acondicionado no fue concebido para mejorar el descanso nocturno, sino para salvar una imprenta. En 1902, el ingeniero Willis Haviland Carrier diseñó en Nueva York el primer sistema moderno capaz de controlar la humedad y la temperatura en una planta de impresión, dado que el papel se deformaba y la tinta no secaba correctamente.

Con el tiempo, esta idea fue perfeccionada y patentada. Así pasó del ámbito industrial a cines, grandes almacenes y finalmente a los hogares. Desde los años 50, la producción masiva y la reducción de precios impulsaron su adopción en Estados Unidos hasta alcanzar casi un 80 % de equipamiento en viviendas.

En España, la penetración masiva llegó mucho después. Durante años, el aire acondicionado fue visto como algo exclusivo para oficinas, hoteles y comercios. No fue hasta los años 90 y 2000 cuando comenzó su verdadero despegue residencial gracias al abaratamiento de los equipos tipo ventana y posteriormente los sistemas split. Este desfase histórico explica por qué muchos edificios aún carecen de instalaciones adecuadas y por qué cada ola de calor reabre el debate sobre su consideración como bien esencial.

El dilema climático: necesario… pero problemático

Aquí surge la paradoja. El aire acondicionado protege nuestra salud, pero también empeora la crisis climática si funciona con energía procedente de combustibles fósiles.

Los especialistas en climatización destacan tres impactos principales:

Mayor consumo eléctrico : cada hora que funciona incrementa la demanda energética del sistema eléctrico.

: cada hora que funciona incrementa la demanda energética del sistema eléctrico. Más calor urbano : el aparato expulsa calor hacia afuera, contribuyendo al fenómeno conocido como isla de calor urbana .

: el aparato expulsa calor hacia afuera, contribuyendo al fenómeno conocido como . Gases refrigerantes: algunas unidades todavía utilizan refrigerantes con alto potencial para calentar globalmente; las fugas pequeñas se acumulan a lo largo del ciclo vital del equipo.

Durante episodios extremos de calor, el encendido masivo del aire provoca picos altos en la demanda energética. Si esta energía proviene de centrales térmicas, las consecuencias son más emisiones de CO₂ y mayor contaminación ambiental, lo que agrava aún más el calentamiento global. Un ciclo vicioso que solo puede romperse mediante tres acciones simultáneas: apostar por las energías renovables, fomentar la eficiencia energética y promover un uso responsable.

IA, datos y la nueva generación de climatización inteligente

En medio de este panorama complicado, los sistemas basados en inteligencia artificial están tomando protagonismo. La nueva generación de climatización comienza a implementar:

Algoritmos que son capaces de aprender los patrones diarios del usuario ajustando automáticamente horarios y temperaturas.

diarios del usuario ajustando automáticamente horarios y temperaturas. Integración con sensores que detectan presencia, calidad del aire y humedad para enfriar únicamente cuando es necesario.

Modelos predictivos que anticipan picos calóricos permitiendo enfriar antes (precool) a menor costo para reducir el consumo durante horas punta.

Esto no es ciencia ficción; es parte del avance natural hacia un sector que busca disminuir su consumo sin sacrificar comodidad. En un país donde el gasto adicional por aire acondicionado debido al cambio climático ya alcanza cifras astronómicas, cualquier mejora porcentual puede marcar una gran diferencia.

Como conclusión incómoda pero realista: el calor llega antes, se va más tarde y aprieta con mayor intensidad. No sudar resulta cada vez más costoso tanto en términos económicos como ambientales. La cuestión ya no es si encenderemos el aire acondicionado; ahora se trata de cómo hacerlo para evitar que esta solución termine alimentando aún más el problema.

Fuentes: