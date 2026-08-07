Sánchez y Begoña requisan ‘temporalmente’ los móviles de todos los que invitan a La Mareta

La estancia de Pedro Sánchez en La Mareta se ha transformado en una fortaleza: tal como informa LA RAZÓN, quienes buscan reunirse con él deben entregar previamente sus móviles para mitigar cualquier riesgo de espionaje electrónico. Esta medida, que es un hecho sin precedentes en dicha residencia, llega en medio del revuelo ocasionado por Pegasus y con Marruecos nuevamente en el centro del debate político.

Este dato no es irrelevante, pues el Gobierno aún soporta la carga de los móviles infectados del propio presidente y de varios ministros. En este contexto, la elección de reforzar la seguridad en Lanzarote no solo apunta a la protección física: es también un reflejo de una Moncloa que intenta evitar una nueva crisis que la salpique en un momento en que la discusión sobre Ceuta, el enfrentamiento con Rabat y las tensiones internas se cruzan en un escenario delicado.

La Mareta, el refugio presidencial más protegido del verano

La residencia de La Mareta, ubicada en Lanzarote, ha vuelto a funcionar como un centro de operaciones bajo un estricto control. Según lo publicado por LA RAZÓN, Sánchez se encuentra acompañado por su esposa, sus dos hijas, sus padres y su suegra, y todas las visitas con carácter político pasan por un filtro más exhaustivo de lo habitual. La norma es clara: ningún teléfono dentro. Ni fotos improvisadas, ni grabaciones de audio, ni vibraciones inoportunas. Un pequeño dilema moderno, pero bajo protocolo.

Este blindaje está en línea con otras informaciones recientes sobre la seguridad del complejo, que incluyen cámaras en cada rincón junto a un refuerzo notable de agentes. El propósito, según las fuentes citadas por el medio, es evitar cualquier fuga o escucha en un periodo crucial para la Presidencia.

Pegasus sigue marcando la pauta

La presencia de Pegasus continúa latente. Este software espía logró infectar dispositivos asociados a Sánchez y a varios miembros de su Gobierno, y el tema sigue afectando la relación con Rabat y la narrativa pública de Moncloa. La explicación técnica es clara: este tipo de programa permite acceder a mensajes, llamadas, micrófono, cámara y contactos del teléfono sin que el usuario lo note. En otras palabras, el invitado más indeseable en cualquier encuentro.

A su vez, este episodio ha dejado una consecuencia política evidente: el Gobierno ha extremado las medidas de precaución y ha optado por convertir la seguridad digital en una prioridad palpable. No se trata solo de una paranoia preventiva; es una memoria reciente. En el ámbito político, la memoria suele tener un precio más alto que la indiferencia.

Ceuta, Marruecos y una crisis sin cierre

La tensión con Marruecos vuelve a asomarse en los reportes sobre Sánchez. La información de LA RAZÓN vincula este endurecimiento en La Mareta con el deterioro de las relaciones tras la crisis migratoria en Ceuta, un episodio que el Gobierno rehúsa reconocer públicamente como una crisis abierta con Rabat. A esto se suma el ruido de las encuestas y el papel de la oposición, que interpreta cada gesto como un signo de debilidad.

En esta misma línea, la agenda política se ha visto colmada de interpretaciones cruzadas: desde el hipotético gabinete de crisis que incluye a Marlaska, Robles y Albares, hasta las manifestaciones convocadas frente a La Mareta. La presión no solo proviene del ámbito diplomático o de la seguridad; también llega desde la calle y desde una oposición que ha convertido las vacaciones del presidente en munición diaria.

La presión política se cuela hasta en el descanso

La imagen de un presidente de vacaciones en Lanzarote ya no se presenta como un tiempo de descanso, sino como un escenario de vigilancia constante. Las críticas se han multiplicado: algunos cuestionan el coste del operativo; otros, critican el aire casi palaciego del aislamiento; y otros, simplemente, ponen en duda la narrativa de normalidad que intenta proyectar Moncloa mientras refuerza la seguridad hasta niveles inusuales. El resultado es una escena contemporánea: política, protección y reputación entrelazadas en un mismo plano.

También influye el clima social. Parte de la oposición alimenta la percepción de que Rabat está condicionando a Sánchez, mientras grupos como Hazte Oír han organizado protestas con mensajes contundentes frente a la residencia. Todo esto convierte una estancia estival en una suerte de cumbre sin micrófonos, con el Atlántico como testigo y más tensión que en una sala de comisiones.

Reflexiones sobre la nueva ola de la IA y su relación con este tipo de seguridad

Aparte del trasfondo político, este episodio se conecta con una tendencia tecnológica marcada: la seguridad ya no se basa únicamente en puertas y escoltas, sino en datos, dispositivos y comunicaciones. Los avances recientes en IA están propiciando sistemas de vigilancia más precisos, análisis riesgos más rápidos y detección automatizada de amenazas, pero también han sofisticado las herramientas de espionaje y desinformación. La carrera se desarrolla en dos direcciones, y ninguna de ellas parece contener velocidad.

La lógica aquí es sencilla: cuanto más digital se torna la política, más valioso se vuelve cada móvil. Por esa razón, las soluciones de inspección, control de terminales y análisis forense están en crecimiento, al tiempo que se fortalecen los equipos capaces de detectar intrusiones y comportamientos anómalos. En otras palabras: si antes era suficiente con revisar debajo del coche, ahora también se requiere mirar dentro del software. Casi nada.