Fruits & Jokers: 40 líneas – jugosas y magníficas

¡Frutas! ¿Quién no los ama? La compañía Playson decidió complacer a sus clientes con una nueva tragamonedas jugosa con 40 líneas ganadoras. Después del lanzamiento de la versión piloto de la tragamonedas Fruits & Jokers, que deleitó a los jugadores con 20 líneas, la nueva versión de la amada máquina tragamonedas lo sorprenderá con su funcionalidad. El lanzamiento de la tragamonedas es una confirmación obvia de que las máquinas de frutas son un clásico que nunca se desvanece. Y para que el juego no parezca demasiado jugoso, el desarrollador agregó una imagen de una chica bromista. Como estándar, Playson publica la información de RTP/House Edge para sus juegos de tragamonedas. Por lo tanto, la House Edge de Fruits & Jokers: 40 líneas es un 3,55%. Puede verlo yendo directamente al casino Frank.

Fruits and Jokers es un juego de 5 carretes con 3 filas. El juego utiliza 40 líneas de pago estándar, jugando de izquierda a derecha. El juego tiene algunos símbolos especiales. El símbolo comodín es un “Joker”, que puede reemplazar todos los símbolos excepto los dispersos. El símbolo Scatter es una “Estrella”. Los símbolos dispersos pueden aparecer en cualquier parte de los carretes, no es necesario ser parte de la línea de juego. El símbolo de la estrella dispersa es también el símbolo más valioso del juego: cinco de ellos pagan 400 monedas en cualquier lugar de los carretes.

Visite el sitio https://frank-casino.pt/jogos/fruits-jokers-40-lines para que pueda estar seguro de que el juego no diferirá de la versión original, excepto por la inclusión de 20 líneas de pago adicionales. El juego no cuenta con una banda sonora, aunque los sonidos están presentes. Por lo tanto, no requerirá que se sumerja por completo. Sin duda le gustará el diseño: la animación es fantástica y los símbolos de frutas son muy coloridos y jugosos.

La principal ventaja de la máquina tragamonedas consiste en lo que puede obtener acceso desde cualquier dispositivo que desee. El juego no tiene ninguna bonificación, pero la simplicidad es la característica principal de las máquinas de frutas. Los jugadores pueden comenzar a girar carretes a 0,20 por giro, y hay una opción para los grandes jugadores: 100 por giro. Los limones, las naranjas, las cerezas, las uvas, las sandías y los Lucky 7 le harán compañía en el camino hacia el éxito.