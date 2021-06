Las partidas de 128 jugadores de Battlefield 2042 tendrán hasta 64 bots

Battlefield 2042 rellenará con hasta 64 jugadores manejados por Inteligencia Artificial (IA) su nuevo modo de partidas con hasta 128 jugadores.

El videojuego, en el que trabaja actualmente el estudio Electronic Arts (EA), tiene entre sus novedades destacadas la Guerra Total, la nueva generación de los modos de batallas a gran escala Conquista y Avance, con los mapas más grandes de la franquicia y, por primera vez, hasta 128 jugadores.

Ahora, la desarrolladora ha confirmado a The Verge que rellenará estas partidas con bots para que los juegos tengan suficiente participación, llegando hasta un máximo de 64 «soldados de IA» por partida.

Los jugadores humanos cuentan con prioridad, de manera que solo se añadirán bots en las partidas en que no se alcance la cifra de 128 personas por partida en línea, e inicialmente no habrá una manera para elegir no jugar con bots.