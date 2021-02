Kodi lleva tus posibilidades de ocio multimedia al máximo

Vivimos en una sociedad totalmente digital en la que todo entra por los ojos, y en el que las imágenes poseen una fuerza única. Para poder ver contenidos utilizamos diversos gestores y aplicaciones que nos permiten visualizar todo aquello que deseamos. Y Kodi es uno de los que más éxito tiene por diversas razones, es gratuito, se puede instalar en dispositivos móviles y fijos y soporta cualquier tipo de sistema operativo. En este artículo vamos a ver que es Kodi y para que sirve, porque sus posibilidades son enormes.

¿Qué es Kodi?

Se trata de un reproductor multimedia que tiene ese nombre desde el año 2014, siendo totalmente gratuito y en formato de código abierto. El hecho de que sea así permite que cualquier usuario con los conocimientos oportunos pueda modificar el programa para obtener nuevas funcionalidades. No temas por la legalidad del programa, porque está desarrollado siguiendo unos estándares que lo hacen ajustarse a la normativa, si bien algunos desarrollos posteriores pueden llevar a estar al borde de esta frontera.

Un punto favorable de esta aplicación, además de su coste cero y su sencillez de uso, es que se puede instalar en cualquier tipo de sistema operativo, ya sea Windows, MacOS, Linux o dispositivos móviles. Si hay algo por los que los usuarios valoran a la aplicación es por el hecho de poder ver la televisión en streaming sin ningún tipo de limitación. Kodi es un programa que destaca por su sencillez de uso y de configuración, solamente has de preocuparte de descargar el archivo para el sistema operativo que desees, seguir las instrucciones de instalación y echarlo andar.

Pero la funcionalidad estrella es la de poder ver contenido exclusivo, por ejemplo de pago, en el propio programa. De la propia aplicación y que pone a nuestra disposición una gran cantidad de recursos visuales que es muy difícil de visualizar de otra manera. ¿Imaginas tener a tu disposición las mejores películas que puedas imaginar, el deporte que tanto deseas ver o aquellas series inolvidables sin las cuales no puedes pasar? Con Kodi es perfectamente posible. Pero lógicamente existen una serie de limitaciones, y entre ellas se encuentran las geográficas.

Sin embargo, no hay nada que no pueda solventarse con una VPN para Kodi, con lo que consigues hacer funcionar la aplicación al cien por cien. Una VPN es un pequeño programa que se instala en cualquier tipo de dispositivo y sistema operativo y que tiene muchos usos. Entre ellos está el de dotar de mayor seguridad a nuestra conexión, pero también de deslocalización la conexión geográficamente.

Es decir, una VPN varía la IP de nuestro equipo de tal manera que hace creer al servidor que nos estamos conectando. Para que te hagas una idea de la utilidad de una VPN, es lo que permite a millones de chinos conectarse a las redes sociales, que están prohibidas en ese país por el gobierno, sin ningún tipo de inconveniente.

Gracias a cualquiera de las VPN disponibles, eres anónimo para Kodi, de tal manera que nadie sabrá quién eres ni desde donde te estás conectando. Pero las ventajas de una VPN no acaban aquí, ya que te da mayor seguridad al cifrar de una manera más robusta tu conexión. Usar una VPN en Kodi hará que tu experiencia no solo mejore, sino que será mucho más segura. Recuerda que al ser Kodi una aplicación de código de código abierto, podemos encontrarnos con multitud de contenidos que no se ajustan a la legalidad española, y si no te proteges con una VPN, puede recibir una cuantiosa multa. Y a decir verdad, una VPN tiene muchísimas más funciones que esta, por lo que adquirir una hace que podamos proteger Kodi y otras más aplicaciones.

Piensa en plataformas de contenidos como Netflix. Si utilizas una VPN para conectarte, tendrás acceso a ese material de Netflix haciéndole creer que te conectas desde ese país, por ejemplo, Estados Unidos. De esta forma puedes ver los contenidos antes que nadie y sin tener que pagar nada más. Una VPN tiene un precio bastante económico para todo lo que es capaz de hacer, y en Kodi es un accesorio que no debe faltar.

Por eso, si eres un apasionado de las series, las películas o los eventos en directo, Kodi te proporciona todo ese contenido de manera muy cómoda. Sin duda, se trata del reproductor multimedia más eficiente que puedes tener a mano. Quizás no haya un programa de estas características que sea tan efectivo y gratis. Si además, optas por la instalación de una VPN para Kodi, estás ampliando sus posibilidades y sacándole bastante más partido del que ya tiene. Anímate, no se trata de un proceso complejo y te proporcionará una mejor experiencia a la hora de disfrutar de todo aquello que deseas. ¡Qué no te lo cuenten!