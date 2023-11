BLUETTI Black Friday 2023: Ofertas exclusivas de estaciones de energía y actividades emocionantes

La cuenta regresiva para el Black Friday ha comenzado, y este año, BLUETTI se prepara para iluminar la temporada de vacaciones con una deslumbrante variedad de descuentos, regalos, ofertas exclusivas y, aún más emocionante, una nueva estación de energía BLUETTI AC70 para su línea de generadores portátiles.

Es hora de marcar en su calendario que el acceso temprano al Black Friday de BLUETTI comenzará del 10 al 23 de noviembre. La venta oficial de Black Friday comenzará el 24 de noviembre y contará con numerosas ofertas flash que no querrá perderse.

Ofertas de Viernes Negro BLUETTI en Estaciones de Energía Portátiles

La venta del Black Friday de BLUETTI se trata de llevar el poder del ahorro hacia usted. Tienen varias estaciones de energía que satisfacen todas sus necesidades de energía en interiores y exteriores.

BLUETTI AC300 y B300 (3.000W/3072Wh~12.288Wh)

La central modular de energía proporciona 3.000W de potencia para la mayoría de los electrodomésticos del hogar. ¿Y lo mejor? Están equipados con funcionalidad UPS para una transición sin interrupciones en tan solo 20 milisegundos, manteniéndote caliente e iluminado durante los cortes de energía.

BLUETTI EP500Pro (3.000W/5.100Wh)

¿Busca una solución de energía versátil todo en uno? El EP500Pro llega con cuatro ruedas para una movilidad fácil y carga sus taladros, sierras e incluso parrillas alrededor de la casa.

BLUETTI AC200MAX (2.200W/2.048Wh)

Expandible con baterías B230 o B300 para una impresionante capacidad de 8,192Wh, este equipo puede hacer que sus viajes en RV y su vida en cabaña sean más sencillos. Con 15 tomas y más opciones de carga como la carga dual AC de 1,400W y carga solar, ¡estará todo listo!

BLUETTI AC200P (2.000W, 2.000Wh)

Tan poderoso y versátil como su hermana AC200MAX, es un verdadero caballo de trabajo que carga 13 dispositivos a la vez. En un tamaño compacto, puede llevarse a cualquier lugar, ¡usted lo nombra!.

Conociendo al recién llegado: Estación de energía portátil BLUETTI AC70

El nuevo AC70, una versión mejorada del popular EB70, cuenta con la misma potencia de salida de 1.000W pero viene con una sorpresa adicional: ¡un impresionante aumento de potencia de 2.000W en el modo de elevación de energía para cubrir más necesidades de energía! Además, puede cargarse de vacío al 80% en 45 minutos a través de una carga de CA de 850W y admite una carga solar máxima de 500W. Se espera que el AC70 esté disponible en diciembre. El precio todavía se mantiene en secreto, ¡pero puedes esperar una sorpresa electrizante!

Actividades de Black Friday de BLUETTI para iluminar tu Black Friday

Parece que BLUETTI sabe lo que estás pensando. Este Black Friday, BLUETTI no se trata solo de descuentos, ¡sino de diversión interactiva y emocionantes recompensas!

Ruletas de premios Lucky: Gira la ruleta para ganar fantásticos premios BLUETTI como la estación de energía portátil EB3A, el panel solar PV120, la caja de regalo BLUETTI para exteriores, cupones de descuento de 50€ y 100€, e incluso sudaderas con capucha y gorras BLUETTI. Las posibilidades de ganar son bastante buenas. Realice una compra de 800 euros o más y tendrá la oportunidad de participar en el sorteo. Al obtener más BLUETTI Bucks en https://es.bluettipower.eu/pages/bluetti-bucks

Regalos de Estilo de Vida BLUETTI: Del 10 de noviembre al 23 de noviembre, si su gasto supera los umbrales de 1500€/2000€/2500€/3000€, podría recibir un producto periférico BLUETTI gratis.

Gane 3X/5X BLUETTI Bucks: Desde el 10 hasta el 17 de noviembre, por cada pedido que realice, ganará tres veces la cantidad normal de BLUETTI Bucks. Incluso del 17 al 27 de noviembre, podrá ganar cinco veces la cantidad de BLUETTI Bucks, que se pueden canjear por cupones de descuento de BLUETTI, regalos de estilo de vida, tarjetas de regalo y mucho más. Esta es la forma en que BLUETTI expresa su gratitud y brinda ayuda adicional durante estas vacaciones.

Sienta confianza al hacer sus compras esta temporada

Cuando usted compra con BLUETTI, no solo obtendrá un gran producto a un precio fantástico, sino también una experiencia de compra perfecta gracias al excepcional servicio al cliente de BLUETTI.

Garantía de devolución de dinero de 30 días para cualquier problema relacionado con la calidad.

Garantía de 2+2 años para la serie AC200 en venta, brindando una tranquilidad adicional.

Envío local gratuito con una vasta red de almacenes locales en todo el mundo.

Soporte al cliente de por vida, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto antes como después de la venta.

Durante la venta del Black Friday de BLUETTI, no se pierda estas imbatibles ofertas de estaciones de energía BLUETTI.Las mejores ofertas de generadores de BLUETTI siempre se agotan rápidamente, por lo que manténgase informado siguiendo a BLUETTI en las redes sociales y suscribiéndose a su boletín informativo.

Acerca de BLUETTI

Desde su inicio, BLUETTI se ha comprometido a promover soluciones sostenibles y energía verde. Al ofrecer soluciones de almacenamiento de energía amigables con el medio ambiente para uso tanto en interiores como exteriores, BLUETTI busca proporcionar experiencias excepcionales para nuestros hogares mientras contribuimos a un futuro sostenible para nuestro planeta. Este compromiso con la energía sostenible ha ayudado a BLUETTI a expandir su alcance a más de 100 países y ganar la confianza de millones de clientes en todo el mundo.