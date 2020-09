¿Te gustaría leer los mensajes de WhatsApp de otros? ¡Aquí hay una manera fácil y segura de hacerlo!

¿Desconfías de tu pareja? ¿crees que te está engañando? ¿necesitas averiguarlo?, si tienes muchas razones para pensar que tal vez tu marido o mujer te está siendo infiel, este artículo es para ti.

Por otro lado, ¿notas distantes a tus hijos? ¿crees que podrían estar en peligro? ¿no te gustan sus amistades? a lo mejor hay algo que te están ocultando que puede ser muy relevante. Con los consejos de este artículo podrás descubrir qué es lo que pasa realmente.

¿Eres el jefe de alguna empresa y quieres saber si tus empleados son productivos y si utilizan los teléfonos de la empresa para uso exclusivamente profesional? Si necesitas monitorear el celular de otra persona, tanto si son tus empleados como si no, estás en el lugar correcto.

Seguro que alguna vez te has preguntado si es posible que estén espiando tu WhatsApp o incluso si es posible “echar un vistazo” en el de otra persona. La respuesta es que sí, se puede espiar WhatsApp y existen varios métodos para ello, pero no todos son fiables y algunos de ellos pueden causarte más problemas que soluciones.

Hoy vamos a hablar de los métodos para espiar conversaciones de WhatsApp y os enseñaremos los que son más efectivos y seguros. ¿Nos acompañas?

¿Es posible hackear WhatsApp de forma remota?

Es muy importante ser consciente de que encontrarás muchos servicios en la red que te ofrecerán la posibilidad de espiar el WhatsApp de alguien. Al adentrarte en el oscuro mundo del espionaje de WhatsApp en Internet, te encontrarás con toda clase de comentarios, programas y contactos dispuestos a darte este servicio con toda la comodidad y prácticamente sin datos ni dispositivo: son timos y lo único que buscan es tu dinero.

Todos ellos mantienen un denominador común: utilizan tu necesidad de obtener información sobre un ser querido para ofrecerte servicios que lo que buscan es obtener otros datos como tu tarjeta de crédito. Lo hacen con diferentes métodos: programas súper sofisticados, técnicas informáticas poco claras o aplicaciones de dudosas fuentes. Siempre te solicitarán el importe del servicio antes de ofrecer los resultados, ya sea en su totalidad o una parte. Aquí está el timo y eso es lo que buscan, y, de paso, introducirse en tu dispositivo o en el de la víctima para obtener datos como el número de cuenta o la tarjeta de crédito.

Existen toda clase de servicios tras realizar una rápida búsqueda en Google. Y ya te advertimos que pocas de ellas funcionan. WhatsApp es una aplicación bastante segura y no es tan sencillo como podría parecer acceder a datos privados con pocas herramientas. Son las personas que quieren aprovecharse de la desconfianza y los problemas de otras los que crean estos falsos métodos y servicios, sabiendo que hay muchas personas que los buscan.

El único fin es enriquecerse a cambio del sufrimiento de los demás, siendo conscientes de que va a dar resultado. Así que no te fíes de enlaces, programas y páginas web donde tengas que introducir números de teléfono o instalar herramientas de dudosa fiabilidad en tus equipos. Es muy importante que antes busques información sobre la herramienta en cuestión para confirmar su fiabilidad.

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas y populares. En ella es habitual descubrir discusiones de pareja, problemas entre grupos de amigos u otros entornos sociales. Y es la prueba fehaciente y escrita de muchos de los tratos, insultos, discusiones, sexting y otros intercambios de información que pueden ser muy relevantes y esclarecedores.

El caldo de cultivo perfecto para el drama, y el contenido ideal para que las mentes más retorcidas obtengan beneficio sobre él. Sin embargo, no es posible. Insistimos de nuevo en que son timos que se aprovechan de la desesperación de los usuarios de WhatsApp que creen que la información que pueden obtener a través de estas prácticas solucionará sus problemas.

Intenta solucionar tus problemas de otro modo, pero si crees que es la única solución, es importante que te informes bien sobre la herramienta que vas a utilizar y su fiabilidad.

No te dejes engañar: cualquiera que diga ser capaz de hackear WhatsApp quiere algo de ti

Existe la posibilidad de hackear un dispositivo de forma remota mediante ataques de phising, por ejemplo.

Este tipo de ataques no necesitan que el usuario instale una app, sino que pique en algo que es una estafa. El caso más conocido fue el Celebgate, cuando se filtraron grandes cantidades de fotos de celebridades después de que un hacker accediese a sus cuentas de iCloud.

¿Cómo se gestó todo? El hacker envió un correo fingiendo ser Apple y solicitando que iniciasen sesión en sus cuentas. Creó una web falsa, las afectadas introdujeron sus datos en ella y voilà, el hacker obtuvo los usuarios y contraseñas. El resto, como ya sabes, es conocido por todos.

Algunas personas ponen anuncios en páginas como Milanuncios o Vibbo que ofrecen hackear un móvil de forma remota. También ofrecen otros servicios como eliminar multas de la DGT, conseguir exámenes de oposiciones, hackear páginas de apuestas y casinos y otras cosas de dudosa legalidad.

Hemos comprobado que es muy difícil contactar con este tipo de personas y que es complicado confirmar si es verdad que pueden ofrecer estos servicios verdaderamente o se trata de ganchos para estafar a los demás.

Sea como fuere, lo que está claro es que recurrir a este tipo de personas no es una buena idea. Más allá de que es poco ético y moralmente cuestionable, si la persona a la que estás espiando lo descubre (porque vea un consumo elevado de batería u otras señales de un servicio que no conoce y empiece a sospechar que algo no funciona), está en el derecho de denunciarte y meterte en un problema serio.

Pero, además de estos hackers que se anuncian en la red y que pueden llegar a ser muy peligrosos, existen algunos programas y softwares que pueden serlo igual o más peligrosos que lo anterior. Aquí os mostramos algunos ejemplos de softwares malintencionados que no debes usar.

Las características de las apps o webs falsas, que te estafarán diciendo que hackean WhatsApp

Aclarado esto veamos primero las características de las web falsas o camufladas que dicen poder “hackear” o “espiar” el WhatsApp de alguien más:

Son gratuitas, y prometen muchos servicios sin que pagues.

Piden que introduzcas el número de teléfono de la otra persona.

Te piden tu correo o tu número de WhatsApp.

Dicen ser capaces de hackear el teléfono a distancia, sin instalar nada, o sin que lo toques físicamente hablando.

En muchos casos, ni siquiera piden que te suscribas a sus servicios.

En este sentido, te invitamos a que no creas en lo absoluto en lo que dicen estas webs o apps camufladas como herramientas de hackeo. De hecho, advertimos que muchas veces esta clase de estafa además de robar tus datos, instalando spyware o cookies maliciosas en tu dispositivo, te solicitarán un pago. Veamos las más populares:

https://espiarfacil.com/

Espiarfacil.com es una de las estafas más grandes del internet, y que puede haber engañado a miles de usuarios. Presume ser una alternativa para quienes no tengan conocimientos.

Te solicita el número telefónico de la víctima, típico de este tipo de estafas; en general, parece ser una empresa que tiene años en este tipo de prácticas. No debes caer en este truco, ya que probablemente solo envíen Spam a la persona dueña del otro número, o incluso que puedan instalar malware o cookies maliciosos en tu navegador. Se recomienda alejarse totalmente.

https://espiarwhats.app/

Espiarwhats.app, otra estafa que sin duda puede ponerte en peligro. No solo porque pudieran instalar spyware en tu móvil, a través del navegador, sino porque una vez más pueden estar enviando spam a la otra persona. Es posible que incluso puedan usar Phising para robar tus datos de inicio de sesión en correo electrónico, así que procura no suministrarles ningún dato tuyo.

Es decir, la web aparenta tener experiencia y ser amigable, cosa que solo es cuestión para atraer a más público. Así que no caigas, sé precavido y acude a opciones de verdad, tales como mSpy o apps de monitoreo móvil con trayectoria.

https://espiar-wsp.com/

Las estafas de esta web no tienen perdón; ha engañado a muchísimos usuarios incautos en la web, sobre todo aquellos sin experiencia. Es por eso que no debes pensar que realmente es efectivo, ya que podría poner en juego tu privacidad. Sobre todo, considera que dicen ofrecer servicios de hacking sin que pagues un centavo, lo cual ya de por si es bastante sospechoso. Lo barato, sale a largo plazo bastante caro, sobre todo cuando se trata de cuestiones de seguridad informática.

Ahora que las conoces, solo te toca evitarlas a toda costa. Recuerda que tus datos pudieran estar en peligro, así que procura en cambio contratar servicios más profesionales como los de Hoverwatch, mSpy o SpyFone.

Espía las conversaciones de WhatsApp usando una aplicación

WhatsApp es una de las aplicaciones para chatear más populares, y está operativo para los dispositivos móviles, ya sean Android o iOS. Descargar esta app es gratis y con ella se puede compartir fácilmente conversaciones, recibir imágenes, audio y videos.

Cualquiera puede utilizar esta app de mensajería instantánea en su teléfono inteligente para leer conversaciones y mensajes multimedia.

La manera más fiable y segura de hackear el WhatsApp de otra persona es a través de una aplicación y a continuación os hablamos de las mejores y más seguras del mercado.

Las 3 mejores aplicaciones espía del mercado:

Hoy en día, hay muchas aplicaciones que ofrecen la función espía de WhatsApp. Algunas le permiten ver solo los chats, mientras que hay otras apps tan avanzadas que le facilitan el monitoreo de los historiales de llamadas y de los archivos multimedia compartidos en WhatsApp.

Hoy os vamos a hablar de las mejores 3 apps espía de WhatsApp con las que puede contar para vigilar de cerca a sus seres queridos.

SpyFone

Se trata de una aplicación de monitoreo impresionante, no solo estarás al tanto de todas las actividades del teléfono a espiar, sino que también esta aplicación te posibilita realizar “Grabaciones de llamada en directo”, lo que te permite que con solo activar la opción grabación de llamadas podrás escuchar todo lo que pasa alrededor del móvil que estás hackeando, sin que la persona lo note.

Lo interesante de esta aplicación para espiar los celulares android y iOS es que te permite hacer una prueba gratuita antes de adquirir alguno de sus planes para monitorear.

Así pues, Spyfone ofrece una prueba gratis de 2 días para que puedas espiar cualquier dispositivo con sistema operativo Android o iPhone (iOS)

Después tendrás que escoger el plan que más te interese y seguir hackeando todas las actividades en directo.

mSpy

mSpy es una de las mejores. herramientas que existen actualmente en el mercado relacionadas con el hackeo de la aplicación WhatsApp.

Con su gran surtido de características y utilización tan intuitiva, mSpy es uno de los programas espía más populares y usados por una gran cantidad de usuarios.

Puedes utilizarlo para monitorear los dispositivos de sus hijos o para vigilar a personas de las que desconfías.

mySpy es una aplicación espía de dispositivos móviles que gusta a casi todo el mundo que necesita este tipo de herramientas.

Con mSpy Básico es posible:

registrar llamadas

leer SMS

ver archivos multimedia

rastrear ubicaciones

acceder a la lista de contactos y calendario

ver emails

monitorear actividades en Internet

entrar en Facebook de otra persona sin dejar rastro

Leer las conversaciones de WhatsApp sin que se den cuenta

Spyzie

Spyzie es un software capaz de funcionar de manera completamente invisible en los móviles monitorizados. Además, garantiza que todas las comunicaciones se realicen exclusivamente entre los servidores del servicio y los dispositivos.

Todas ellas están cifradas y a las que únicamente tiene acceso la persona que contrata el servicio, de esa forma es totalmente seguro.

Los creadores de Spyzie aseguran que los datos no son cedidos en ningún caso a terceros y que tampoco existen productos publicitarios que molesten a la hora de usar la herramienta.

Con Spyzie es posible:

Controlar las llamadas telefónicas que se realizan desde el móvil

Rastrear los mensajes de texto.

Navegar entre los contactos

Revisar el historial de navegación

Rastrear la ubicación por GPS

Administrar las fotos y vídeos guardados

Ver las aplicaciones instaladas

Controlar los chats de WhatsApp.

Para poder utilizar todas las características es imprescindible suscribirnos a la versión Premium o Ultimate de Spyzie, cuyo precio es bastante asumible.

La versión Ultime, la más completa, tiene un coste de poco más de 7 euros al mes si compramos una licencia anual.

¿Es posible hackear WhatsApp sabiendo el número de teléfono?

Actualmente, si se conoce el número de teléfono de la cuenta asociada a WhatsApp se puede sacar información del usuario, e incluso la foto de perfil, pero no hay ningún servicio que permita espiar las conversaciones. Eso es lo único que podrás conseguir y lo que quieren venderte los programas que solo piden ese dato para hackear la cuenta de WhatsApp.

También debes huir de herramientas poco fiables que te bajas a tu PC o a tu dispositivo móvil y que te prometen hackear cualquier móvil con éll. Esto, por desgracia, suele ser malware. En un estudio hecho por Eleven Paths, en sólo un mes se localizaron una gran cantidad de apps maliciosas de WhatsApp en Google Play.

Los creadores de WhatsApp Voyeur eliminaron el servicio de consulta de información asociado al número de teléfono, pero puede hacerse manualmente simplemente agregando el número de teléfono a los contactos. Por otro lado, solo con agregar un contacto también se puede saber cuándo está conectado o no, salvo que se hayan aplicado métodos de privacidad en WhatsApp.

También hay cambios con el doble check azul. Ahora mismo, existe una herramienta llamada WhatsSpy Public que permite obtener el historial de horas de conexión, los mensajes de estado y la foto de perfil, incluso si no se tiene permiso. Una cosa interesante es que gracias a que el estado de WhatsApp nunca puede estar en blanco, se puede saber si una persona te tiene o no entre sus contactos.

También existe una nueva función de previsualización de imágenes de URLs enviadas por mensaje de chat en WhatsApp para Android, que permite que una persona pueda enviar una URL de una página web controlada, y forzar al cliente a realizar una conexión de datos a ese servidor web, por lo que se podría averiguar la dirección IP y por tanto la ubicación de esa persona, además de la versión exacta del sistema operativo que está utilizando.

Por tanto, es importante tener claro que existen muchas aplicaciones potencialmente peligrosas para tu dispositivo. Nuestra recomendación es que no te instales la primera APP que te recomienden un sitio web, primero investiga un poco sobre esa aplicación, mira si hay comentarios negativos de otros usuarios o incluso busca en otros sitios web reseñas (imparciales) de esta herramienta.

Ten en cuenta que algunas de las aplicaciones actuales que se suponen que te permiten espiar Whatsapp, realmente son virus camuflados que pueden robar datos privados de tu móvil y no funcionan a la hora de leer las conversaciones de otras personas.

Uno de los timos o fraudes más conocidos de apps que hackeaban WhapsApp, fue WhapsApp Gold, que no hacía otra cosa que robar datos privados a todos los usuarios que se la instalaron.

Y no sólo tienes que tener cuidado con las aplicaciones, también hay muchos sitios web que te piden datos personales para poder acceder a un programa espía, y no son más que páginas fraudulentas en las que puedes acabar suscrito a algún tipo de alerta y perder dinero por la suscripción.

Por tanto, antes de instalar nada, primero comprueba que la app no es potencialmente dañina y que procede de una fuente fiable. Si es posible, descárgala directamente siempre desde la store oficial de Google, aunque también se han encontrado aplicaciones con virus o malware dentro de Google Play, con lo que esto tampoco es una garantía de que lo que te descargues no sea dañino para tus dispositivos.

Otras formas de hackear el WhatsApp de alguien

Espiar desde WhatsApp Web

Uno de los métodos más utilizados para espiar WhatsApp es hacerlo a través de la aplicación WhatsApp Web. El único problema de este método, a pesar de ser muy simple, es que debemos tener acceso al teléfono que use la persona a la que queremos espiar WhatsApp.

Cuando dispongamos del dispositivo móvil que usa la persona, tenemos que entrar dentro de su cuenta, y seleccionar la opción de “Whatsapp Web”.

Accedemos desde nuestro pc al navegador, el que usemos normalmente y en el buscador ponemos la keyword “Whatsapp App” y volvemos al celular.

Demos solicitar desde la app de Whatsapp, desde configuración la opción de “Solicitar versión de escritorio”.

En el ordenador, y desde la página oficial de whatsapp web,aparecerá un tipo de código denominado QR, escanearemos este código con el teléfono de la persona que queremos espiar, y accederemos a todos los chats con las personas que ha mantenido una conversación.

Si el teléfono móvil está fuera del radio de cobertura con tu ordenador, perderemos la conexión y no podremos ver sus conversaciones de whatsapp y los archivos que se envíen a través de esta.

Hay que tener en cuenta que la aplicación puede avisar de que se encuentra abierta también a través de un pc con WhatsApp Web, lo cual puede hacer sospechar a la persona si no suele utilizar la app en el ordenador.

Cómo leer mensajes de WhatsApp de otra persona desde tu teléfono

Si lo que quieres es espiar los mensajes de WhatsApp desde tu propio smartphone, el proceso tampoco supone ninguna dificultad. De hecho, el método es bastante parecido, por lo que queda a elección del usuario y de su comodidad escoger uno u otro. Los pasos en este caso son los que describimos a continuación:

Abre Google Chrome en tu móvil (recomendamos este navegador porque es el que mejor funciona, por lo que es aconsejable instalarlo si no es el que utilizas con más frecuencia). Visita la página que antes mencionamos: https://web.whatsapp.com/ Abre el menú Configuración que aparece en la esquina superior derecha de la web. Solicita la versión de escritorio de la aplicación.

Una vez realizado todo esto, ya aparecerá un código QR exactamente igual que si te estuvieras conectando desde un ordenador. A partir de entonces, podrás ver los mensajes de WhatsApp cuando se te antoje desde tu móvil, con todas las ventajas y la flexibilidad que ello supone.

Hackear WhatsApp a través del MAC

Una dirección MAC es un código identificativo que posee todo tipo de dispositivos, de esta forma se identifican unos de otros y es necesario para llevar este tipo de hackeo a cabo.

Para poder empezar en este método necesitaremos acceder al dispositivo móvil a través del cual la persona a la que vamos a espiar usa WhatsApp. Posteriormente debes localizar la dirección MAC. Para localizarla debes acceder a los ajustes del teléfono, en la opción acerca del dispositivo seleccionas Estado y pulsas en Dirección MAC wifi.

Anótate la dirección y haz lo siguiente:

Ves desde tu ordenador a la parte de conexiones y redes.

Accede a recursos compartidos.

Selecciona la opción de cambiar la opción del adaptador

Escoge la tarjeta de red que estés utilizando y presiona la opción de detalles.

El código de “dirección física” es el que se utilizará con la dirección MAC de nuestro teléfono

Utiliza la MAC de nuestro móvil

Elimina la aplicación de whatsapp del dispositivo que usemos

Descarga la aplicación Android Busy Box para poder intercambiar la dirección MAC de tu teléfono a espiar por la tuya

Reinstala whatsapp en tu dispositivo

Seleccionar la opción de enviar el mensaje (Importante: llegará al teléfono de la persona a la que quieres espiar, por lo que debes tenerlo a mano)

Vuelve a colocar tu dirección MAC

De esta forma tendrás acceso al whatsapp de tu victima a través de tu móvil, pero siempre tendrás que tener a mano el móvil a espiar para poder usarla.

¿Hackear el WhatsApp de alguien te convierte en un “hacker”?

Depende. Si lo miramos desde el punto de vista de un padre o docente que desea poseer control sobre el tipo de información al que los menores tienen acceso, el acto de espiar el WhatsApp puede ser justificable y, en algunos casos, una buena idea. De todas maneras, se trata igualmente de una invasión a la privacidad de estos menores que debe respetarse.

Aunque este tipo de prácticas suelen considerarse una forma de espiar más “sana” y que además puede ser útil para destapar múltiples casos de acoso y de abuso infantil, también puede ser tomada como una exposición de la intimidad de los menores ante terceros que puede resultar contraproducente.

Por tanto, puede resultar ambiguo y ser interpretado como una práctica positiva o negativa, dependiendo del punto de vista con el que se mire.

Conclusión

En este artículo os hemos hablado de varias herramientas distintas que podemos usar para espiar el móvil de otra persona. Algunas de ellas son contraproducentes y otras más seguras y fiables. Una de las herramientas de espionaje que dan mejor resultado son las aplicaciones espía, ya que no habrá ninguna posibilidad de que se pierda algún detalle de la cuenta de WhatsApp de la víctima.

Las aplicaciones espía indicadas en el artículo como las 3 mejores ofrecen discreción y multitud de alternativas para espiar el WhatsApp de alguien.

Permiten al usuario ver el historial de chat en cualquier momento e incluso mantenerlo guardado para su uso posterior, lo cual es muy útil y sencillo, incluyendo a su vez los archivos que la víctima envía y recibe.