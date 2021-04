Cómo obtener la aplicación HappyMod para descargar MODS de juegos de Android

Gracias a un equipo de intrépidos desarrolladores, los usuarios de Android ahora tienen una nueva forma de descargar aplicaciones y juegos. HappyMod ofrece a los usuarios más de 30,000 juegos para elegir de una tienda de aplicaciones no oficial, pero, aunque puedes argumentar que esto no es nada comparado con lo que tienes en la tienda oficial, HappyMod ofrece algo diferente. Cada aplicación de la tienda es un archivo .apk modificado, juegos con nuevas funciones y todas las funciones de la aplicación desbloqueadas. La mejor parte es que es de uso gratuito.

¿Cómo instalar HappyMod?

HappyMod no se puede descargar de la tienda de aplicaciones, pero puedes instalar el archivo .apk manualmente en tu dispositivo Android. Es bastante fácil de hacer, pero debes seguir las instrucciones cuidadosamente; si omites un paso, la aplicación no funcionará.

Abre la aplicación Configuración de Android y haz clic en Seguridad (o Privacidad, según la versión de firmware de tu Android) Busca la opción de Fuentes desconocidas y haz clic en el control deslizante para habilitarla. Cierra Configuración y abre tu navegador Descarga el archivo APK de HappyMod del sitio web oficial e ignora la advertencia de seguridad que aparece; haz clic en Aceptar Busca tu ubicación de descarga y haz clic dos veces en el archivo .apk. Sigue las instrucciones en pantalla y comenzará la instalación. Cuando el ícono HappyMod esté en tu pantalla de inicio, estará listo para que lo uses.

¿Cómo usar HappyMod?

HappyMod no es más difícil de usar que la Play Store oficial. Todas las aplicaciones se almacenan en diferentes categorías, así que haz clic en una, luego haz clic en la aplicación o el juego que deseas descargar y sigue las instrucciones de la aplicación. Una pantalla separada también te muestra las últimas aplicaciones agregadas a la tienda.

Ten en cuenta que cada juego puede tener varias versiones; cada uno tiene diferentes mods, y las notas te dirán cuáles son esos mods. Además, ninguno de estos contenidos es creado por los desarrolladores. Se carga desde Internet y los usuarios pueden cargar cualquier modificación que encuentren en Internet. También puedes solicitar aplicaciones específicas, pero no hay garantía de que se encuentren y carguen.

Características de la aplicación HappyMod

HappyMod ofrece a los usuarios una selección de excelentes funciones, que incluyen:

Juegos modificados – versiones modificadas de juegos populares

versiones modificadas de juegos populares Descargas seguras y rápidas – todas las aplicaciones enviadas a la tienda son analizadas de virus y verificadas en busca de vulnerabilidades antes de que se les permita ingresar, y obtienes algunas de las velocidades de descarga más rápidas en cualquier instalador de aplicaciones.

todas las aplicaciones enviadas a la tienda son analizadas de virus y verificadas en busca de vulnerabilidades antes de que se les permita ingresar, y obtienes algunas de las velocidades de descarga más rápidas en cualquier instalador de aplicaciones. Soporte de idiomas – HappyMod ofrece soporte para varios idiomas, incluidos inglés, italiano, chino simplificado, chino tradicional, tailandés y muchos más.

HappyMod ofrece soporte para varios idiomas, incluidos inglés, italiano, chino simplificado, chino tradicional, tailandés y muchos más. Pausar y reanudar – detener e iniciar las descargas como desees.

Errores de HappyMod

HappyMod es una aplicación estable y confiable también, pero escuchamos informes de un par de errores que siguen apareciendo. Los examinamos y son fáciles de resolver:

Problema al analizar el paquete

En el código fuente se incluye una cadena de caracteres, dígitos y símbolos, y el analizador debe poder leer esto. Si no puede, por alguna razón, se genera un mensaje de error y la aplicación no se instala correctamente. Hay algunas razones por las que el analizador puede no leer la cadena, incluida la descarga incompleta, el archivo dañado, la incompatibilidad y muchas más. Los siguientes métodos son las soluciones comunes que parecen funcionar para la mayoría de las personas:

Método 1: Verifica el archivo APK de HappyMod Manifested

Cuando personalizas HappyMod, es decir, eliminas los anuncios, este es el archivo resultante. Si personalizaste la aplicación y obtienes el error, intenta esto:

Ve al archivo .apk de HappyMod y busca un archivo llamado andriomanifest.xml Inicia el archivo y vuelve a configurar la configuración predeterminada Además, verifica el nombre del archivo – si lo cambiaste, esto también podría resultar en el mensaje de error

Método 2: depuración de USB

Abre la Configuración de Android y desplázate hacia abajo; haz clic en Acerca del dispositivo. Busca el Número de compilación y tócalo siete veces en rápida sucesión – un mensaje te indicará que es un desarrollador. Vuelve a la Configuración y haz clic en las Opciones de desarrollador. Habilita la opción Depuración de USB Instala HappyMod nuevamente; el error debería haber desaparecido.

Método 3: Archivo dañado o incompleto

Si descargaste la aplicación desde cualquier lugar que no sea el enlace oficial que proporcionamos, es posible que hayas descargado un archivo dañado o incompleto. Bórralo de tu dispositivo y descarga HappyMod nuevamente usando el enlace provisto – el archivo ha sido verificado y considerado seguro y completo.

HappyMod no instalado

Nuevamente, podría haber varias razones por las que HappyMod no se instalará en tu dispositivo Android:

Método 1: Borrar la caché y los datos del instalador de paquetes

Ve a Configuración de Android y haz clic en Aplicaciones/Administrar aplicaciones. Haz clic en Sistema Haz clic en Instalador de paquetes Haz clic en Borrar datos y Borrar caché – los usuarios de Marshmallow Android 6 deben buscar Almacenamiento para esto

Prueba HappyMod de nuevo; si aún no se instala, continúa con el siguiente método:

Método 2: Habilitar Fuentes Desconocidas

Abre la Configuración de Android y haz clic en Seguridad (o Privacidad) Habilita fuentes desconocidas Si HappyMod aún no funciona, elimínalo de tu dispositivo. Asegúrate de que Fuentes desconocidas aún esté habilitado e intenta instalarlo nuevamente – debería funcionar

Método 3: Dispositivos Rooteados

Si rooteaste tu dispositivo antes de instalar HappyMod, intenta esto:

Abre tu navegador de Android y descarga una aplicación de root de buena reputación. ¿Podrías abrirlo y copiar el archivo .apk?. Abre Sistema y ve a Aplicación. Asegúrate de que los permisos de la aplicación estén habilitados y vuelve a intentarlo.

Método 4: Espacio libre, Establecer ruta

Una de las razones principales por las que una aplicación no se instala es porque no hay suficiente espacio. Primero, borra tu dispositivo de cualquier aplicación y archivo no utilizado, vacía tu caché, imágenes en movimiento, música, etc., en un almacenamiento externo o en la nube. Si estás utilizando tu tarjeta SD, asegúrate de haberla montado correctamente y ten en cuenta que es posible que el instalador del paquete de la aplicación no pueda leer la tarjeta – algunas aplicaciones solo se pueden instalar en el almacenamiento interno

Prueba HappyMod; es gratis y millones de usuarios disfrutan de lo que ofrece todos los días.