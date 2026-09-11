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EN BOCA DE TODOS

Una ceutí estalla contra Pedro Sánchez: «Si es un perro y no tiene amo, que lo metan en una protectora»

«Yo tengo mi pareja, tengo novia. Yo nunca he tenido miedo de salir a la calle con mi pareja. ¿Ahora por qué me tienen que mirar mal? ¿Por qué?»

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No pueden más.

Y el estallido social se acerca azuzado por Pedro Sánchez.

Una vecina de Ceuta ha demostrado todo su malestar e indignación por el abandono del Gobierno tras la invasión del pasado 31 de julio.

Cada día que pasa, además de empeorar la situación en la ciudad autónoma y ver cómo sus vidas se van a la mierda, tienen que escuchar al presidente y al resto de ministros y demás funcionarios sanchistas burlarse de ellos contando mentiras, acusándolos de racistas por protestar o seguir prometiendo soluciones que no llegan.

Ha sido el caso de María, una residente que ha participado en el programa «En boca de todos» para comentar de primera mano cómo está la cosa en Ceuta. Y es peor de lo que transmiten los medios.

Y con cada anécdota, con cada declaración de los caballas que cuentan lo que ven y viven, la indignación de cualquier persona decente solo puede aumentar.

«Yo tengo mi pareja, tengo novia. Yo nunca he tenido miedo de salir a la calle con mi pareja. ¿Ahora por qué me tienen que mirar mal? ¿Por qué? Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Yo estoy acostumbrada a ir con mi pareja y, si me apetece, voy de la mano, pero ellos, esa cultura no la entienden. Ellos, solamente con ver a una chiquilla, a mí con mi pareja de la mano, es casi como un delito. Y eso es a lo que no estamos acostumbrados. De eso es de lo que nos quejamos».

La rabia de la mujer fue en aumento a medida que comentaba el resto de situaciones que experimentan los caballas y el contraste con las declaraciones del Gobierno.

Y recordó el eslogan de precampaña que soltó Sánchez en la sesión de control de este miércoles en el Congreso, cuando afirmó que podía ser un perro, pero que no tenía dueño.

«Si es un perro y no tiene amo, que lo metan en una protectora», sentenció María.

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Autor

Manuel Trujillo

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