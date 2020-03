Hachazo brutal para Ivonne Reyes: Su ex responde a la acusación de tener una doble vida

Ivonne Reyes iba a casarse con el actor y cantante Gabriel Fernández el 27 de febrero de 2020 pero dos días de la boda, Reyes canceló todo ya que, según ella, había descubierto que su novio ya estaba casado y que tenía una doble vida. Ahora, Fernández ha dado la cara ante tales acusaciones y la respuesta es brutal.

Una boda frustrada y una doble vida

En enero de 2020, Ivonne Reyes anunció públicamanete que se iba a casar con el actor de telenovelas Gabriel Fernádez . La actriz y presentadora aseguró entonces que:

Me ha costado dejarme querer. Tenía una pared de cemento en mi corazón. Nos casamos el 27 de febrero en Madrid.

Pero la felicidad no duró mucho y la boda no llegó a celebrarse. Al principio, Reyes dijo haber pospuesto el enlace por problemas familiares pero en realidad, lo que no quería era eclipsar la entrada de su hijo Alejandro Reyes en ‘Supervivientes 2020’.

En realidad, Ivonne había cancelado la boda justo dos días antes y contó los motivos en la revista Semana. Reyes acusó a Gabriel de haber mantenido una doble vida y que le había sido infiel.

Aún estoy digiriendo que Gabriel me ha sido infiel, tenía una doble vida y obviamente he cancelado nuestra boda (…) estoy muy decepcionada, me siento engañada y utilizada

Ivonne aseguró entonces que la mujer de Gabriel se había puesto en contacto con ella:

Me ha mandado la dirección en la que viven, fotos de la casa; me daba muchos detalles (…) Me ha mandado hasta capturas de nuestras llamadas.

La respuesta de Gabriel Fernández

El 4 de marzo de 2020, el portal Jaleos informó de que Gabriel está destrozado y dolido, que su familia también lo está pasando francamente mal por las acusaciones últimas de Ivonne, que califican de «injustas y maliciosas». Él niega toda infidelidad y doble vida, se muestra sorprendido de no conocer a esa mujer a la que amaba y que, ni siquiera, se ha molestado en conocer su versión.

El actor, según el mencionado medio, defiende su inocencia y no se reconoce en las acusaciones vertidas por Ivonne Reyes. En esa línea, «sostiene que fue ella quien rompió la relación» y que, desde entonces, no quiere saber nada más de él: está bloqueado en su teléfono y no quiere mantener ninguna conversación. De esta forma, queda todo roto y cancelado entre ellos: desde su relación y su boda hasta los compromisos profesionales que habían pergeñado en este tiempo, como una obra de teatro.

Pepe Navarro vuelve a amenazar a Ivonne

Por otro lado, también Jaleos informa de otra cuenta pendiente que tiene Ivonne Reyes con Pepe Navarro, el padre de su hijo.

Ivonne había demandado al presentador por la ausencia del pago de la manutención de su hijo Alejandro, pero Pepe Navarro siempre ha negado que se el padre del joven.