El médico que reventó ‘Sálvame’ vuelve al ataque: «Jorge Javier ya estará contagiado. Son unos cobardes. Deberían estar en un calabozo»

El 16 de marzo de 2020, ‘Sálvame’ entrevistó a Jesús Candel, médico de urgencias de Granada popular en redes sociales como ‘Spiriman’, quien, muy enfadado, exigió a los trabajadores del programa que dejaran sus puestos e insultó a los políticos, en especial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presentador de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez, afeó al sanitario y según este, Mediaset ha censurado en su web la entrevista. Por ello, ‘Spiriman’ ha contraatacado con un vídeo en su Instagram en la que llama cobardes a Jorge Javier, a sus colaboradores y, de nuevo, a todos los políticos.

Al día siguiente, el 17 de marzo de 2020, Jesús Candel publicó un nuevo vídeo en su Instagram, en el que, tras quejarse de que, de momento, el personal sanitario no va a contar con más material necesario y urgente para hacer frente a esta situación.

Candel también ha aprovechado para hablar de su entrevista en ‘Sálvame’ y denuncia una censura posterior por parte de Mediaset:

Ayer salí en un programa, en ‘Sálvame’, me lo pidieron, me llamaron continuamente y yo no quería porque tengo los nervios a flor de piel y por mi boca pueden salir barbaridades y como los políticos, a ellos no se les puede criticar y no podemos llamarles ‘mierdas’ pero yo confirmo lo que dije ayer. Lo dije en caliente y lo sigo diciendo, porque que me digan hoy que no tenemos material, le digo al Presidente del Gobierno y al presidente de la junta de Andalucía que son unos mierdas.

A Mediaset le doy las gracias por ser cobardes. A Jorge Javier, que seguramente ya esté contagiado con factores de riesgo porque tuvo a unos ineptos y a unos subnormales que estaban al lado de él, contagiándole, seguramente porque son positivos por la vida que llevan y los consejos que dan, es para meterlos en un calabozo a esos tíos y dejarlos allí confinados. Que no tienen vergüenza.

Están allí todos confinados. ¿Cuántas personas había allí en ese plató? Han cogido y, en su propia página, han bloqueado mi entrevista. Yo no tengo ningún miedo a que me veáis como me visteis ayer, porque lo que salió de mi boza es lo que sentimos yo y miles de profesionales.

Es vergonzoso que un programa como ‘Sálvame’ censure una entrevista. ¿Te ha llamado ‘Pedrito’? ¿Te ha llamado Marlasca? Estáis cerrando a tres millones de espectadores la posibilidad de que vean esa entrevista y a nivel mundial porque la están petando en Sudamerica.

Que Pedro Sánchez tome las medidas judiciales oportunas si le he llamado mierda pero se lo vuelvo a decir: Es un mierda, un cobarde y un mentiroso que está engañando a este país, como la oposición ha hecho también.

Espero que Mediaset no esconda una entrevista que han hecho en abierto porque no les gusta oír la verdad porque están al servicio de los que ya sabemos. Me parece vergonzoso que en ese programa estén ahí todos pegaditos cuando en otros programas han decidido hacerlos desde casa.

Jorge Javier, lo que hiciste ayer me parece de una irresponsabilidad tremenda. Yo jamás que esperaba que, cuando accedí a ser entrevistado, habría tertulianos ahí sentados.

En Mediaset sois una panda de irresponsables, insensatos y cobardes.

Todos los que votáis a esta mierda de partidos, pedid que nos den material a los sanitarios.