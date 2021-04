Las últimas contradicciones de Rocío Carrasco que han provocado alarma social

Como era de esperar, la imagen de Rocío Carrasco está empezando cambiar desde que se estrenó su docuserie en Telecinco ¿Es realmente una víctima?

El 22 de marzo de 2021 cambió la historia de Telecinco y de la presa rosa. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Pero no se habla de otra cosa en todos los debates de Telecinco, algo que ya está cansando un poco a la audiencia.

Hasta donde el gran público ha podido ver, Carrasco ha descrito cómo conoció a Antonio David y cómo, desde casi el comienzo la utilizó y mintió.

También ha relatado su boda, el nacimiento de su hija Rocío Flores y el infierno que vivió durante el segundo embarazo, mientras que su marido le era infiel y no sólo le hacía pensar que estaba loca sino que, según ella, llegó a agredirla.

Después, en los capítulos 4 y 5, Carrasco narró su divorcio, cómo Antonio David la acosó públicamente, cómo conoció a su actual marido (Fidel Albiac), el accidente que tuvo con este (y que casi le cuesta la vida) y cómo se sintió traicionada por su propia familia.

Pero es a partir del capítulo 6, emitido el 7 de abril de 2021, cuando se empieza a desvelar el gran misterio de este caso: ¿Por qué Rocío no tiene relación con sus dos hijos?

Según ella, la culpa la tiene Antonio David.

Según Rocío, en el capítulo seis de su serie documental, aseguró que un día, cuando su hijo menor tenía unos 3 años, llegó a casa, tras haber pasado un fin de semana con su padre, con un brazo roto.

Rocío llevó al niño al hospital y denunció al padre pero, según ella, después retiró la denuncia por miedo.

El jueves 8 de abril de 2021, en ‘El Programa de Ana Rosa’, Antonio Rossi quiso matizar algunas cosas y subrayó algunas contradicciones que Rocío Carrasco habría cometido en su testimonio.

Además, Rossi contó un episodio que vivió con Antonio David Flores y en el que está seguro que mintió:

Antonio David dijo que se enteró de que tenía el brazo roto 15 días después. Él también cuenta un supuesto caso de negligencia por parte de su madre porque su hijo tenía que ser operado y no pudo porque Rocío no le daba la autorización. Yo siempre le dije a él que mentía y que no me lo creía