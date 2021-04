Rocío Carrasco desvela, por fin, por qué sus hijos la «odian»: ¿Es creíble su relato?

¿Se puede entender que una madre haya renunciado a sus hijos? Rocío Carrasco empieza a responder al gran enigma de su vida.

El 22 de marzo de 2021 cambió la historia de Telecinco y de la presa rosa. Ese día se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Pero no se habla de otra cosa en todos los debates de Telecinco, algo que ya está cansando un poco a la audiencia.

Hasta donde el gran público ha podido ver, Carrasco ha descrito cómo conoció a Antonio David y cómo, desde casi el comienzo la utilizó y mintió.

También ha relatado su boda, el nacimiento de su hija Rocío Flores y el infierno que vivió durante el segundo embarazo, mientras que su marido le era infiel y no sólo le hacía pensar que estaba loca sino que, según ella, llegó a agredirla.

Después, en los capítulos 4 y 5, Carrasco narró su divorcio, cómo Antonio David la acosó públicamente, cómo conoció a su actual marido (Fidel Albiac), el accidente que tuvo con este (y que casi le cuesta la vida) y cómo se sintió traicionada por su propia familia.

Pero es a partir del capítulo 6, emitido el 7 de abril de 2021, cuando se empieza a desvelar el gran misterio de este caso: ¿Por qué Rocío no tiene relación con sus dos hijos?

Según ella, la culpa la tiene Antonio David.

Rociito empezó hablando de su padre, Pedro Carrasco y de la mala relación que tenía este, tanto con Fidel Albiac como con Antonio David:

Pasé más de un año sin tener relación con mi padre. Un día me llamó por teléfono para llevarle los Reyes a los niños. Fidel me dijo que si yo no hablaba con mi padre, que él se iba.

Fue aquí cuando Rocío Carrasco atacó a Raquel Mosquera, alegando que todo lo que había dicho esta sobre esa conversación entre padre e hija, es mentira. (Mosquera asegura que Pedro dijo: ‘no quiero volver a ver a esa hija de puta’).

Carrasco aseguró que si dejó de hablar con su padre y no con su familia materna es porque su progenitor “le importaba más que el resto”.

Inciso: Es curiosa la ‘beatificación’ de esta mujer hacia su actual marido. ¿No tiene defectos?

De hecho, Fidel fue el que la avisó de que su padre había muerte.

Recordar que, el día del entierro de Pedro Carrasco, su hija fue abucheada por el público asistente y que Antonio David acudió al funeral y que fue expulsado de allí.

Carrasco aseguró que no quiere volver a tener relación con Raquel Mosquera:

¿Qué ha conseguido Carrasco con esto? Darle trabajo a Mosquera los próximos meses, puesto que se hará varios platós en Telecinco.

Después, Rocío pasó a narrar cómo su exmarido empezó a luchar por la custodia de sus hijos atacando principalmente a Fidel:

Rocío enseñó los informes psicosociales que demostraban que sus hijos, en esa época (la niña tenía cinco años), no tenían problemas.

Según ese informe, Rocío Flores, en esa época, estaba sentía mucho apego por su madre.

Además se describía a Antonio David como alguien con profundos problemas emocionales y como un materialista e insensible.

¿Qué pasó después? Pues que, según Carrasco, el padre empezó a manipular a sus hijos.

Si tú creces con una imagen en tu cabeza desde muy pequeño, terminas por creértelo.

Él (Antonio David) trabajaba en humillarme y amargarme la vida.

Él nunca ha querido tener a los niños. No sabe lo que es pasar una varicela o una fiebre de un niño.

Antonio David sólo ha pasado la pensión de sus hijos cinco meses en toda su vida.

Se le embargaron 60.000 porque no había pasado la pensión. Él se agarra a que no quería entregar la pensión en una cuenta de Fidel. Es mentira, en esa cuenta estábamos Fidel y yo. Es una cuenta conjunta.

Mis hijos han crecido con la imagen de mí que ha tenido todo el mundo.

Él ha conseguido lo que me dijo cuando le dije que me iba a separar: ‘te vas a cagar, Rociito’. Me ha quitado a mis hijos teniéndolos. No me los ha quitado, han hecho que me odien y que tengan esa imagen de mi y haciéndoles partícipes de cosas de las que no tienen que ser partícipes.