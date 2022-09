La chulería de Risto Mejide ante la muerte de Isabel II que ha creado todo un escándalo en Mediaset

Risto Mejide siempre quiere ser el protagonista, incluso ante la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra

Ha sido uno de los eventos más seguidos de la historia de la televisión. El 19 de septiembre de 2022, billones de personas en todo el mundo vieron el directo el último adiós a la reina Isabel II de Inglaterra.

A su funeral acudieron líderes mundiales de todo el mundo y todos los programas en España hicieron una amplia cobertura de este acontecimiento histórico, para lo cual, los presentadores han vestido de luto frente a las cámaras en señal de duelo. Nombres como Joaquín Prat en Telecinco o Susanna Griso en A3 han lucido de negro para mostrar su respeto ante la tragedia.

Por supuesto, el que tenía que dar el cante ante un protocolo internacional fue Risto Mejide. El presentador de ‘Todo es mentira’ (en Cuatro) no sólo se negó a vestir de luto sino que tuvo que decir por qué lo hacía (la humildad y el pudor no van con él).

Aprovechando una de sus conexiones con Pablo Collantes, el reportero desplazado a Reino Unido, Risto dijo:

Esto le dio pie al publicista a justificarse:

Yo no voy de negro porque ni he ido a Londres ni estoy en el funeral, estoy en España. Esto en España no es un funeral si no es en el ‘Hola’, en las páginas del ‘Hola’, ni trabajo en la BBC.