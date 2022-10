El infumable comportamiento de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’ pone a Pablo Motos en una situación imposible

La libertad de expresión llega hasta que se pronuncian discursos de odio. Debería tener esto en cuenta Pablo Motos cuando le ríe las gracias a Tamara Falcó.

Tamara Falcó es el personaje de moda gracias a su polémica separación del que fue su prometido, Íñigo Onieva. Esta es una noticia que ha salido hasta en los telediarios como si fuese un asunto de estado (poco nos pasa como país).

Falcó, muy lista ella, dio sus primeras declaraciones tras la ruptura a ‘Sálvame’, en una conversación con Jorge Javier Vázquez que fue histórica, sobre todo después de que el presentador catalán, el día anterior, hubiese dicho que la marquesa de Griñón era un “personaje nocivo” para la sociedad por ser católica.

Pero la mayor polémica llegó tras la intervención de la hija de Isabel Preysler en un congreso sobre «la familia tradicional», celebrado este fin de semana en México.

Tamara, en México, dijo cosas tales como:

Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde se puede ejercer el mal…

Y como una cosa es la opinión, la creencia o la ideología y otra es el odio, muchos cargaron contra la marquesa de Griñón, entre ellos el mismísimo Jorge Javier Vázquez, el lunes 3 de octubre de 2022.

Las falsas disculpas de Tamara Falcó

Aterrada ante que la homofobia pueda afectar a su imagen y , sobre todo, a la economía ya que podría poner en peligro sus acuerdos con varias marcas, Tamara se disculpó pero de ‘aquella manera’.

Primero, en sus redes sociales, la hija de Isabel Preysler dijo

Desde hace unos días se me ha acusado de ser homófoba. Nada más lejos de la realidad. La palabra desviaciones hacía referencia a comportamientos que mi ex tenía y que no estaban alineados con mi forma de entender la vida en pareja Mi ruptura no es un tema del que quiera volver a hablar en público y siento tener que mencionarlo para hacer esta aclaración. Igualmente y aunque no fuera esa mi intención, pido perdón a cualquier colectivo que se haya visto atacado por mis declaraciones. Reitero que jamás desearía el mal a nadie y menos aún incitaría al odio.

Horas más tarde, ese mismo jueves 6 de octubre de 2022, en su colaboración semanal en ‘El Hormiguero’, Tamara Falcó volvió a referirse al asunto:

Como era una cosa de las familias, yo estaba explicando las razones por las que pensaba que no podía tener una familia con mi ex. En ningún momento hice alusión a ningún colectivo LGTB en absoluto, nada más lejos de mi intención. Creo que si lo ves así se puede sacar de contexto, pero si ves mi vídeo no tiene nada que ve. Han decidido usar esas palabras en mi contra. Siento si algún colectivo se ha sentido atacado.

¿Por qué no nos creemos las disculpas de Tamara? Porque ha echado balones fuera, porque disculparse por su ‘alguien se ha ofendido’ o lo ha entendido mal no es disculparse, es como decir que el resto somos imbéciles y ella habla en un idioma superior. En ningún momento se ha explicado, se ha limitado a hacerse la víctima y no comprende que ese congreso en el que estaba y lo que dijo sí fomentan el odio. No se ha puesto en el lugar de los demás en ningún momento.

El dilema de Pablo Motos

Mientras, Pablo Motos sigue adorando a su colaboradora y a reírle las gracias. Qué espanto. Cuando el resto de la cadena se ha puesto en contra de Falcó por sus palabras en México, en ‘El Hormiguero’ continúan aplaudiéndola.

Ese mismo jueves 6 de octubre, Tamara también hizo un alegato contra el aborto. Muy bien, eso incluso puede ser discutible. El odio y el rechazo a personas por ser como son, no.

Pero, además, Falcó no se ha portado muy bien con su jefe. Le dio la exclusiva de la ruptura a ‘Sálvame’ y no a ‘El Hormiguero’, por poner un ejemplo. Y aún así no la despiden. No lo entiendo.