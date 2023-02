Iker Jiménez, demoledor contra Irene Montero y la Ley Trans: “Yo ahora me puedo llamar Florinda”

Iker Jiménez se ha mojado, como nunca, contra Irene Montero y su Ley Trans.

El Congreso ha aprobado, con la ministra de Igualdad a la cabeza, la Ley Trans y de garantía de los derechos LGTBI que permite que cualquier persona pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el Registro Civil sin ningún requisito, a partir de los 16 años. El texto redactado por Irene Montero y su equipo elimina los requisitos necesarios hasta ahora, como la existencia de un diagnóstico médico que acreditase una disforia de género y tratamiento hormonal durante, al menos, dos años.

La polémica está servida. En el programa ‘Horizonte’ se abordó este tema con invitadas como Sandra -trans arrepentida- como Paula y Amparo, -feministas con amplísima trayectoria-. Pero ese debate, al parecer, ha generado mucha controversia y el propio presentador, Iker Jiménez, quiso hablar del asunto el domingo 26 de febrero de 2023.

Las personas que estaban allí, tanto Sandra -trans arrepentida- como Paula y Amparo, -feministas con amplísima trayectoria-, me miraban como si yo fuese un excéntrico porque no podía disimular. Mis caras eran un poema. No me lo podía creer lo que me estaban contando […] Por supuesto, estoy a favor de los derechos de las personas que tienen problemas con su identidad, pero otra cosa son los niños. ¡Ojo, amigo! Eso ya es otra historia. Los niños son lo único que nos salvan de esta deriva.

Sandra ha sido amenazada, insultada… (por declararse mujer trans arrepentida). Tuvo que hablar con su abogado el día después de Horizonte. Esto es una demostración del nivel de vinagre que existe en la sociedad, no se permite ser disidente. Es normal que haya preocupación, por ejemplo, con los niños.

Le piden una firma para que su hijo vaya a una excursión y no tienen que pedirla para que se haga una operación de este calibre. Es una verdad que espanta y no se cuenta mucho.

A pesar del eco tremendo, daba la sensación que [en Horizonte] se contaban cosas que no se conocían. ¿Cómo es que yo me puedo hacer mujer con mi propia voluntad?

Yo ahora me puedo llamar Florinda y tengo todo el derecho de hacerlo porque es mi voluntad, no hay ningún proceso que indique que yo estoy convencido de ello, sino mi palabra. Hemos pasado a un mundo donde la realidad sentida supera la realidad establecida.

Imagínense que he hecho alguna tropelía con mujeres y como me he cambiado de sexo me tienen que meter en una cárcel de mujeres. La ley tiene que ser siempre lo más favorable al reo. O me voy a apuntar al equipo de baloncesto de mujeres durante ese tiempo que yo considere que soy mujer. No parece muy lógico.

Hemos pasado a la distopía absoluta, donde las cosas ilógicas están en papeles aprobados por gente que aparentemente creíamos sensata.

¿Se imaginan los subterfugios que se pueden utilizar, sabiendo cómo es el mundo? El sinvergüenza, el que quiera corromper, lo va a emplear si puede. Eso es lo único, que no es poco.

He recibido unos 3000 mensajes del ámbito feminista, que me decían que menos mal que habían podido hablar con libertad. ¿Qué está ocurriendo? Ese silencio es porque algunos intuyen que puede haber lío en el futuro y mejor no moverlo demasiado. Me sorprende todo esto