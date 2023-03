Carmen Lomana destroza a Jorge Javier Vázquez por criticar a Mario Vaquerizo: “¡Sectario!

El ‘pequeño dictador’ ha sido retratado tras su última rabieta.

El presentador de ‘Sálvame’, por mucho que en Telecinco ya no le dejen hablar de política por el nuevo Código Ético, no puede evitar sacar la patita de su sectarismo de izquierdas y el 15 de marzo de 2023 ‘pagaron el pato’ Mario Vaquerizo y Alaska.

Todo por ese vídeo que se hizo viral de Vaquerizo abrazando a José Luis Martínez Almeida , alcalde de Madrid, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Eso, acompañado al hecho de que Alaska lleva años colaborando con Federico Jiménez Losantos ,provocó que Jorge Javier Vázquez explotase contra el matrimonio de artistas.

Además, no olvidemos que Vaquerizo apareció el viernes 10 de marzo en ‘Déjate querer’ (Telecinco) donde comparó la censura que está viviendo ahora mismo con el franquismo.

En un post de su blog personal de la revista Lecturas, Vázquez cargó contra Alaska y, sobre todo, contra Vaquerizo, al que tachó de hipócrita, de beneficiarse del colectivo LGTBIQ+ mientras abraza a los mismos que quieren limar sus derechos o hacen chistes sobre transexuales.

Entre otras cosas, el catalán escribió:

Mario, parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del euromillón.

Mario, quizás la gente esté empezando a arrugar el morro ante algunas de tus últimas salidas de patas de banco. Por- que, quizás, esta gente que llevamos jaleándote incondicionalmente desde hace la tira de años, estamos hartos de que compadrees de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans.

Mira Mario: me duele en el alma verte comiéndote a besos con una señora que manifestó en los micrófonos donde colabora Alaska que era una pesadez que la semana del Orgullo durara todo un mes, cuando precisamente gran parte de la gente que os adora tanto a ti como a tu señora pertenece al colectivo. Una señora que hace bromas de dudoso gusto sobre la ley trans, que es lo mismo que decir que se está riendo en toda la cara de las coristas que ha llevado Fangoria en sus giras.

Me he quedado sin argumentos para defenderte, de la misma manera que ya no encuentro motivo al que agarrarme para entender que Alaska trabaje con uno de los mayores propagadores del odio de este país.