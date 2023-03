Georgina Rodríguez en ‘El Hormiguero’: la verdad sobre el diamante que se cargaron en directo

Georgina Rodríguez hizo el ridículo en ‘El Hormiguero’ y, un día después, la polémica sigue viva.

Era su primera entrevista en directo y no defraudó: Georgina Rodríguez dio vergüenza ajena.

Ocurrió el 22 de marzo de 2023 en ‘El Hormiguero’ de Antena 3 ante, nada más y nada menos, el 20,2% de la audiencia.

Había morbo por ver a la pareja de Cristiano Ronaldo presentando la segunda temporada de su docuserie en Netflix.

Georgina es un personaje ‘curioso’, admirada por muchos pero también muy criticada por su ostentación e ignorancia, por lo que, si se tiene un mínimo de sentido del humor y análisis crítico, se puede ‘disfrutar’ de cada aparición pública suya, aunque sea para echarse unas risas. (O eso o dejarse dominar por la vergüenza ajena).

Y es que la de Jaca volvió a demostrar que vive en ‘otro planeta’ y dio varios titulares a Pablo Motos que dejaron a los espectadores con la boca abierta.

Si mis hijos se dejan comida en el plato, les digo que la comida no se deja y si no para merendar. A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar. Estoy muy orgullosa de su educación.