Arden las redes con las polémicas declaraciones de Georgina Rodríguez en ‘El Hormiguero’

La entrevista más esperada y la que más críticas ha recibido.

El pasado miércoles 22 de marzo de 2023, la influencer y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, acudió al programa de Pablo Motos ‘El Hormiguero’ por primera vez para presentar la segunda parte de su serie ‘Soy Georgina’. Pero lo que iba a ser una maravillosa noche, resultó ser todo lo contrario.

La influencer comenzó la entrevista algo nerviosa y ‘cortada’ por ser la primera vez que se enfrentaba a un programa en directo. Motos la recibió diciendo: «Tenía muchas ganas de conocerte». Todo iba ‘viento en popa’, hasta que el presentador del programa ‘se fue por las ramas’ y le preguntó sobre su vida privada. Dónde se pudo conocer ‘la cara b’ de Georgina.

Una contradicción que ocasionó una lluvia de críticas

La joven influencer, de 29 años, tiene cinco hijos y, a pesar de esto, ha asegurado que los niños no le gustan en absoluto:

«Soy muy joven, me gustan los niños y soy muy organizada. Me gustan mis hijos, no los de los demás».

En ese momento, el presentador ha querido conocer qué ocurre si sus hijos «dejan comida en el plato», y su respuesta ha ocasionado un tremendo caos en redes sociales:

«Les digo que la comida no se deja y si no para merendar. A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar. Me siento muy orgullosa de su educación».

Esto ya hizo saltar las alarmas, pero lo que vino después fue peor, parece que cada respuesta va superando a la anterior. Motos, curioso como siempre, quiso indagar aún más en su vida privada, preguntándole sobre los regalos que le ha hecho al futbolista, el hecho de tener un listón muy alto puede resultar complicado. Georgina alegó que ni ella ni su pareja son materialistas:

«Pues, mira, sin ir más lejos, este año me regaló su tiempo. Casualmente, los cumpleaños siempre le coinciden con partidos y pasamos pocos juntos por su carrera. Le he regalado tres coches, ya no le regalo más. Ya no es original».

Esta repentina contradicción descolocó por completo a los espectadores de la cadena, que no dudaron dos veces en expresar su opinión en las redes sociales, incluyendo, además, una gran variedad de memes:

Georgina: «No somos muy materialistas». También Georgina: «Le he regalado 3 coches».#GeorginaEH 🤷🏻‍♂️ — Mariakas (@superjoderes) March 22, 2023

Georgina: «Le he regalado tres coches y ya no le regalo más». Así toda la entrevista, superficialidad y lujos. Muy básica #GeorginaEH — S͜͡a͜͡b͜͡r͜͡i͜͡n͜͡a͜͡ ☾ (@_SrtaSabrina_) March 22, 2023

#GeorginaEH

«No somos materialistas»

– ¿Qué le has regalado a Cristiano?

– El año pasado 3 coches.

«No somos materialistas»

🤦🏽‍♀️

Os digo de verdad, no envidio su vida. — 🎱Serendipia🇮🇲 (@_Mamen_Gass) March 22, 2023

No son materialistas pero le regala 3 coches… #GeorginaEH pic.twitter.com/hdHHPXGfUc — Qusama (@Qusamita) March 22, 2023

Georgina no puede ser más antinatural y superficial y la entrevista está siendo surrealista. Tremendo Pablo en esta ocasión aguantando el tirón. Qué ansiedad me está entrando viéndola tan estirada cuando se mira en la pantalla!!! #GeorginaEH — Alba Rosado (@AlbaRosado_) March 22, 2023

Pablo Motos está deseando terminar la entrevista, no sabe ni por donde tirar con la tía esta. #GeorginaEH — Sara (@_saragp3) March 22, 2023

Así conoció a Cristiano Ronaldo

La influencer recordó que conoció al futbolista en una tienda Gucci. Después volvieron a coincidir en un evento. Fue a raíz de ahí cuando surgió la llama del amor.

«Muchas veces le miro y pienso que es maravilloso. Es un padre diez, hermano, amigo, pareja, jefe, empleado… Lo miro y pienso lo afortunada que soy porque él me ha elegido».

Pablo Motos invitó a Georgina a explicar cómo es vivir en Riad. El futbolista fichó por el club de la ciudad saudí y tuvieron que mudarse allí. A lo que la joven respondió: