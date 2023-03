Lucía Etxebarría echa pestes de su visita al ‘Chester’ de Risto Mejide: “¡Fue una encerrona! ¡Salí llorando!”

La mujer con más conspiraciones en su contra, la que más polémicas protagoniza, ha vuelto a verse como una víctima.

Horas antes de que se emitirse el ‘Viajando con Chester’ del miércoles 28 de marzo de 2023, una de las invitadas de esa entrega, la escritora Lucía Etxebarría, escribió un post en sus redes sociales criticando su paso por el programa.

Etxebarría, quién ha sido acusada de plagio en varias ocasiones, de tránsfoba (por estar en contra de la Ley trans), siempre se ha justificado alegando que hay un complot contra ella en todas las instituciones, medios de comunicación, editoriales y empresas privadas con las que ha tenido alguna relación.

No nos extraña, pues, que Lucía vuelva a ser una víctima y se haya sentido atacada en su última aparición pública. Lo extraño es que lo haya dicho antes de la emisión de la misma. No se sabe si es para torpedear el programa o, por el contrario, darle publicidad ( o ninguna de ambas cosas, todo puede ser) . Lo único que se puede analizar de todo esto es que, pobre Lucía Etxebarría; parece que todos están contra ella. Qué estrés de vida.

El caso es que, Lucía, en su Instagram, ha tachado su experiencia en ‘Viajando con Chester’ de “encerrona” pero, eso sí, ha querido quitar de la ecuación a Risto Mejide:

Uno de los ataques se refería a un supuesto plagio que yo he cometido. Quede claro: nadie me ha condenado por plagio ni jamás se presentó una demanda contra mí en relación al libro Mujeres Extraordinarias. Y esos rumores se iniciaron hace tres años.

Me sentí tremendamente incómoda. No culpo a Risto. El estilo incisivo de Risto es de sobra conocido y yo sabía a lo que iba. Aún así, no pude prever el nivel de lo que yo interpreté como ataques.

He sido advertida de que el programa ha sido convenientemente editado , así que no tengo ni idea de lo que veréis. Pero me gustaría puntualizar varias cosas.

Otro momento que, para la escritora, fue el peor de la jornada de grabación fue el cara a cara que vivió con Jimena González, portavoz de Más Madrid y activista trans.

No sé si esta escena aparecerá en el programa, pero me dijeron que había una persona esperándome que me conocía. Me encontré con una persona a la que no conocía absolutamente de nada, que me hablaba, me increpaba y me recriminaba en un tono exageradamente agresivo.

No la había visto en mi vida y cuando me había referido a esta persona, elle todavía era un hombre con barba (…) No tenía ni idea de lo que me estaban hablando y me encontraba profundamente incómoda.

Salí de allí llorando y pensando que todo había sido una encerrona.

No culpo a Risto.

Asumo las consecuencias de mi decisión, pero no esperaba que me preguntaran por un bulo muy bien organizado (…) Tampoco esperaba la visita de Jimena, que en mi opinión se comportó de una forma absolutamente descompensada. Nadie me había avisado de nada.

Las preguntas fuera de tono y el encontronazo con Jimena fueron para mí muy desagradables y no pienso ver el programa porque creo que me despertaría de nuevo sentimientos de profunda incomodidad y ansiedad. También voy a retirarme de redes sociales estos días

Mi intención es demostrar ante un juzgado que he estado varios años sufriendo una campaña de desprestigio, de acoso y de cancelación perfectamente organizada.