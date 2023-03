Destapada la hipocresía de Jorge Javier Vázquez al criticar a Ana Obregón por volver a ser madre

Jorge Javier Vázque no tiene memoria y eso es algo que se ha vuelto a demostrar

La portada de la revista ¡Hola! del miércoles 29 de marzo de 2023 ya ha hecho historia. En ella aparece la actriz y presentadora Ana Obregón saliendo de un hospital con un bebe en brazos.

Gracias a la gestación subrogada, Obregón ha vuelto a ser madre a sus 68 años y tras perder, en 2020, a su único hijo. Aless Lequio.

La noticia, obviamente, ha sido prioritaria en medios de comunicación. Todos los programas, tertulias, revistas , periódicos y confidenciales se han hecho eco de ello.

Todos tienen una opinión y la de Jorge Javier Vázquez ha llamado la atención por incongruente.

Vázquez arrancó esa tarde ‘Sálvame,’ asegurando que ese era el programa que más le apetecía hacer «en los últimos años».

También consideró que la técnica que había empleado Obregón «no es la mejor idea» para tener un hijo y que “hay que pensar en la otra parte».

Lo que más me inquieta es la ley natural.

Sin embargo, el catalán apuntó que el hecho de que Obregón hubiese decidido ser madre de nuevo a su edad, no se entendería en el caso de otra mujer:

Esta decisión es la a representación máxima de lo que ha sido su vida, que es no aceptar el paso del tiempo».

Creo que si no fuera ella, nadie entendería que una mujer decidiera ser madre a los 68 años».

De hecho, para él existe «una incapacidad palmaria para aceptar que, por muy bien que te encuentras, 68 años no son años para ser madre».

El presentador dijo que le producía «tristeza» que en la vida de Ana no haya una persona que le haya dicho ‘no’ y ella haya aceptado su consejo:

Me llama la atención, lo que veo es la profunda soledad en la que vive (…) Llegar a los 70 y no tener una persona lo suficientemente importante que aceptes lo que te diga aunque vaya en contra de tus pensamiento porque redunda en tu bien… me parece de una tristeza absoluta.