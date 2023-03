Una mediática psicóloga confirma lo que todo el mundo intuye del caso de Ana Obregón

Entramos en la mente de Ana Obregón después de saberse que, a los 68 años y tras perder a su único hijo, ha vuelto a ser madre.

La portada de la revista ¡Hola! del miércoles 29 de marzo de 2023 ya ha hecho historia. En ella aparece la actriz y presentadora Ana Obregón saliendo de un hospital con un bebe en brazos.

Gracias a la gestación subrogada, Obregón ha vuelto a ser madre a sus 68 años y tras perder, en 2020, a su único hijo. Aless Lequio.

Esta decisión ya ha marcado la agenda social y política de nuestro país pero más allá del debate ético, lo que nos preguntamos desde la Sala VIP de Periodista Digital es el estado emocional y psicológico que puede haber llevado a Obregón a dar este paso.

Para analizar la situación desde un punto de vista más humano, la psicóloga Lara Ferreiro nos ha dado las claves de lo que para ella es “la noticia del siglo” y todo un cambio de paradigma.

Según la experta, lo delicado de la situación de Ana Obregón serían las razones que le han llevado a ser madre por segunda vez:

Lo más traumático que le puede pasar a un ser humano es perder a un hijo. Debemos empatizar con ella. Fruto de todo ese duelo no resuelto y de esa soledad ha tomado esta decisión que mucha gente va a tildar de irresponsable o de egoísta. (…) Al final, Ana Obregón podría tener un duelo no resuelto y podría tener lo que se llama el amor por sustitución. (…) Esto es como cuando en terapia de pareja se dice lo de ‘un clavo saca a otro’ pero siempre decimos que se pueden enquistar los dos clavos y no suele funcionar. Esto, llevado a la maternidad, podría ser lo que ha hecho Ana Obregón.