Antonio David Flores rompe con Marta Riesco por culpa de Rocío Flores mientras que en Telecinco se tiran de los pelos

En paro y abandonada como un perro, así está Marta Riesco.

Ni un mes ha pasado desde que Marta Riesco fue despedida como redactora de la productora Unicorn y su novio, Antonio David Flores, ha roto con ella.

La periodista así lo confirmó el 20 de abril de 2023 en sus stories de Instagram

Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche.

Hasta aquí, pocas sorpresas. El ex guardia civil tiene fama de ‘vivir’ de sus mujeres y no era de extrañar que, después de que Riesco ya no trabajase en Telecinco, le diese la ‘patada’.

Pero lo sorprendente llegó cuando, en su mismo mensaje, Riesco señaló a la persona responsable de su ruptura:

Rocío Flores, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías.

¡Toma ya! Aquí, Marta se inmola completamente y por varias razones.

Recordemos varias cosas. Primero, que Riesco fue muy amiga de Rocío Flores. De hecho, la periodista organizó el cumpleaños de la hija de Rocío Carrasco mientras que Antonio David seguía con su segunda mujer, Olga Moreno.

Riesco siempre defendió a Flores y a su familia cuando se emitió ‘Rocío: contar la verdad para ser vivo’, la docuserie en la que Rocío Carrasco denunciaba malos tratos por parte de Antonio David y de su propia hija.

Luego, Antonio David anunció su separación de Olga Moreno y su romance con Marta Riesco (hay rumores de que llevaban mucho tiempo juntos).

El caso es que Rocío Flores, al principio pareció molesta con este nuevo romance de su padre pero pronto dio de lado a Olga Moreno (a la que consideraba “su auténtica madre”) para volver a acercarse a Marta Riesco.

A todo esto, Antonio David llevaba dos años sin trabajar, ya que le cerraron las puertas de Telecinco.

Pero la cosa se complicó cuando Mediaset España (con la nueva directiva) vetó a todos los personajes relacionados con Rocío Carrasco. Es decir, ya no pueden vivir de hablar de la hija de Rocío Carrasco.

Y por último, como hemos apuntado, Marta Riesco fue despedida de Unicorn y de su puesto como redactora del programa Fiesta por, entre otras cosas, seguir trabajando en sus redes sociales cuando estaba de baja.

¿Qué ha pasado realmente?

A priori, parece que a Antonio David ya no le sale ‘rentable’ tener a Riesco de pareja. Si vemos su historial amoroso, esta teoría tendría sentido.

Por otro lado, podría ser que haya sido una pelea sin más que Riesco ha exagerado pero, al mencionar a Rocío Flores como culpable, ha sepultado del todo su relación.

La oportunidad perdida de Mediaset

Debido a los mencionados vetos de Mediaset, en ningún programa se ha hablado del tema. Qué lástima.

‘Sálvame’, por ejemplo, ha perdido la oportunidad de recuperar las audiencias de antaño y de forrarse con esta trama.

Puede que Telecinco tenga que replantearse su estrategia.