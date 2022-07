¿Nueva polémica? ‘Web-Weaver’, el nuevo Spiderman gay de la saga Marvel

«Lancé una amplia red para los diseños originales mientras también miraba las arañas nuevas y únicas que Steve Foxe ha recomendado, que eventualmente se combinaron con este aspecto».

Web-Weaver

my design for the brand new Spider, debuting in Edge of Spider-verse 5 pic.twitter.com/vl2qVUtGVq

— krisanka (@kristaferanka) June 23, 202