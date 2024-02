Pedro Pascal señala que la segunda temporada de «Last of us» será increíble

Pedro Pascal fue galardonado como Mejor Actor Masculino en una Serie Dramática en los SAG Awards 2024 por su destacada actuación en «The Last of Us«.

Tras recibir el premio, el actor chileno compartió detalles sobre el rodaje de la segunda temporada de la serie de HBO. En una entrevista con Deadline durante la ceremonia, elogió el progreso de las grabaciones, describiéndolo como «increíble» y destacando la concentración y dedicación del equipo durante las primeras semanas de filmación.

Pascal, quien viajó desde Vancouver, donde se está filmando la serie, hasta Los Ángeles para asistir a los premios, expresó su alegría por reunirse nuevamente con el equipo y elogió su arduo trabajo creativo, incluso más intenso que en la primera temporada.

El actor también compartió su emoción por retomar su papel como Joel en la serie, describiendo la experiencia como revitalizante y única en su género. Además, destacó que cada día aprende algo nuevo de su equipo, lo que considera una experiencia enriquecedora.

Al recibir el premio, Pascal admitió que no esperaba ganar y bromeó sobre su estado de embriaguez, lo que provocó risas entre el público.

«The Last of Us» es una adaptación de HBO del aclamado videojuego del mismo nombre, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

El rodaje de la segunda temporada comenzó en enero en Vancouver, Canadá, y presenta nuevas incorporaciones al elenco, incluyendo a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, y Young Mazino como Jesse.