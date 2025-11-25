Fernando Costa rompe su relación con Ayax al detallar en ‘Te avisé’ las supuestas agresiones sexuales que acechan al rapero

Del amor al rencor.

Y por el medio, la traición.

En el ámbito del rap español, la frontera entre la rivalidad artística y la denuncia pública se ha vuelto casi imperceptible tras el estreno de ‘Te avisé’, la última obra de Fernando Costa.

Con versos directos y claros, el artista ibicenco ha señalado a su ex compañero Ayax por una serie de presuntas agresiones sexuales, manipulaciones y abusos que hasta ahora permanecían en el ámbito de los rumores y testimonios anónimos.

Lo que comenzó como una amistad cimentada en colaboraciones, actuaciones y noches compartidas, ha derivado en uno de los enfrentamientos más resonantes de la escena urbana.

La salida de este tema no solo ha sacudido a los seguidores de ambos artistas, sino que también ha reavivado las denuncias públicas sobre violencia sexual y machismo en la industria musical.

Las acusaciones en la letra de ‘Te avisé’

Fernando Costa no se ha quedado en insinuaciones vagas. En su canción, detalla una serie de comportamientos que supuestamente ha ejercido Ayax:

Manipulación y control emocional sobre parejas y fans, manteniéndolas alejadas de su círculo.

sobre parejas y fans, manteniéndolas alejadas de su círculo. Violencia y abuso de poder tanto en lo personal como en lo profesional.

tanto en lo personal como en lo profesional. Supuesto pago a una mujer para retirar una denuncia judicial : “Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado”, rapea Costa, señalando directamente una de las acusaciones más graves que han perseguido a Ayax.

: “Pagaste para que esa chica retirara su denuncia del juzgado”, rapea Costa, señalando directamente una de las acusaciones más graves que han perseguido a Ayax. Coacción a exnovias para abortar junto con otras formas de presión.

junto con otras formas de presión. Consumo excesivo de drogas y actitudes agresivas durante conciertos.

El tono del tema es implacable, con frases como: “Tus novias te avisaron que, por más que te aguantaron, no son de tu propiedad. Las aislabas de todas sus amigas para manipularlas a tu antojo”. El videoclip, grabado en Granada, añade un peso simbólico al conflicto.

Testimonios, redes sociales y el papel de los medios

El origen de estas acusaciones se remonta a finales de 2024. Fue entonces cuando la periodista Cristina Fallarás empezó a compartir en Instagram testimonios de mujeres que afirmaban haber sufrido agresiones sexuales por parte de músicos granadinos, mencionando inicialmente a los gemelos Ayax y Prok. La cuenta @DenunciaGranada recopiló decenas de relatos, algunos acompañados por pruebas fotográficas y descripciones detalladas sobre situaciones de sumisión química, tocamientos y abusos.

Se denunció una supuesta cultura de control, humillación y violencia dentro del entorno de los hermanos. Las repercusiones inmediatas incluyeron la cancelación de conciertos y la disolución de su agencia representativa.

Sin embargo, el proceso judicial no se ha dirigido contra Ayax; es él quien ha denunciado a Fallarás por supuesta vulneración de su honor.

Actualmente, no hay documentos judiciales públicos que indiquen que Ayax esté siendo investigado penalmente por violencia de género o agresión sexual. La controversia se desarrolla principalmente en el ámbito mediático y social. Hay numerosos testimonios anónimos circulando en redes sociales, pero sin cargos formales por parte del sistema judicial.

La ruptura personal y artística

La dimensión personal del conflicto es lo que lo ha convertido en un fenómeno social. Costa y Ayax disfrutaron durante años una relación cercana basada en la amistad y colaboración dentro del entorno granadino. Todo estalló tras una entrevista concedida por Costa para promocionar su álbum; unas declaraciones que incomodaron a Ayax e iniciaron una cadena incesante de reproches públicos y canciones enfrentadas.

Ayax respondió con ‘Justicia Poética’, arremetiendo contra Costa e insinuando traición al cuestionar incluso si escribe sus propias letras.

La contestación directa por parte de Costa con ‘Te avisé’ ha sido aún más contundente, cerrando cualquier puerta a una posible reconciliación mientras pone el foco sobre las denuncias contra Ayax.

Este conflicto también se ha alimentado a través de mensajes en redes sociales donde ambos han expuesto detalles íntimos y agravios pasados.

Así es como la música se transforma en un campo donde ventilar rencores personales. Pero también sirve para amplificar denuncias que van más allá del arte e impactan directamente en cómo se percibe socialmente el rap y sus protagonistas.

Reacciones y consecuencias en la industria

Las repercusiones generadas por este ‘beef’ superan con creces a los propios involucrados. La comunidad del rap español está inmersa ahora en un debate sobre la responsabilidad artística, la cultura del señalamiento público y cómo actúan los medios ante esta situación.

Varios festivales han optado por distanciarse, cancelando conciertos o desvinculándose del dúo Ayax & Prok.

En las plataformas digitales, los seguidores están divididos entre quienes piden justicia y quienes acusan una “caza de brujas” mediática.

Este escándalo reabre debates sobre impunidad, silencio cómplice y el poder transformador que posee la música como altavoz para conflictos sociales.

A pesar del clima tenso generado por esta controversia mediática, Ayax y Prok han anunciado una nueva gira titulada ‘Indestructibles’. Curiosamente, esta gira no incluye paradas ni en Granada ni Madrid; dos ciudades donde las denuncias han resonado con mayor fuerza. El ambiente alrededor del dúo sigue siendo extremadamente tenso.

El trasfondo: fama, identidad y exposición mediática

El caso entre Costa y Ayax también ilustra cómo la fama junto con la exposición mediática pueden alterar vidas personales así como relaciones profesionales. En esta era digital donde todo se comparte instantáneamente, las disputas privadas se convierten rápidamente en debates sociales; las canciones pasan a ser manifiestos públicos.

La imagen pública que proyectan los artistas queda sacudida no solo por las acusaciones realizadas sino también por cómo los medios e incluso el público procesan cada afirmación.

Controlar la narrativa es crucial; usar estratégicamente este ‘beef’ puede movilizar masas enteras pero también constituye un campo donde se libra batalla por reputaciones.

Las acusaciones lanzadas por Costa no son únicamente un ajuste personal; son un llamado a reflexionar sobre cómo maneja tanto la industria como la sociedad cuestiones relacionadas con abuso y violencia. Además plantea si este tipo de confrontaciones pueden convertirse efectivamente en herramientas para visibilizar situaciones aún sin resolver judicialmente.