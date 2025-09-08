Estudio de ‘Nature’: el clima extremo impulsa y frena migraciones

En medio de una ola de calor abrasador, una familia en el Sahel mira el horizonte reseco.

El campo no da para vivir, pero tampoco hay dinero suficiente para marcharse.

Esta paradoja, repetida en muchos rincones del planeta, es el centro de un reciente estudio publicado en Nature Communications: los extremos climáticos no solo impulsan la migración, sino que también la frenan, atrapando a los más vulnerables en un círculo de pobreza y riesgo.

En la historia de la Humanidad, pocas cosas han movido tanto a personas y animales como el clima.

Pero hoy, la gran paradoja es que el clima extremo no solo empuja a migrar, sino que también puede dejarte, literalmente, sin salida.

A 8 de septiembre de 2025, el término migración climática se utiliza cada vez más en los debates internacionales, pero pocas veces se profundiza en la realidad que esconde.

La imagen del “éxodo masivo” provocado por el cambio climático se ha popularizado tanto que parece irrefutable.

Sin embargo, las investigaciones más recientes, lejos de confirmar ese cliché, lo matizan y complejizan con datos sorprendentes y, en ocasiones, contraintuitivos.

Olas de calor y sequías: impulsores… y frenos migratorios

El informe, que ha analizado patrones de migración en más de 100 países durante las últimas dos décadas, revela que olas de calor extremas y sequías prolongadas pueden actuar como un doble filo:

Impulsan la migración cuando las familias cuentan con recursos, redes o ayuda suficiente para salir en busca de mejores condiciones.

cuando las familias cuentan con recursos, redes o ayuda suficiente para salir en busca de mejores condiciones. Bloquean la migración allí donde la pobreza y el colapso de recursos hacen imposible costear el viaje, dejar atrás la vivienda o asumir los riesgos de una travesía incierta.

Según los autores, esto desmonta la visión simplista de que los desastres climáticos siempre generan grandes movimientos de población. De hecho, en muchos casos, el resultado es exactamente el contrario: poblaciones “atrapadas” en zonas cada vez más inhóspitas, sin capacidad de reacción ni alternativas viables.

De la historia al presente: migraciones y adaptación

No es la primera vez que el clima marca el destino de la humanidad. Hace unos 8.200 años, un brusco enfriamiento global forzó a grupos humanos a modificar su modo de vida: algunos migraron, otros se adaptaron localmente, y muchos no pudieron elegir. Las grandes migraciones históricas, desde los desplazamientos de pueblos durante la Edad de Hielo hasta los éxodos rurales del siglo XX, siempre han estado ligadas a cambios climáticos, aunque no de forma lineal ni predecible.

Hoy, el proceso se repite, pero con una diferencia crucial: el calentamiento global es más rápido y afecta a más personas en menos tiempo. La aridificación de amplias zonas, la desertificación, la subida del nivel del mar y la intensificación de fenómenos extremos están remodelando los mapas de habitabilidad humana. Algunas regiones de Asia, África y América Latina se han convertido en auténticos laboratorios de resistencia climática.

¿Éxodo o inmovilidad forzada? El caso de Tuvalu y los “refugiados climáticos”

La pequeña nación insular de Tuvalu ofrece un ejemplo dramático: más del 80% de su población se ha inscrito para abandonar el país antes de que el mar lo engulla, pero solo una fracción logra migrar cada año por falta de medios y visados. Australia ha comenzado a conceder permisos especiales para “refugiados climáticos”, pero la capacidad de acogida es mínima frente a la magnitud del desafío. Así, el cambio climático no solo expulsa: también atrapa.

Este fenómeno se repite en África subsahariana, el sur de Asia y zonas del Mediterráneo, donde las olas de calor y la sequía deterioran las condiciones de vida más rápido de lo que los habitantes pueden adaptarse o migrar. Lejos de los titulares sobre “invasiones” o “tsunamis migratorios”, la realidad es que millones de personas permanecen inmóviles, no por elección, sino por pura imposibilidad material.

Datos clave: ¿cuántos migran… y cuántos no pueden hacerlo?

Se estima que entre 2020 y 2024, los fenómenos climáticos extremos desplazaron a una media de 20 millones de personas al año, pero millones más quedaron “atrapados” en zonas de alto riesgo.

La aridificación ha afectado ya a 1,5 millones de km², forzando la reducción de cultivos y recursos hídricos, pero también dificultando la migración por la pérdida de medios económicos y redes de apoyo.

En países como España, los expertos advierten que algunas ciudades podrían volverse inhabitables en las próximas décadas, impulsando migraciones internas, pero también dejando atrás a los más vulnerables por falta de alternativas.

Políticas públicas: ¿qué se puede hacer ante esta paradoja?

El reto para los gobiernos y organismos internacionales es doble:

Atender las necesidades de quienes migran forzados por el clima, facilitando rutas seguras, integración y apoyo económico.

No olvidar a los que no pueden migrar, reforzando la resiliencia local, la adaptación y las redes de protección social para evitar crisis humanitarias invisibles.

Las soluciones pasan por inversiones en infraestructuras, ayudas directas, microcréditos, y sobre todo, por el diseño de políticas verdes que permitan a las comunidades resistir y adaptarse al nuevo clima, sin verse forzadas a elegir entre el éxodo o la inmovilidad forzada.

Preguntas y respuestas: desmontando mitos sobre la migración climática

¿Todos los afectados por el cambio climático migran?

No. Muchos no pueden permitirse migrar, quedando “atrapados” por la pobreza, la falta de redes o las restricciones legales.

¿Existe un “éxodo masivo” global?

No en el sentido de avalanchas incontrolables. Los movimientos son complejos y dependen tanto de los recursos disponibles como de la intensidad del evento climático.

¿Qué regiones están más afectadas?

Asia y África concentran la mayor parte de migraciones climáticas actuales, pero el fenómeno es global y afecta también a Europa y América.

¿Puede la política frenar o facilitar estas migraciones?

Sí. Las políticas públicas pueden marcar la diferencia entre una migración segura y ordenada, o una crisis humanitaria. La planificación urbana, la gestión del agua y la cooperación internacional serán clave.

Ciencia y curiosidades: lo que el clima ha movido… y lo que nunca imaginaste