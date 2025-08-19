  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 36 grados

Pronóstico del Tiempo: España despide la ola de calor este martes 19 de agosto de 2025

El calor extremo se despide con un descenso de temperaturas y la llegada de tormentas en varias zonas del país

Pronóstico del Tiempo: España despide la ola de calor este martes 19 de agosto de 2025
Buhos. PD
Hoy, martes 19 de agosto de 2025, marca un punto de inflexión en el pronóstico del tiempo para toda España.

Tras una racha sofocante, los modelos meteorológicos confirman el esperado descenso de temperaturas y la irrupción de tormentas en varios puntos del mapa.

Atrás quedan las noches tropicales y los termómetros disparados, aunque aún hay zonas, como Madrid, donde el mercurio sigue mostrando su carácter veraniego con hasta 36 ºC de máxima.

La palabra “ola de calor” ha sido protagonista en las últimas dos semanas: 16 días consecutivos de registros por encima de lo habitual, con picos históricos que han hecho sudar hasta a las sombras.

Pero como todo en la vida, el calor también se toma un respiro.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y portales de referencia como ElTiempo.es y AccuWeather coinciden: hoy el panorama meteorológico viene marcado por una bajada de hasta 10 ºC en varias provincias, sobre todo en el interior peninsular y el norte. Nada de frío polar, pero sí un respiro más que bienvenido.

Resumen de la jornada:

  • En el norte, lluvias débiles y brumas matinales, especialmente en el Cantábrico y el noroeste de Galicia.
  • Por la tarde, tormentas en los Pirineos, la Ibérica oriental y zonas de montaña del este peninsular.
  • En el centro y sur, ambiente seco y caluroso, aunque menos que en días previos. Las máximas aún superan los 35 ºC en amplias zonas, con los 36 ºC de Madrid como referencia.
  • En la Comunidad Valenciana, Murcia y el interior de Andalucía, los termómetros siguen desafiando al ventilador, aunque ya sin récords históricos.
  • En Canarias, el alisio sopla moderado y se espera un leve repunte térmico en el sur del archipiélago.

Advertencias y avisos meteorológicos

AEMET mantiene avisos por riesgo de tormentas intensas en:

  • Sur de Teruel
  • Interior norte de Castellón
  • Pirineo de Lleida
  • Prepirineo de Barcelona
  • Pirineo de Girona

Estas tormentas podrían dejar acumulados superiores a 50 l/m² en puntos del Pirineo, Prepirineo y áreas del interior del este peninsular.

Así se despide la ola de calor histórica

La ola de calor de agosto de 2025 ya es historia: ha sido la tercera más larga registrada en España, sólo superada por las de 2015 y 2022. Se han batido récords en varios observatorios, con jornadas en las que la temperatura media nacional rozó los 38 ºC. El 11 de agosto, por ejemplo, quedó como el tercer día más caluroso desde 1941.

Pero el verdadero alivio llega hoy: las noches tropicales (aquellas en las que la mínima no baja de 20 ºC) empiezan a retirarse del mapa, aunque aún resisten en el valle del Guadalquivir, Murcia, Alicante, Castellón, Tarragona y Baleares.

Pronóstico detallado para las principales ciudades

CiudadMáxima (ºC)Mínima (ºC)Lluvias (%)Comentario breve
Madrid36200Calor, bajada progresiva
Sevilla36180Sol y ambiente seco
Barcelona332120Nubosidad y riesgo de chubascos por la tarde
Valencia37220Muy cálido, sin lluvias
Bilbao281740Lluvias débiles
A Coruña251530Nubes y chubascos débiles
Santa Cruz de Tenerife312210Cálido y algo nuboso

Pronóstico para los próximos 4 días en España

DíaTemperaturas (media máx/mín)Precipitaciones (%)Fenómenos destacados
Miércoles 2031/1630Tormentas en Pirineos y este; descenso térmico generalizado
Jueves 2129/1540Chubascos en norte y este; ambiente más fresco
Viernes 2228/1430Lluvias en el Cantábrico y sistema Ibérico
Sábado 2330/1610Sol y temperaturas recuperándose, ambiente más estable

Nota: Las temperaturas son orientativas y pueden variar según la zona. La probabilidad de precipitaciones hace referencia a la media nacional, con especial incidencia en el norte y este peninsular.

Consejos útiles para hoy

  • Si vives en el norte, no olvides el paraguas: la lluvia será protagonista en muchas zonas.
  • En el centro y sur, el calor aún aprieta, pero ya puedes empezar a soñar con noches más frescas.
  • Atención a las tormentas vespertinas en áreas de montaña: mejor evitar actividades al aire libre en esas franjas.
  • En Canarias, el viento puede dejar alguna sorpresa, sobre todo en zonas altas.

Claves del cambio: ¿qué está pasando en la atmósfera?

El descenso térmico se debe a la entrada de una masa de aire más fresca desde el Atlántico y la formación de una pequeña DANA (depresión aislada en niveles altos), que activa la inestabilidad especialmente en el norte y el este. Este fenómeno, aunque breve, supone un respiro tras días de récords y noches sin tregua.

La dinámica atmosférica apunta a una semana más llevadera, aunque los expertos recuerdan que en agosto el calor nunca se va del todo. Así que, si ya habías guardado el ventilador, mejor déjalo a mano. Por si acaso.

