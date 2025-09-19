Pronóstico del Tiempo: España bajo cielos variables y calor residual este viernes 19 de septiembre de 2025

Si pensabas que el verano ya había guardado la toalla, te equivocas: este viernes 19 de septiembre nos trae una mezcla de descenso térmico, pero con calor residual en buena parte de la península.

El protagonista del día es esa ansiada bajada de temperaturas máximas, aunque no para todos—en Galicia y Canarias el termómetro sigue aferrado a valores altos.

Y ojo, porque la atmósfera se muestra juguetona con nubosidad media y alta cruzando los cielos y algún que otro susto en forma de tormenta.

Temperaturas máximas y mínimas destacadas

En Madrid , la temperatura máxima será de 33 °C , mientras que la mínima rondará los 20 °C . El ambiente será cálido, pero menos sofocante que días anteriores.

, la temperatura máxima será de , mientras que la mínima rondará los . El ambiente será cálido, pero menos sofocante que días anteriores. En zonas del sur, como Córdoba , Jaén , Sevilla y Badajoz , se esperan máximas cercanas a los 38 °C , ¡para quien le guste el calorazo!

, , y , se esperan máximas cercanas a los , ¡para quien le guste el calorazo! En Canarias , las temperaturas también superarán los 35 °C , con calima significativa que hará que incluso respirar cueste un poco más.

, las temperaturas también superarán los , con calima significativa que hará que incluso respirar cueste un poco más. Las mínimas suben en el oeste y centro-norte peninsular; en el Mediterráneo no bajarán de los 20 °C, y en algunas regiones canarias ni de los 25 °C.

Avisos meteorológicos activos

Cinco comunidades mantienen avisos amarillos por altas temperaturas:

Andalucía

Extremadura

Galicia

País Vasco

Cantabria

Especial atención a áreas como el Valle del Guadalquivir y las depresiones interiores, donde el calor sigue apretando.

Cielos cambiantes y posibilidad de tormentas

La jornada se caracteriza por abundante nubosidad—de esas que tapan el sol pero no refrescan demasiado. Esta nubosidad avanza de sur a norte, dejando la fachada oriental más despejada. Por la tarde, las nubes se animan especialmente en la meseta norte, Alto Ebro y montañas aledañas, donde pueden formarse tormentas localmente fuertes acompañadas de chubascos intensos.

En Canarias, tampoco se descartan tormentas ocasionales en las cumbres.

Vientos: ¿ventilador natural o molestia?

El viento sopla moderado desde el este en litorales del sur peninsular, sur de Baleares y Cádiz; alguna racha puede ser fuerte especialmente en el Estrecho. En el resto predomina la flojera, salvo intervalos puntuales en Canarias (componentes este/nordeste) y el Cantábrico (norte/oeste). Si tienes terraza, mejor recoge las plantas.

Pronóstico para los próximos cuatro días

La incertidumbre se instala para la próxima semana debido a una pulsación de aire frío que podría cambiarlo todo. De momento, esto es lo que nos espera según los modelos consultados:

Día Estado general Temp. Madrid (max/min) Riesgo lluvia Fenómenos destacados Viernes 19 Nuboso variable 33/20 Bajo (3%) Descenso térmico, posible tormenta norte Sábado 20 Inestable norte 29/18 Medio Aviso amarillo por tormenta en Aragón, Navarra, País Vasco Domingo 21 Pre-frontal 28/17 Medio-alto Entrada de frente atlántico por noroeste Lunes 22 Bajada marcada 26/16 Alto Pulsación fría posible, lluvias norte e inestabilidad general

Fuente: [RTVE], [Meteovigo], [Infobae], [ECMWF].

Tendencias semanales: ¿llega el otoño?

Los modelos meteorológicos indican que durante los próximos días una pulsación de aire frío podría bajar las temperaturas significativamente sobre Europa Occidental, tocando también a España aunque con incertidumbre sobre su alcance exacto. El anticiclón situado al suroeste intentará bloquear la entrada de frentes fríos, pero no se descarta un episodio breve pero intenso de lluvias y descenso térmico, sobre todo en el extremo norte peninsular.

En resumen:

El calor resiste en el sur y Canarias.

El norte peninsular se prepara para un posible cambio brusco.

Las lluvias serán más probables a partir del domingo-lunes por la entrada de sistemas frontales.

Claves para hoy: consejos útiles

Lleva ropa ligera si vas al sur o Canarias; paraguas si te acercas al norte.

Vigila los avisos meteorológicos si resides en zonas proclives a tormentas.

Si eres alérgico al polvo o tienes problemas respiratorios, precaución extra en Canarias por la calima.

Septiembre, entre dos estaciones

Este mes suele marcar la transición del verano al otoño; aunque este año septiembre apunta a ser más cálido y seco de lo normal salvo excepciones puntuales en el noroeste y Canarias. Así que mantén tu abanico cerca… pero no te olvides del paraguas.

