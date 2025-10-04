Pronóstico del Tiempo: España entre nubes y claros este sábado 4 de octubre de 2025

Si pensabas que este sábado iba a estar marcado por la lluvia, es hora de guardar el paraguas en la mayoría de los lugares de España.

Este 4 de octubre de 2025, el país se despierta con un ambiente casi anticiclónico, perfecto para dar un paseo, disfrutar de una terraza o, por qué no, perder la noción del tiempo observando cómo pasan las nubes.

Las claves del día son: estabilidad, temperaturas agradables y alguna lluvia inesperada en áreas específicas. Vamos al grano y revisemos los detalles de este pronóstico meteorológico.

Panorama general: anticiclón y tranquilidad

El tiempo estable dominará en gran parte de la Península y Baleares . Cielos mayormente despejados o poco nubosos, excepto por algunos intervalos de nubes altas que se desplazan tímidamente de oeste a este.

y . Cielos mayormente despejados o poco nubosos, excepto por algunos intervalos de nubes altas que se desplazan tímidamente de oeste a este. La inestabilidad se centrará sobre todo en el litoral de Cataluña , el sureste peninsular y Baleares , donde se prevén chubascos ocasionales, siendo más intensos en el área del cabo de Palos. Tranquilos, no hay comparación con las tormentas que hemos vivido recientemente: la tendencia es a calmarse.

, el sureste peninsular y , donde se prevén chubascos ocasionales, siendo más intensos en el área del cabo de Palos. Tranquilos, no hay comparación con las tormentas que hemos vivido recientemente: la tendencia es a calmarse. En otras partes del país, la niebla matinal será la protagonista en algunas zonas del norte, centro-este y sudeste, así como en las Rías Gallegas.

Temperaturas: suaves, incluso veraniegas en algunas zonas

En Madrid , el termómetro ascenderá hoy hasta los 26 grados , una temperatura más adecuada para lucir camiseta que abrigo.

, el termómetro ascenderá hoy hasta los , una temperatura más adecuada para lucir camiseta que abrigo. En el interior peninsular y áreas mediterráneas, las máximas oscilarán entre los 24 y 27 grados . Por ejemplo, en Valencia se espera alcanzar los 27°C como máxima y una mínima de 16°C .

. Por ejemplo, en se espera alcanzar los como máxima y una mínima de . En el noroeste y Galicia, las temperaturas máximas descenderán ligeramente, situándose entre los 19 y 22 grados .

. Las mínimas aumentarán en la mitad norte, alcanzando entre 14 a 17 grados en ciudades como Zaragoza , Burgos o Valladolid .

en ciudades como , o . En Canarias, se disfrutará de un clima cálido y estable, con máximas que pueden llegar hasta los 28°C en áreas del sur de Tenerife o Gran Canaria.

El viento: flojo en general, con algún susto en costas

Los vientos serán suaves y variables en la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, en el Estrecho y las costas de Galicia y el Cantábrico , podrían presentarse rachas moderadas e incluso puntualmente fuertes.

y las costas de y el , podrían presentarse rachas moderadas e incluso puntualmente fuertes. En Canarias, predominará el alisio, suave a moderado, ideal para quienes disfrutan de una brisa constante.

Fenómenos destacados: nieblas y algún chubasco despistado

Se registrarán nieblas matinales dispersas en el norte, centro-este y sudeste peninsular, especialmente en valles y áreas interiores.

Habrá chubascos ocasionales en el litoral de Cataluña, así como en las islas Baleares y algunos puntos del sudeste; aunque se espera que vayan disminuyendo a lo largo del día.

Pronóstico por regiones: ¿qué tiempo hará en tu zona?

Noroeste (Galicia, Asturias, León): Nubosidad variable con posibilidad de lloviznas débiles especialmente en el oeste gallego. Las máximas experimentarán un descenso moderado.

Nubosidad variable con posibilidad de lloviznas débiles especialmente en el oeste gallego. Las máximas experimentarán un descenso moderado. Centro (Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León): Tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Las máximas subirán ligeramente; Madrid rondará los 26°C.

Tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Las máximas subirán ligeramente; Madrid rondará los 26°C. Noreste (Cataluña, Aragón): Intervalos nubosos junto a chubascos ocasionales más frecuentes en la costa catalana. Temperaturas suaves con máximas entre 23 y 25°C.

Intervalos nubosos junto a chubascos ocasionales más frecuentes en la costa catalana. Temperaturas suaves con máximas entre 23 y 25°C. Este y Sureste (Valencia, Murcia, Almería): Posibilidad de chubascos dispersos a lo largo del litoral; no obstante, la tendencia será a disminuir. Máximas entre 25 a 27°C.

Posibilidad de chubascos dispersos a lo largo del litoral; no obstante, la tendencia será a disminuir. Máximas entre 25 a 27°C. Andalucía: Predominarán cielos despejados salvo por nieblas matinales que afecten al Guadalquivir. Temperaturas agradables con máximas entre 26 y 28°C.

Predominarán cielos despejados salvo por nieblas matinales que afecten al Guadalquivir. Temperaturas agradables con máximas entre 26 y 28°C. Baleares: Intervalos nubosos con algunos chubascos débiles dispersos; estos serán más probables al norte de Mallorca y Menorca.

Intervalos nubosos con algunos chubascos débiles dispersos; estos serán más probables al norte de Mallorca y Menorca. Canarias: Nubosidad presente en el norte de las islas más montañosas pero sin lluvias significativas. Alisio moderado acompañado por temperaturas cálidas que alcanzarán hasta los 28°C.

Tabla de pronóstico: los próximos 4 días en Madrid

Día Estado del cielo Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C) Precipitación Viento Sábado 4/10 Despejado 26 15 0% SW flojo Domingo 5/10 Poco nuboso 25 15 0% SW flojo Lunes 6/10 Intervalos nubosos 24 14 <10% W flojo Martes 7/10 Despejado 25 13 0% Variable

Datos aproximados según consenso de modelos y previsión de AEMET y medios digitales consultados.

Sol, luz y algún paraguas: resumen final

Este sábado trae consigo un tiempo perfecto para disfrutar al aire libre en España, sin grandes sobresaltos. Si resides cerca de la costa catalana o en las Islas Baleares, mantén tus ojos abiertos ante posibles lluvias inesperadas. En otras regiones habrá un ambiente agradable con temperaturas suaves y escaso riesgo de precipitaciones. Un inicio otoñal que parece haber olvidado las tormentas para ofrecerse como regalo un clima casi primaveral… pero con toques veraniegos.

¿Te preguntas si debes sacar tu abrigo? Mejor déjalo guardado hoy; ya tendrás ocasión para ventilarlo otro día.