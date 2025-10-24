Pronóstico del Tiempo: viernes de nubes, chubascos y calor inusual en España este 24 de octubre de 2025

¿Quién ha dicho que el otoño en España es solo cuestión de chaquetas y paraguas?

Este viernes 24 de octubre de 2025 nos sorprende con un clima lleno de contrastes: lluvias generosas en el norte, cielos revueltos en gran parte del país y, para colmo, un calor que se atreve a recordarnos que el verano no se despide tan fácilmente.

Las palabras clave del día son claras: nubosidad abundante, chubascos en el norte, viento inquieto y, sobre todo, temperaturas que superan lo habitual para esta época.

Así que si pensabas hacer el cambio de armario, quizás sea mejor esperar un poco.

Los termómetros parecen resistirse a dar la bienvenida al otoño tradicional.

Panorama general: frentes activos y calor fuera de temporada

En las primeras horas del día, un frente frío recorrerá la Península dejando cielos nublados, especialmente en la mitad norte y noroeste. Allí, las lluvias tomarán protagonismo, siendo más intensas en Galicia, el Cantábrico y zonas altas del Pirineo, donde incluso podría caer alguna nevada puntual por encima de los 1.600 metros. En otras regiones, después del paso del frente, se abrirán claros, sobre todo en el sur y el este, donde el sol hará su aparición intermitente.

En el centro y sur peninsular la situación será mucho más tranquila: cielos despejados o con algunas nubes dispersas, sin apenas precipitaciones y un ambiente templado. Las nieblas matinales aportarán ese toque otoñal en Galicia, el Estrecho y áreas montañosas, aunque desaparecerán rápidamente.

El archipiélago canario y Baleares disfrutarán de una jornada bastante apacible, con solo algunas nubes en la parte norte de las islas y vientos suaves provenientes del norte.

Temperaturas: ¿otoño o primavera?

Aquí llega la sorpresa más llamativa: Madrid verá hoy cómo el termómetro alcanza los 23 grados, pero no es la única. En la mitad sur y algunos puntos del litoral mediterráneo se registrarán máximas notablemente elevadas, mientras que en el norte las temperaturas descenderán tras el paso del frente. Las mínimas bajan en el norte y en Baleares, pero apenas variarán en otras zonas.

Veamos algunos valores destacados para hoy:

Madrid : Máxima de 23°C, mínima de 17°C, con cielos parcialmente nublados y viento moderado.

: Máxima de 23°C, mínima de 17°C, con cielos parcialmente nublados y viento moderado. Sevilla : Hasta 29°C con ambiente seco.

: Hasta 29°C con ambiente seco. Barcelona : 22°C, con posibilidad de lluvia débil durante la primera mitad del día.

: 22°C, con posibilidad de lluvia débil durante la primera mitad del día. Bilbao : 18°C con lluvias intermitentes y ambiente más fresco.

: 18°C con lluvias intermitentes y ambiente más fresco. Santiago de Compostela: 17°C con lluvias persistentes y posibilidad de algún chubasco fuerte.

Así que las máximas estarán por encima de lo normal en el centro, sur y costa mediterránea. Por su parte, el norte experimentará un ambiente más fresco típico para un octubre avanzado.

Viento: protagonista en el norte y Baleares

El viento soplará desde el oeste en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas intensas sobre todo en la mitad norte y tercio este. En el Ampurdán y el norte de Baleares se hará sentir la famosa tramontana, poniendo a prueba la paciencia de muchos. En el suroeste los vientos serán más suaves; mientras tanto, en Canarias, predominará también un viento moderado desde el norte.

Tendencias para los próximos días: ¿seguirá el “veroño”?

La previsión a corto plazo sugiere que este «veroño» quiere quedarse un poco más. Durante el fin de semana y principios de la próxima semana las altas presiones dominarán gran parte del país garantizando tiempo estable con temperaturas que seguirán siendo elevadas para esta época. Solo en el extremo norte y las Islas Canarias se esperan algunas lluvias ocasionales junto a algunos chubascos tormentosos especialmente en las islas occidentales.

Tabla de pronóstico: próximos 4 días en las principales ciudades

Ciudad Vie 24/10 Sáb 25/10 Dom 26/10 Lun 27/10 Madrid 23°C/17°C, nubes y claros 26°C/18°C, soleado 27°C/19°C, despejado 28°C/18°C, sol y algo de calor Barcelona 22°C/16°C, nubes, lluvia débil 25°C/17°C, despejado 26°C/18°C, sol 27°C/19°C, sol y alguna nube Sevilla 29°C/20°C, sol 32°C/21°C, calor intenso 33°C/22°C, despejado 34°C/22°C, sin cambios Bilbao 18°C/13°C, lluvias 20°C/14°C, nubes y claros 22°C/15°C, algo de sol 23°C/16°C, cielos variables Valencia 25°C/18°C, nubes y claros 28°C/19°C, sol 29°C/20 °C , despejado 30 °C /20 °C , calor para la fecha Santiago de Compostela 17 °C /13 °C , lluvias 19 °C /14 °C , chubascos 20 °C /15 °C , mejora 21 °C /15 °C , intervalos nubosos

Nota: Datos aproximados sujetos a posibles ajustes según evolución de los modelos meteorológicos consultados.

Otoño 2025: el resumen de la estación hasta ahora

La tendencia este otoño en España sigue siendo similar a años anteriores: temperaturas por encima de lo habitual junto a lluvias irregulares que hacen que algunos momentos parezcan casi veraniegos para ser octubre. Este trimestre promete ser más cálido de lo normal con precipitaciones escasas sobre todo en las regiones centrales, meridionales y occidentales peninsulares; aunque no se descartan episodios puntuales intensos sobre todo alrededor del área mediterránea.

Así que mientras aguardamos a que este otoño tome una decisión definitiva sobre su rumbo climático toca disfrutar del sol cuando aparece sin dejarse engañar por los caprichosos cambios meteorológicos que están a la orden del día.

Consejos rápidos para el viernes

No olvides llevar paraguas si resides o te desplazas hacia Galicia o el Cantábrico .

o el . En centro y sur cuídate del sol e hidrátate bien; este “veroño” sigue dominando.

Presta atención al viento fuerte presente sobre todo en el norte así como también en Baleares .

. No guardes aún tu ropa ligera; parece que este otoño está jugando al despiste.

¿Listo para afrontar un viernes donde se mezclan los chubascos con momentos ideales para lucir manga corta? Así es como se presenta el tiempo aquí en España, impredecible e interesante como siempre.