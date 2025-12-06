Pronóstico del Tiempo en España: sábado 6 de diciembre de 2025

Este sábado, 6 de diciembre, el panorama meteorológico en España se asemeja a un auténtico rompecabezas: mientras que el noroeste continúa bajo la influencia de la lluvia y el viento, el Mediterráneo y el sureste disfrutan de un día que recuerda más a marzo que a diciembre.

La AEMET y otros organismos meteorológicos coinciden en señalar que se está produciendo un cambio notable: tras varios días de frentes atlánticos, el anticiclón comienza a tomar las riendas, dejando un ambiente mayormente estable y temperaturas sorprendentemente suaves para esta época del año.

Sin embargo, aún hay lugares donde es aconsejable no olvidar el paraguas.

Así que ya sabes: si tienes planes para este sábado en la costa mediterránea te espera buen tiempo.

Si estás en el noroeste mejor lleva paraguas; mientras tanto si estás por Madrid, aprovecha esos agradables diecinueve grados para salir a disfrutar como si fuera abril.

¿Qué tiempo hace hoy en cada zona?

Galicia y Cantábrico

En Galicia y el Cantábrico, este sábado se presenta con cielos nubosos o cubiertos, y se anticipan lluvias, especialmente en la parte occidental de Galicia y en el Cantábrico oriental. Las precipitaciones podrían ser persistentes e incluso venir acompañadas de tormentas o granizo.

Cielo: nuboso o cubierto

Precipitaciones: lluvias, más intensas en el oeste de Galicia y Cantábrico oriental

Temperaturas: máximas alrededor de 18–20 ºC

Viento: del oeste y suroeste, con intervalos fuertes en la costa

Madrid y centro peninsular

En Madrid y gran parte del centro peninsular, se prevé un día más tranquilo. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, aunque habrá brumas matinales en áreas bajas y valles. Las lloviznas serán escasas y poco relevantes.

Cielo: poco nuboso o despejado, con brumas matinales

Precipitaciones: lloviznas dispersas, sin importancia

Temperaturas: mínimas alrededor de 9–10 ºC, máximas hasta 19 ºC

Viento: flojo del oeste

Mediterráneo y sureste

En la costa mediterránea (Valencia, Murcia, Alicante, Málaga), este sábado se vivirá uno de esos días que parecen sacados directamente de un calendario primaveral. Cielos despejados o con algunas nubes altas, sol radiante durante todo el día y temperaturas que alcanzan casi los 25 ºC.

Cielo: despejado o con intervalos de nubes altas

Precipitaciones: ausentes o muy débiles

Temperaturas: máximas entre 23 y 25 ºC

Viento: flojo a moderado, predominando componentes del oeste o sur

Pirineos y montañas

En el Pirineo y otras áreas montañosas (Cantábrico, Sistema Ibérico), los cielos estarán nubosos, con posibilidades de precipitaciones débiles y dispersas sobre todo durante las primeras horas. La cota de nieve ascenderá por encima de los 2.000 metros, por lo que solo se registrará nieve en las cumbres más elevadas.

Cielo: nuboso o muy nuboso

Precipitaciones: débiles, más probables en montañas

Temperaturas: heladas débiles en altitudes elevadas

Viento: flojo a moderado, proveniente del sur

Baleares y Canarias

En Baleares, este sábado habrá cielos con intervalos de nubes altas que tenderán a despejarse hacia el sur. En Canarias, se espera viento flojo a moderado del este junto a cielos poco nubosos o despejados.

Cielo: intervalos de nubes altas, tendiendo a despejarse

Precipitaciones: ausentes o muy débiles

Temperaturas: suaves, sin grandes cambios

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

A continuación se presenta un resumen del pronóstico para los próximos cuatro días en diversas zonas representativas del país:

Zona / Día Sábado 6-dic Domingo 7-dic Lunes 8-dic Martes 9-dic Madrid Cielo poco nuboso, 9–19 °C Cielo poco nuboso, 8–18 °C Cielo poco nuboso, 7–17 °C Cielo poco nuboso, 8–18 °C Barcelona Cielo poco nuboso, 10–20 °C Cielo despejado, 10–21 °C Cielo despejado, 10–20 °C Cielo despejado, 11–21 °C Valencia Cielo despejado, 12–24 °C Cielo despejado, 13–25 °C Cielo despejado, 12–24 °C Cielo despejado, 13–25 °C Alicante Cielo despejado, 14–25 °C Cielo despejado, 15–26 °C Cielo despejado, 14–25 °C Cielo despejado, 15–26 °C Málaga Cielo despejado, 13–24 °C Cielo despejado, 14–25 °C Cielo despejado, 13–24 °C Cielo despejado, 14–25 °C Bilbao Cielo nuboso, 10–18 °C Cielo poco nuboso, 10–19 °C Cielo poco nuboso, 10–18 °C Cielo poco nuboso, 11–19 °C Santiago de Compostela Cielo cubierto, 10–16 °C Cielo nuboso, 10–17 °C Cielo nuboso, 10–16 °C Cielo nuboso, 11–17 °C Zaragoza Cielo poco nuboso, 4–20 °C Cielo poco nuboso, 5–19 °C Cielo poco nuboso, 4–18 °C Cielo poco nuboso, 5–19 °C

Nota: las temperaturas son orientativas y pueden experimentar ligeras variaciones según la localidad específica. En áreas montañosas es posible que las mínimas caigan por debajo de los cero grados centígrados con heladas leves en cotas elevadas.

Consejos prácticos para el sábado

Si te encuentras en Galicia o el Cantábrico, no olvides llevar tu paraguas; evita las zonas expuestas al viento fuerte especialmente cerca del mar.

En la región del Mediterráneo y el sureste, puedes optar por ropa ligera; eso sí—una chaqueta fina puede ser útil por la noche.

En el interior y áreas montañosas ten cuidado con las nieblas matinales que pueden reducir la visibilidad al conducir.

En Madrid, disfrutarás de un día agradable; perfecto para dar un paseo aunque hay que estar atento a las brumas matutinas.

Resumen del día