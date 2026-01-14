Pronóstico del Tiempo: España se estabiliza tras el paso de frentes lluviosos este miércoles 14 de enero de 2026

España experimenta este miércoles un cambio en su clima, dejando atrás los frentes que han traído lluvias durante las últimas horas.

La llegada de altas presiones desde el oeste peninsular señala el inicio de una estabilidad progresiva.

No obstante, la calma no será total: los vestigios de esos sistemas frontales aún provocan chubascos localmente intensos en áreas de Cádiz, con riesgo de tormentas ocasionales que podrían extenderse hacia el oeste del mar de Alborán.

Por precaución, la AEMET ha activado un aviso amarillo para la costa gaditana debido a estas precipitaciones más intensas.

En otras partes del país, el ambiente es más sereno: cielos nubosos o cubiertos predominan en la meseta Sur, Andalucía, Galicia y el Cantábrico, mientras que la fachada oriental peninsular y Baleares disfrutarán de intervalos nubosos.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias vayan remitiendo, permitiendo la aparición de más claros en numerosas regiones.

Temperaturas suaves con matices regionales

Este miércoles presenta un interesante patrón térmico. Las temperaturas máximas subirán en las áreas montañosas del centro y oeste peninsular, pero descenderán en la mitad sureste y otras localidades. En Madrid, se prevé que los termómetros alcancen los 12 grados como máximo, con mínimas alrededor de 2 grados. En la capital, se espera un clima mayoritariamente cubierto, con lluvias matinales que irán disminuyendo y brumas junto a niebla en la Sierra. Además, soplará un viento suave del sur.

En Andalucía, los cielos estarán nublados con lluvias moderadas, sobre todo en Cádiz durante las primeras horas del día. A partir del mediodía, se abrirán claros y las temperaturas oscilarán entre 1 grado como mínima y 20 grados como máxima. Por su parte, Barcelona disfrutará de condiciones más agradables, con máximas alcanzando los 16 grados y mínimas sobre los 6 grados; las probabilidades de lluvia durante el día son solo del 2%.

Nieve en cotas altas y vientos variables

En las montañas situadas por encima de los 1500/1700 metros habrá nieve débil. En Aragón, esta cota se ubicará entre los 1600 y 2000 metros, cesando después del mediodía. En Cataluña, el Pirineo occidental podría experimentar precipitaciones débiles con cota de nieve entre 1600-1800 metros; sin embargo, se espera que mejore hacia mediodía.

El viento será suave tanto en la Península como en Baleares, aunque habrá rachas fuertes en Canarias. En Asturias, se anticipan nieblas tanto por la mañana como por la tarde en zonas elevadas, además de ligeras lluvias especialmente en la mitad occidental.

Panorama regional detallado

En Castilla y León, se observarán intervalos nubosos; por la tarde predominarán nubes bajas con algunas lluvias durante la primera parte del día, sobre todo en áreas montañosas del sur y este. Las temperaturas mínimas descenderán hasta -2 grados mientras que las máximas podrán alcanzar los 13 grados en zonas montañosas.

Por su parte, Navarra tendrá un clima cubierto con algunos claros; hay probabilidad de lluvias débiles por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 10 grados y podrían registrarse heladas dispersas en las cumbres del Pirineo. En Canarias, se prevé una jornada con cielos nublados y posibilidad de alguna lluvia débil que afectaría principalmente a la parte norte de las islas montañosas. Allí los termómetros podrían superar los 20 grados.

Perspectiva para los próximos días

La estabilidad que trae este miércoles será efímera. Se anticipa que un nuevo frente llegue el jueves trayendo consigo un descenso térmico. Para el viernes se pronostican precipitaciones generalizadas sobre gran parte de la Península, aunque serán menos probables en las zonas mediterráneas. La cota de nieve bajará considerablemente y durante el fin de semana no se descartan nevadas copiosas en algunas áreas del Pirineo y del sistema Ibérico.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Condiciones generales Temperatura máxima Temperatura mínima Precipitaciones Observaciones Miércoles 14 de enero Nuboso con claros progresivos 12-20°C 0-2°C Débiles a moderadas, fuertes en Cádiz Altas presiones ganando terreno; nieblas matinales Jueves 15 de enero Cubierto con lluvias 8°C 3°C Moderadas a abundantes Nuevo frente; descenso de temperaturas Viernes 16 de enero Cubierto con lluvias 9°C 5°C Moderadas a abundantes Menos probables en Mediterráneo; nieve en cotas altas Sábado 17 de enero Muy nuboso Variable Variable Posibles nevadas copiosas en Pirineos e Ibérico Cota de nieve bajando; inestabilidad continúa

Recomendaciones prácticas

Si tienes planes para salir este miércoles, es recomendable llevar un abrigo ligero. Aunque las temperaturas son agradables, las mañanas serán frescas especialmente en zonas montañosas donde aparecerá niebla. En Cádiz y otras áreas costeras del sur será imprescindible contar con un paraguas. Por otro lado, aunque hay posibilidad de lluvia en Canarias, las temperaturas serán agradables. De cara a los próximos días prepárate para una vuelta al mal tiempo: jueves y viernes traerán más lluvia junto a temperaturas más bajas. Así que si planeas actividades al aire libre, no olvides abrigarte bien.

La llegada de altas presiones por el oeste es una buena noticia para quienes anhelan un respiro durante este invierno meteorológico; sin embargo, esta tregua será breve ya que nuevos sistemas frontales asoman ya por el horizonte hacia finales de semana.