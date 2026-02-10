  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 15 grados

Pronóstico del Tiempo para este martes 10 de febrero del 2026

España inicia el martes con lluvias intensas y vientos fuertes que afectarán a gran parte del territorio, mientras las temperaturas experimentan un ascenso. Prepárate para un día dinámico y húmedo.

Pronóstico del Tiempo para este martes 10 de febrero del 2026
Leones. PD
Este martes 10 de febrero, una corriente atlántica traerá consigo lluvias generalizadas a la Península, siendo más intensas en el noroeste y en las zonas montañosas.

Las temperaturas aumentan, especialmente las mínimas, y el viento soplará con fuerza. Sin embargo, al menos no pasaremos frío.

En Madrid, se prevén cielos completamente cubiertos, con un 64% de probabilidad de lluvia durante el día y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados.

El viento podría alcanzar ráfagas de hasta 44 km/h, así que no olvides abrigarte si decides salir a dar un paseo. No es el mejor día para un picnic, pero las mínimas suaves evitan heladas incómodas.

Situación por zonas clave

Las lluvias intensas marcan el panorama:

  • Galicia y Cantábrico oriental: Precipitaciones fuertes y persistentes, con posibilidad de tormentas. Se ha activado la alerta naranja en Pontevedra.
  • Pirineo, Sistema Central y oeste andaluz: Lluvias continuadas en las sierras; la nieve solo aparecerá en cotas altas (>1.800 m).
  • Mediterráneo y Baleares: Lluvias débiles o esporádicas, aunque los vientos serán muy fuertes.
  • Canarias: Cielos despejados, alisio moderado y temperaturas agradables.

Los vientos soplan de oeste-suroeste con rachas fuertes en el norte, centro montañoso y este peninsular. En Bilbao, por ejemplo, se esperan máximas de entre 15 y 18 grados acompañadas de chubascos. Además, algunos bancos de niebla en las montañas gallegas y andaluzas reducirán la visibilidad.

Las temperaturas se mantienen templadas: en general suben, con máximas destacadas en el valle del Ebro. En Barcelona, alcanzarán hasta los 19 grados; mientras que en Mallorca, se espera llegar a los 20 grados, a pesar de la alta nubosidad.

¡Ya son siete borrascas en 2026! Este tiempo atlántico nos mantiene alerta, pero al menos ayuda a regar los campos.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Basada en tendencias para la España peninsular (noroeste más lluvioso, este más seco; temperaturas inicialmente en ascenso):

DíaPrecipitacionesTemperaturas (aprox. interior)Viento
Martes 10Generalizadas, intensas noroesteMín 2-6ºC, máx 9-16ºCOeste fuerte, rachas
Miércoles 11Débiles-moderadas centro; remite GaliciaMín 2-6ºC, máx 12-18ºCOeste moderado
Jueves 12Nuevo frente oeste; abundantesMín 0-6ºC (heladas débiles), máx 12-17ºCSuroeste rachas fuertes
Viernes 13Lluvias persistentes noroeste; inestabilidad esteMín 2-9ºC, máx 10-16ºCVariable, rachas

Datos fiables indican lluvias que pueden alcanzar hasta los 50 l/m² en Gredos/Pontevedra este martes; el clima templado atlántico ayuda a disminuir las heladas. En Bilbao, se espera una tendencia similar: entre 18º/13º para el martes, bajando hacia el viernes.

Consejos prácticos

  • Si puedes evitarlo, aléjate de zonas montañosas; nieve alta y vientos huracanados se prevén en Valencia/Almería.
  • En el sur, las sierras andaluzas acumulan litros de agua; hay que vigilar los cauces.
  • Una buena noticia: La próxima semana podría aparecer un anticiclón hacia finales con temperaturas superiores a los 20ºC posibles.

Mantente seco con tu chubasquero. ¡El tiempo español siempre nos sorprende!

