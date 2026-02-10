Pronóstico del Tiempo para este martes 10 de febrero del 2026

Este martes 10 de febrero, una corriente atlántica traerá consigo lluvias generalizadas a la Península, siendo más intensas en el noroeste y en las zonas montañosas.
Las temperaturas aumentan, especialmente las mínimas, y el viento soplará con fuerza. Sin embargo, al menos no pasaremos frío.
En Madrid, se prevén cielos completamente cubiertos, con un 64% de probabilidad de lluvia durante el día y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 15 grados.
El viento podría alcanzar ráfagas de hasta 44 km/h, así que no olvides abrigarte si decides salir a dar un paseo. No es el mejor día para un picnic, pero las mínimas suaves evitan heladas incómodas.
Situación por zonas clave
Las lluvias intensas marcan el panorama:
- Galicia y Cantábrico oriental: Precipitaciones fuertes y persistentes, con posibilidad de tormentas. Se ha activado la alerta naranja en Pontevedra.
- Pirineo, Sistema Central y oeste andaluz: Lluvias continuadas en las sierras; la nieve solo aparecerá en cotas altas (>1.800 m).
- Mediterráneo y Baleares: Lluvias débiles o esporádicas, aunque los vientos serán muy fuertes.
- Canarias: Cielos despejados, alisio moderado y temperaturas agradables.
Los vientos soplan de oeste-suroeste con rachas fuertes en el norte, centro montañoso y este peninsular. En Bilbao, por ejemplo, se esperan máximas de entre 15 y 18 grados acompañadas de chubascos. Además, algunos bancos de niebla en las montañas gallegas y andaluzas reducirán la visibilidad.
Las temperaturas se mantienen templadas: en general suben, con máximas destacadas en el valle del Ebro. En Barcelona, alcanzarán hasta los 19 grados; mientras que en Mallorca, se espera llegar a los 20 grados, a pesar de la alta nubosidad.
¡Ya son siete borrascas en 2026! Este tiempo atlántico nos mantiene alerta, pero al menos ayuda a regar los campos.
Tabla de pronóstico de los próximos 4 días
Basada en tendencias para la España peninsular (noroeste más lluvioso, este más seco; temperaturas inicialmente en ascenso):
|Día
|Precipitaciones
|Temperaturas (aprox. interior)
|Viento
|Martes 10
|Generalizadas, intensas noroeste
|Mín 2-6ºC, máx 9-16ºC
|Oeste fuerte, rachas
|Miércoles 11
|Débiles-moderadas centro; remite Galicia
|Mín 2-6ºC, máx 12-18ºC
|Oeste moderado
|Jueves 12
|Nuevo frente oeste; abundantes
|Mín 0-6ºC (heladas débiles), máx 12-17ºC
|Suroeste rachas fuertes
|Viernes 13
|Lluvias persistentes noroeste; inestabilidad este
|Mín 2-9ºC, máx 10-16ºC
|Variable, rachas
Datos fiables indican lluvias que pueden alcanzar hasta los 50 l/m² en Gredos/Pontevedra este martes; el clima templado atlántico ayuda a disminuir las heladas. En Bilbao, se espera una tendencia similar: entre 18º/13º para el martes, bajando hacia el viernes.
Consejos prácticos
- Si puedes evitarlo, aléjate de zonas montañosas; nieve alta y vientos huracanados se prevén en Valencia/Almería.
- En el sur, las sierras andaluzas acumulan litros de agua; hay que vigilar los cauces.
- Una buena noticia: La próxima semana podría aparecer un anticiclón hacia finales con temperaturas superiores a los 20ºC posibles.
Mantente seco con tu chubasquero. ¡El tiempo español siempre nos sorprende!