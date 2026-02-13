  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 11 grados

Pronóstico del Tiempo para este viernes 13 de febrero de 2026

La borrasca Oriana trae lluvias y nubes a gran parte de España este viernes, con descensos de temperatura y nevadas en montañas. Galicia y Andalucía son las más afectadas.

Este viernes 13, España se despierta bajo la influencia de la borrasca Oriana, que está dibujando un panorama meteorológico bastante diverso.

En el norte y el sur, las lluvias serán protagonistas, mientras que en el interior se disfrutarán de cielos más despejados, aunque no faltará un toque invernal en las cumbres.

Si tienes planes al aire libre, no olvides tu paraguas; el Atlántico se muestra implacable.

Las temperaturas experimentan un descenso generalizado en casi todo el país.

En los Pirineos y las sierras del norte se prevén heladas débiles. En Madrid, el día amanecerá nublado con lluvias matutinas —se esperan alrededor de 6 litros por metro cuadrado a las 6:00— que irán amainando con el paso de las horas, alcanzando máximas de 11ºC.

No es un día ideal para la playa, pero tampoco hay motivo para desesperarse.

Situación por regiones hoy

  • Galicia y Cantábrico: Lluvias continuas, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 10ºC, con vientos del suroeste que alcanzarán los 40-60 km/h. ¡Mejor un buen café caliente que mojarse!
  • Pirineos y Cordillera Cantábrica: Se esperan nevadas intensas por la tarde, con la cota bajando a entre 1.100 y 1.200 metros. Heladas moderadas están en la agenda.
  • Andalucía y Estrecho: Las sierras Béticas y Cádiz recibirán lluvias fuertes, además de tormentas puntuales. En Málaga, se pronostican máximas de 17ºC y mínimas de 10ºC, con un 84% de probabilidad de lluvia durante el día.
  • Interior y centro (Madrid, Castilla-La Mancha): Nubes y chubascos por la mañana, junto a bancos de niebla en las montañas. Se espera un descenso generalizado en las temperaturas.
  • Mediterráneo (Ibiza, Mallorca): En Ibiza, las temperaturas alcanzarán los 16ºC como máximo y 13ºC como mínimo, con precipitaciones ligeras y vientos moderados. Habrá rachas fuertes en las costas.
  • Canarias: La situación es estable, con cielos poco nubosos y alguna llovizna posible en zonas montañosas del norte. Sin cambios significativos esperados.

Los vientos soplarán del oeste-suroeste, presentando rachas fuertes en las costas y moderadas en el interior. Además, habrá bancos de niebla matinales sobre sierras atlánticas y el sureste.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

DíaPrecipitaciones claveTemperaturas generalesNotas destacadas
Viernes 13Lluvias en norte, sur y centro; nevadas en montañas (800-2000m)Descenso térmico en la Península; heladas débiles en el norteBorrasca Oriana generando vientos fuertes desde el este
Sábado 14Mitad norte: lluvias y nevadas copiosas (cota a 800m); sur más secoDescenso térmico; mínimas subirán en centro-norteEstabilidad hacia el sur; nieblas persistentes en montañas
Domingo 15Lluvias principalmente en noroeste; menos precipitaciones en otras áreasAumento generalizado de temperaturas, mínimas notables hacia el esteTregua para sur y este
Lunes 16Precipitaciones dispersas pero débilesAumento térmico; heladas débiles previstas para los PirineosMayor estabilidad con vientos suaves

El fin de semana parece dirigirse hacia una estabilización: aunque el sábado aún será inestable al norte, el domingo promete sol ganando protagonismo. Recuerda que el clima en España es como un buen guiso: variado y lleno de sorpresas. ¡Abrígate bien y disfruta sin mojarte los pies!

