Pronóstico del Tiempo para este viernes 13 de febrero de 2026

Este viernes 13, España se despierta bajo la influencia de la borrasca Oriana, que está dibujando un panorama meteorológico bastante diverso.

En el norte y el sur, las lluvias serán protagonistas, mientras que en el interior se disfrutarán de cielos más despejados, aunque no faltará un toque invernal en las cumbres.

Si tienes planes al aire libre, no olvides tu paraguas; el Atlántico se muestra implacable.

Las temperaturas experimentan un descenso generalizado en casi todo el país.

En los Pirineos y las sierras del norte se prevén heladas débiles. En Madrid, el día amanecerá nublado con lluvias matutinas —se esperan alrededor de 6 litros por metro cuadrado a las 6:00— que irán amainando con el paso de las horas, alcanzando máximas de 11ºC.

No es un día ideal para la playa, pero tampoco hay motivo para desesperarse.

Situación por regiones hoy

Galicia y Cantábrico : Lluvias continuas, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 10ºC, con vientos del suroeste que alcanzarán los 40-60 km/h. ¡Mejor un buen café caliente que mojarse!

y : Lluvias continuas, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 10ºC, con vientos del suroeste que alcanzarán los 40-60 km/h. ¡Mejor un buen café caliente que mojarse! Pirineos y Cordillera Cantábrica : Se esperan nevadas intensas por la tarde, con la cota bajando a entre 1.100 y 1.200 metros. Heladas moderadas están en la agenda.

y : Se esperan nevadas intensas por la tarde, con la cota bajando a entre 1.100 y 1.200 metros. Heladas moderadas están en la agenda. Andalucía y Estrecho : Las sierras Béticas y Cádiz recibirán lluvias fuertes, además de tormentas puntuales. En Málaga , se pronostican máximas de 17ºC y mínimas de 10ºC, con un 84% de probabilidad de lluvia durante el día.

y : Las sierras Béticas y Cádiz recibirán lluvias fuertes, además de tormentas puntuales. En , se pronostican máximas de 17ºC y mínimas de 10ºC, con un 84% de probabilidad de lluvia durante el día. Interior y centro ( Madrid , Castilla-La Mancha ): Nubes y chubascos por la mañana, junto a bancos de niebla en las montañas. Se espera un descenso generalizado en las temperaturas.

( , ): Nubes y chubascos por la mañana, junto a bancos de niebla en las montañas. Se espera un descenso generalizado en las temperaturas. Mediterráneo ( Ibiza , Mallorca ): En Ibiza , las temperaturas alcanzarán los 16ºC como máximo y 13ºC como mínimo, con precipitaciones ligeras y vientos moderados. Habrá rachas fuertes en las costas.

( , ): En , las temperaturas alcanzarán los 16ºC como máximo y 13ºC como mínimo, con precipitaciones ligeras y vientos moderados. Habrá rachas fuertes en las costas. Canarias: La situación es estable, con cielos poco nubosos y alguna llovizna posible en zonas montañosas del norte. Sin cambios significativos esperados.

Los vientos soplarán del oeste-suroeste, presentando rachas fuertes en las costas y moderadas en el interior. Además, habrá bancos de niebla matinales sobre sierras atlánticas y el sureste.

Tabla de pronóstico de los próximos 4 días

Día Precipitaciones clave Temperaturas generales Notas destacadas Viernes 13 Lluvias en norte, sur y centro; nevadas en montañas (800-2000m) Descenso térmico en la Península; heladas débiles en el norte Borrasca Oriana generando vientos fuertes desde el este Sábado 14 Mitad norte: lluvias y nevadas copiosas (cota a 800m); sur más seco Descenso térmico; mínimas subirán en centro-norte Estabilidad hacia el sur; nieblas persistentes en montañas Domingo 15 Lluvias principalmente en noroeste; menos precipitaciones en otras áreas Aumento generalizado de temperaturas, mínimas notables hacia el este Tregua para sur y este Lunes 16 Precipitaciones dispersas pero débiles Aumento térmico; heladas débiles previstas para los Pirineos Mayor estabilidad con vientos suaves

El fin de semana parece dirigirse hacia una estabilización: aunque el sábado aún será inestable al norte, el domingo promete sol ganando protagonismo. Recuerda que el clima en España es como un buen guiso: variado y lleno de sorpresas. ¡Abrígate bien y disfruta sin mojarte los pies!