Pronóstico del Tiempo este viernes 13 de marzo de 2026

Un viernes de calma relativa antes de la tormenta atlántica

Este viernes 13 de marzo de 2026, España se despierta bajo la influencia de altas presiones que ofrecen cielos mayoritariamente despejados o con pocas nubes en gran parte del territorio.

Sin embargo, hay que estar atentos a los bancos de niebla matinal que pueden aparecer en Cataluña, Baleares, Galicia, el alto Ebro y el Cantábrico. Pero no te preocupes, el sol pronto se hará notar. No te confíes demasiado: un frente algo travieso avanza de oeste a este, cargando nubes a medida que avanza la tarde.

Las precipitaciones afectarán al cuadrante noroeste, al Cantábrico y a los Pirineos, donde se esperan chubascos intensos en Asturias y Cantabria. ¡Incluso hay posibilidad de nieve a cotas bajas!

Las temperaturas experimentan un aumento en Canarias, las áreas mediterráneas y los litorales cantábricos, mientras que en el noroeste se registran descensos significativos.

Las mínimas tienden a elevarse en casi todo el país, salvo en el norte y en el valle del Ebro. Los vientos soplarán desde el oeste de manera moderada en las costas, con rachas fuertes en Cantábrico y Galicia; también habrá calima en Canarias, para aquellos que disfrutan del polvo sahariano. En Madrid, se prevén unos agradables 16°C de máxima, perfectos para dar un paseo sin necesidad de sudar la gota gorda.

¿Qué nos espera por comunidades? Un repaso rápido y directo

Noroeste y Cantábrico ( Galicia , Asturias , Cantabria , Euskadi ): Mañana tranquila, pero lluvias y nevadas por la tarde en la Cordillera Cantábrica (cota entre 900-1200m). Temperaturas a la baja.

( , , , ): Mañana tranquila, pero lluvias y nevadas por la tarde en la Cordillera Cantábrica (cota entre 900-1200m). Temperaturas a la baja. Centro ( Madrid , Castilla y León , Castilla-La Mancha ): Cielos despejados o con algunas nubes altas. Viento suave, máximas estables alrededor de 16°C en Madrid .

( , , ): Cielos despejados o con algunas nubes altas. Viento suave, máximas estables alrededor de 16°C en . Mediterráneo ( Cataluña , Comunitat Valenciana , Murcia ): Intervalos nubosos con nieblas matinales. En Barcelona , las máximas rondan entre 14-17°C, casi sin lluvia.

( , , ): Intervalos nubosos con nieblas matinales. En , las máximas rondan entre 14-17°C, casi sin lluvia. Sur y Este ( Andalucía , Extremadura ): Cielos poco nubosos con vientos variables. Ascenso térmico en las costas.

( , ): Cielos poco nubosos con vientos variables. Ascenso térmico en las costas. Islas : En las Baleares , se presentarán nubes bajas; mientras que las Canarias disfrutarán de sol, aunque también con calima y posibles lluvias débiles al norte.

: En las , se presentarán nubes bajas; mientras que las disfrutarán de sol, aunque también con calima y posibles lluvias débiles al norte. Pirineos y norte: Posibilidad de nevadas por encima de los 1500m hacia el final del día.

¡Atención! La AEMET advierte sobre olas, viento y nieve en cinco comunidades. Si decides salir al monte, abrígate bien.

Vientos y mar: cuida tus zapatillas

Se espera un viento suroeste suave en el este y Baleares, incrementándose durante el día. En el resto del país habrá viento del oeste, fuerte especialmente en Cantábrico y Galicia. Alisio con rachas en Canarias. Nada que impida disfrutar de un café en una terraza… por ahora.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

La situación se torna más lluviosa y ventosa debido a las borrascas atlánticas. Se anticipan acumulaciones significativas en el noroeste y zonas montañosas. Las temperaturas serán suaves, salvo un descenso previsto para el miércoles.

Día Situación general Zonas clave afectadas Temperaturas aproximadas (interior) Sábado 14 Lluvias generalizadas en oeste y centro; nevadas en montañas Galicia, Cantábrico, Pirineos, Gredos Mín 8-12°C, máx 10-13°C Domingo 15 Más lluvias intensas; cota de nieve baja Noroeste, Cantábrico, Andalucía montañosa Suaves, mín 8-12°C Lunes 16 Precipitaciones abundantes (>50 l/m² en 24h oeste) Tercio occidental, centro Máx 10-16°C costa Martes 17 Lluvias persistentes; posibles nevadas en capitales del norte (Ávila, Segovia…) Galicia (>100 l/m² acumulado), Pirineos Descenso miércoles a <5°C interior

Prepárate para un fin de semana húmedo, pero necesario tras un invierno ya muy lluvioso. ¡Ten a mano tu chubasquero y disfruta mientras dure el sol!