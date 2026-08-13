Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y un día muy intenso este jueves 13 de agosto del 2026

El pronóstico del tiempo para hoy nos deja con un día de verano que clama por agua, sombra y un poco de paciencia. Casi toda España experimentará cielos poco nubosos o despejados, aunque el calor volverá a hacerse notar con fuerza y habrá tormentas en determinadas zonas del este y en áreas montañosas.

En Madrid, se espera que el termómetro marque una máxima de 39,5 grados y una mínima de 23,8, con una probabilidad de lluvia del 0% a lo largo del día y suaves rachas de viento de 7,4 km/h. En resumen: un día de calor intenso y poca ayuda de las nubes.

Panorama general de España

La tónica general será la estabilidad, con cielos predominantemente despejados o poco nubosos en gran parte del territorio. Sin embargo, la mañana podría comenzar con algunas nubes bajas y bancos de niebla en áreas de Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro y en ciertos puntos del Mediterráneo antes de que la atmósfera se aclare.

Por la tarde, se prevé que aumente la nubosidad de evolución en el tercio oriental y en las montañas del norte, con probabilidad de chubascos y tormentas localmente intensas, sobre todo en el pirineo oriental, la Ibérica de Teruel, el este de Castilla-La Mancha y los Sistemas Béticos orientales. También se mencionan posibilidades de calima leve en Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura.

Zonas con más calor

El calor seguirá siendo el gran protagonista. La previsión para España indica que las máximas superarán los 35 grados en gran parte de la Península, salvo en el Cantábrico, litorales y zonas de montaña. En el valle del Ebro y en los valles del sudoeste es posible que se superen los 40 grados.

Los avisos y alertas informativas hacen hincapié en un episodio de temperaturas elevadas en varias comunidades, poniendo especial atención en Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra y Extremadura. La imagen general es clara: mucho calor, escasas opciones de alivio y un verano que continúa en modo “no me toques el termostato”.

Principales ciudades

Ciudad Temperatura máxima Temperatura mínima Lluvia Madrid 39,5 °C 23,8 °C 0% Barcelona 31 °C 25 °C Sin lluvias Zaragoza 41 °C 26 °C 0,0 mm

En Barcelona, el pronóstico prevé una máxima de 31 grados, mínima de 25, viento de 7 km/h y una humedad media del 73%, sin lluvias esperadas a lo largo del día ni por la noche. En Zaragoza, la jornada promete ser aún más dura, con una máxima de 41 grados y una mínima de 26, cielos despejados o parcialmente despejados, y 0,0 mm de precipitación.

Viento, humedad y ambiente

El viento, en términos generales, será suave en la mayor parte del país, aunque podría intensificarse un poco por la tarde en el centro y sur peninsular. En Canarias, el alisio soplará con intervalos fuertes, con rachas potencialmente muy intensas en zonas expuestas.

La humedad mostrará un comportamiento dual: más elevada en áreas costeras y más baja en el interior, donde el aire seco acentuará la sensación de calor. En Barcelona, por ejemplo, la humedad media se sitúa en el 73%. Esta combinación de temperaturas y humedad no invita, desde luego, a salir a practicar maratones.

Lo que puede cambiar en las próximas horas

La predicción también ofrece una pista importante para la tarde: el este peninsular podría activar nubosidad convectiva que traiga consigo chubascos y tormentas, y en algunos lugares podrían aparecer fenómenos como granizo y rachas intensas de viento. No será un episodio generalizado, pero hay que estar atentos a la evolución local.

Mientras tanto, las tendencias para agosto apuntan a un mes cálido, con calor intenso en la mayor parte de España y la posibilidad de que las tormentas cobren más protagonismo en la segunda mitad del mes. Por ahora, hoy hay que mirar al cielo con respeto y a la botella de agua con cariño.

Curiosidades para salir del paso