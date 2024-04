La Dermatología en la intersección de lo Público y lo Privado: Una conversación con la Dra. Fernández Guarino

Hoy tenemos el placer de adentrarnos en el mundo de la dermatología a través de los ojos de la Dra. Montserrat Fernández Guarino, una destacada figura en este campo que sirve en el Hospital Ramón y Cajal y dirige el proyecto Madriderma.

En el panorama de la medicina contemporánea, pocos profesionales logran destacarse tanto en la esfera pública como privada, pero la Dra. Montserrat Fernández Guarino es una de ellas. Con una trayectoria que se extiende a través de los pasillos del prestigioso Hospital Ramón y Cajal y en la esfera privada con su Clínica Dermatológica Madriderma, la Dra. Fernández Guarino y Madriderma es un nombre en la comunidad dermatológica de Madrid y más allá.

En el Hospital Ramón y Cajal, la Dra. Fernández Guarino lleva la responsabilidad de las urgencias dermatológicas, la atención de pacientes hospitalizados y las interconsultas con otros servicios del hospital. Su día a día es una muestra de su compromiso con la atención de emergencia, su habilidad para manejar casos complejos y su colaboración multidisciplinaria. Su experiencia es una guía para los residentes de dermatología que tiene bajo su tutela, a quienes forma con la misma pasión con la que atiende a sus pacientes.

La Dra. Fernández Guarino comenzó su formación como médico en la Universidad de Alcalá, donde se graduó y recibió el prestigioso Premio Extraordinario de Doctorado y Cum Laude por su tesis doctoral. Este reconocimiento precoz fue solo el comienzo de una carrera marcada por la excelencia y la dedicación a la dermatología.

Más allá de los límites del hospital, la Dra. Fernández Guarino extiende su pasión por la dermatología a través su Clínica Madriderma, un proyecto que lidera junto a su equipo de dermatólogos privados. Madriderma es una Clínica dermatológica con la visión de la Dra. Fernández Guarino para proporcionar una atención centrada en el paciente, actualizada y compasiva.

La trayectoria de la Dra. Fernández Guarino es un testimonio de su habilidad para balancear el rigor de la medicina hospitalaria con la innovación del sector privado, marcando la diferencia en la vida de sus pacientes y en la formación de la próxima generación de dermatólogos.

En esta entrevista, la Dra. Fernández Guarino nos ofrece una visión personal y profesional de su trayectoria, sus experiencias y sus proyectos futuros.

Pregunta: Dra. Fernández Guarino, ¿podría contarnos cómo comenzó Madriderma?

Dra. Fernández Guarino: Madriderma comenzó como un blog de divulgación de dermatología, como una extensión de mi compromiso con la dermatología, un proyecto nacido de la pasión por ofrecer cuidado especializado y accesible. Posteriormente comencé con mi propia consulta privada. Quería crear mi espacio privado y un espacio donde los pacientes se sintieran escuchados y tratados con cariño y con el máximo conocimiento. Más adelante comencé a necesitar apoyo de otros dermatólogos si quería ofrecer una mejor atención a mis pacientes y una mejor disponibilidad. Madriderma es el fruto de esta visión, uniendo un equipo de dermatólogos privados altamente cualificados para proveer servicios excepcionales en la dermatología privada.

Pregunta: Con base en su experiencia en la clínica privada, ¿qué le ha aportado su formación en el ámbito público, como el Hospital Ramón y Cajal, a su práctica privada?

Dra. Fernández Guarino: La experiencia en el Hospital Ramón y Cajal ha sido fundamental. Me ha proporcionado una base sólida en el manejo de casos complejos, la urgencia de la toma de decisiones y la oportunidad de trabajar con distintas especialidades. Las sesiones hospitalarias, la formación continuada y de residentes te supone estar en forma de conocimientos. Esto ha enriquecido mi práctica privada, donde aplico la misma rigurosidad y comprensión amplia de la dermatología en cada consulta. Sin embargo, he de decir que durante los más de 10 años que trabajé en el Hospital de la Zarzuela con pacientes semiprivados aprendí mucho también, se puede tener un buen bagaje trabajando en la dermatología privada. Desde mi punto de vista, lo necesario es tener actitud y ver pacientes.

Pregunta: ¿Cómo ha evolucionado Madriderma desde sus inicios y qué tipo de pacientes atienden?

Dra. Fernández Guarino: Madriderma ha crecido, tanto en servicios como en el número de pacientes. Atendemos una amplia gama de condiciones dermatológicas, desde casos de acné, rosácea, o psoriasis, hasta enfermedades de la piel más complejas. Nuestra evolución ha estado marcada por la adaptación continua a las tecnologías y tratamientos y su desarrollo en la actividad privada, siempre con el objetivo de ofrecer la mejor atención posible. El respaldo de una formación adecuada y experiencia en el equipo de dermatólogos de Madriderma me apoya en el desarrollo de nuevas ideas.

Pregunta: ¿Su formación en un hospital público ha influido en la manera en que aborda los tratamientos en su clínica privada?

Dra. Fernández Guarino: No tanto esto, ya que creo que tanto mi equipo como yo los abordamos igual. Los tratamientos son los que son y nos sentimos bien formados. Esto creo que pasa en Madriderma, está respaldado por una sólida base científica, combinada con una atención personalizada, algo que aprendí muy bien en el ámbito público. Si creo que me infunde la sanidad pública y pienso que también a mi equipo es el concepto de la atención sanitaria como un derecho y algo humanista. Intento proporcionar una atención ecuánime y merecida. No veo al paciente como un cliente y esto influye en cómo están diseñados nuestros servicios.

Pregunta: ¿Tiene nuevos proyectos en mente para el futuro de Madriderma o en el ámbito de la dermatología en general?

Dra. Fernández Guarino: Siempre estamos buscando nuevas maneras de mejorar y expandir nuestros servicios. Actualmente, estamos explorando las últimas innovaciones en terapias biológicas y pruebas diagnósticas, y estamos trabajando en la implementación de un enfoque más holístico. Además, siempre estoy abierta a nuevas colaboraciones que puedan enriquecer nuestra práctica y beneficios para nuestros pacientes. Los dermatólogos y miembros de mi equipo son muchas veces los que proponen las ideas.

Pregunta: ¿Cómo selecciona a los dermatólogos de su equipo?

Dra Fernández Guarino: Podría decir que pienso que el mejor criterio para seleccionar a un colaborador es ver como trata a sus padres. También lo tengo en cuenta, y es que ellos han sido compañeros míos de uno u otro modo. O me han formado o les he formado como residentes. Nos conocemos en la adversidad y en lo bueno de años, esto es muy importante. Pienso que la forma de progresar es rodearse de un buen equipo. Por otro lado, me interesa que estén consolidados, bien formados, con experiencia

Con estas respuestas, la Dra. Fernández Guarino demuestra conocimiento y experiencia en dermatología sino también su dedicación hacia sus pacientes y su búsqueda de excelencia en su campo. Madriderma, bajo su dirección, continúa estableciéndose como un pilar de la dermatología privada en Madrid, con un futuro prometedor por delante.