Los 10 finales de serie más decepcionantes de la historia de la televisión

Si algo nos gusta tanto como ver nuestras series favoritas es debatir sobre sus finales.

Y cuando hablamos de finales decepcionantes, la conversación se vuelve aún más apasionada.

Algunos desenlaces prometían cerrar con broche de oro años de historias, pero terminaron por dejar un sabor amargo en la boca de los espectadores.

A continuación, recopilamos los 10 finales más decepcionantes de la televisión que, aún hoy, siguen generando debate.

1. Game of Thrones (2019)

Pocas series han tenido el impacto cultural de Game of Thrones, pero también pocas han decepcionado tanto con su final. Después de ocho temporadas, el desenlace dejó a los fans furiosos: el giro abrupto hacia la locura de Daenerys Targaryen fue percibido como forzado y apresurado, mientras que Bran Stark siendo proclamado rey no convenció a nadie. Además, las tramas de varios personajes clave quedaron sin resolver o cerradas apresuradamente. La serie pasó de ser un fenómeno mundial a un ejemplo clásico de cómo no terminar una historia épica.

2. Lost (2010)

El final de Lost sigue dividiendo opiniones más de una década después. La serie construyó su fama con misterios complejos y giros inesperados, pero dejó demasiadas preguntas sin respuesta. Aunque algunos valoraron su enfoque emocional y espiritualista, otros esperaban explicaciones más claras sobre los enigmas planteados durante seis temporadas. ¿El resultado? Una mezcla entre adoración y frustración entre sus seguidores.

3. Dexter (2013)

El drama del asesino en serie Dexter Morgan llegó a su conclusión con un final que dejó perplejos a los fans. En lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, Dexter fingió su muerte y se exilió como leñador en Oregón. Este desenlace fue criticado por ser incoherente con el desarrollo del personaje y por no ofrecer un cierre adecuado a su historia. Aunque años después intentaron redimirse con Dexter: New Blood, el daño ya estaba hecho.

4. How I Met Your Mother (2014)

Después de nueve temporadas siguiendo las aventuras románticas y cómicas de Ted Mosby, el final reveló que la madre había muerto y que todo este tiempo Ted seguía enamorado de Robin. Este giro enfureció a los fans, quienes consideraron que invalidaba años de desarrollo narrativo y emocional. El sentimiento general fue que el desenlace traicionó las expectativas que la serie había construido cuidadosamente.

5. Seinfeld (1998)

La comedia más icónica de los años 90 terminó con un episodio que llevó a sus protagonistas a prisión debido a su egoísmo y falta de moralidad. Aunque algunos defendieron este final como coherente con el tono cínico del programa, muchos fans esperaban algo más memorable para despedirse de Jerry, George, Elaine y Kramer tras nueve exitosas temporadas.

6. The Sopranos (2007)

Con su famoso corte abrupto a pantalla negra mientras Tony Soprano cenaba con su familia, The Sopranos dividió profundamente a los espectadores. Para algunos, fue un movimiento brillante y simbólico; para otros, una forma frustrante y poco satisfactoria de cerrar una serie revolucionaria. A pesar del debate, este final sigue siendo uno de los más comentados en la historia de la televisión.

7. True Blood (2014)

El drama vampírico culminó con decisiones narrativas que no convencieron ni a sus seguidores más fieles. El romance entre Sookie Stackhouse y Bill Compton terminó abruptamente cuando Bill le pidió a Sookie que lo matara para poder llevar una vida normal sin él. Este desenlace fue criticado por contradecir los valores transgresores y feministas que inicialmente definieron la serie.

8. Gossip Girl (2012)

La gran revelación del final —que Dan Humphrey era Gossip Girl todo el tiempo— dejó atónitos a los espectadores, pero no en el buen sentido. Este giro fue considerado incoherente e ilógico por muchos fans, quienes sintieron que era una solución apresurada para cerrar la trama principal sin pensar en las implicaciones narrativas previas.

9. House of the Dragon (2024)

Aunque se trata del final de una temporada más que el cierre definitivo, el episodio «La mujer que debía reinar» generó mucha polémica al priorizar la preparación emocional para futuros conflictos en lugar del drama bélico que muchos esperaban ver en pantalla. Los seguidores criticaron la falta de acción y consideraron este final como una oportunidad perdida para mantener el ritmo épico característico del universo Game of Thrones.

10. Two and a Half Men (2015)

Tras años marcados por polémicas dentro y fuera del set —incluyendo la salida abrupta de Charlie Sheen—, el último episodio optó por un tono paródico que no agradó al público ni hizo justicia al legado del programa. La decisión absurda de hacer caer un piano sobre Charlie fue vista como una burla hacia los fans leales.

¿Por qué nos afectan tanto estos finales?

Los finales son cruciales porque son lo último que recordamos al apagar la pantalla tras años siguiendo una historia. Cuando estos fallan en cumplir nuestras expectativas o contradicen lo construido previamente, es inevitable sentir decepción.

Aunque polémicos, estos desenlaces también tienen su mérito: nos recuerdan lo mucho que nos importaron estas series y cómo lograron capturar nuestra atención durante tantas temporadas.