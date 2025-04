‘Star Wars: Starfighter’: Ryan Gosling aterriza en la galaxia para una nueva aventura de Shawn Levy

El universo de Star Wars vuelve a rugir con fuerza y lo hace con una de las mayores estrellas de Hollywood al frente.

El anuncio de Star Wars: Starfighter, protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Shawn Levy, ha revolucionado tanto a los fans acérrimos como a los seguidores casuales de la saga.

La noticia, confirmada en el reciente Star Wars Celebration 2025 celebrado en Tokio, no solo pone fecha al esperado regreso de la franquicia a la gran pantalla, sino que también adelanta un cambio de rumbo: nuevos personajes, historia independiente y una mirada fresca para una galaxia lejana que sigue expandiéndose.

El próximo gran capítulo galáctico tiene ya marcada su llegada a los cines: Star Wars: Starfighter se estrenará el 28 de mayo de 2027, una fecha que los seguidores ya han subrayado en sus calendarios como el evento cinematográfico del año. La película comenzará su producción en otoño de 2025 y se ambientará unos cinco años después de El ascenso de Skywalker, el Episodio IX que cerró la última trilogía principal.

Este nuevo filme no será ni secuela directa ni precuela, según palabras del propio Shawn Levy. “No es una precuela ni una secuela. Es una nueva aventura”, enfatizó el director sobre el escenario en Tokio, dejando claro que el objetivo es abrir un nuevo horizonte dentro del vasto universo Star Wars, lejos de la familia Skywalker y apostando por territorios narrativos inéditos.

