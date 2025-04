Un niño araña una obra de Mark Rothko valorada en 50 millones: el arte y la fragilidad del instante

Un instante de descuido ha puesto el foco internacional sobre la vulnerabilidad de las obras maestras. El lunes, en el Museo Boijmans Van Beuningen de Róterdam, un niño arañó la superficie del cuadro Gris, naranja sobre granate, nº 8, una joya de Mark Rothko valorada en hasta 50 millones de euros. El accidente, ocurrido durante un momento en que el menor permaneció sin supervisión directa, ha dejado «varias rayas visibles en la capa pictórica no barnizada», según confirmaron portavoces del museo neerlandés.

La pieza, pintada en 1960 y adquirida por el museo en 1970 —el mismo año en que falleció el artista— es considerada uno de los hitos del expresionismo abstracto. El incidente ha desatado una oleada de preguntas sobre los protocolos de seguridad y la responsabilidad familiar cuando el arte y la vida cotidiana se cruzan en un espacio público tan delicado como una sala de exposiciones.

Mark Rothko y su búsqueda del color absoluto

Mark Rothko (Letonia, 1903 – Nueva York, 1970) fue uno de los grandes renovadores del arte del siglo XX. Emigrante precoz a Estados Unidos y marcado por una vida personal intensa y a menudo dramática, se convirtió en uno de los máximos exponentes del expresionismo abstracto. Su obra es reconocida por sus enormes lienzos donde los colores flotan y se funden en campos rectangulares con bordes difusos. En palabras del propio Rothko: «No me interesa la relación entre el color y la forma. Lo que busco es expresar emociones humanas básicas».

Gris, naranja sobre granate, nº 8 es un ejemplo paradigmático de esa búsqueda: grandes bloques cromáticos que invitan a la contemplación casi meditativa. Su estilo característico surgió tras abandonar completamente la figuración a finales de los años cuarenta. Sus cuadros no son solo objetos para ser vistos; pretenden envolver al espectador y provocar una reacción íntima.

¿Por qué es tan difícil restaurar una obra de Rothko?

El daño a la pintura plantea ahora un reto monumental para los restauradores. Los expertos consultados reconocen que las obras de Rothko son especialmente complejas de tratar debido a su «mezcla única de pigmentos, resinas y pegamentos» aplicada sin barniz protector. Esto hace que cualquier intervención requiera una precisión extrema para no alterar ni el color ni la textura original. El proceso podría prolongarse durante meses e incluso años, dependiendo del alcance final de las rayas.

El museo ha solicitado asesoramiento tanto nacional como internacional para decidir los próximos pasos y no descarta que los costes recaigan finalmente sobre los responsables del menor, tal como es habitual en estos casos.

Accidentes célebres y otras curiosidades

El suceso recuerda que las obras más valoradas no están exentas de riesgos cotidianos. No es la primera vez que un cuadro de Rothko sufre daños significativos: en 2012, su Black on Maroon fue vandalizado deliberadamente en la Tate Modern londinense por un visitante adulto. En aquel caso, el responsable terminó encarcelado dos años tras dejar una inscripción con rotulador sobre la pintura.

A pesar de sus precios astronómicos actuales —no es raro que sus cuadros superen los 80 millones en subastas privadas— Rothko vivió modestamente durante casi toda su vida.

vivió modestamente durante casi toda su vida. La intensidad emocional de sus pinturas ha inspirado estudios psicológicos: algunos museos colocan bancos frente a sus cuadros para invitar a la meditación o incluso al llanto.

El artista nunca barnizaba sus lienzos porque consideraba que ese brillo artificial interfería con la experiencia directa del color.

¿Por qué fascina tanto Rothko?

La respuesta está probablemente en esa tensión entre simplicidad visual y profundidad emocional. Los grandes campos cromáticos parecen sencillos pero exigen tiempo para ser comprendidos; cuanto más se mira, más matices emergen. La tragedia vital del propio artista —quien acabó suicidándose— añade una dimensión casi mítica a su legado.

Además, Gris, naranja sobre granate, nº 8 sintetiza esa ambición: invita al espectador a detenerse ante lo aparentemente simple y experimentar el misterio de lo sublime cotidiano. Que haya sido precisamente una acción infantil —espontánea e inocente— la que haya puesto esta obra bajo la lupa mundial añade otra capa: ¿cómo proteger aquello que está hecho para emocionar y ser compartido?

El eterno debate: arte, público y responsabilidad

El accidente en Róterdam reabre un debate clásico entre acceso democrático al arte y protección patrimonial. Los museos buscan acercar sus colecciones al público general, incluidas las familias con niños, pero estos episodios evidencian que quizá haya que repensar ciertas medidas preventivas.

Por ahora, el futuro inmediato del cuadro queda pendiente del diagnóstico conservador y del criterio ético-financiero respecto a quién deberá asumir los gastos de restauración. Mientras tanto, Gris, naranja sobre granate, nº 8 se convierte —una vez más— en símbolo no solo del poder evocador del arte contemporáneo sino también de su extrema fragilidad frente a lo imprevisible.