Las 100 mejores películas del siglo XXI según The New York Times

El cine vive en constante transformación, pero algunas obras logran dejar una huella indeleble en la memoria colectiva.

The New York Times lo ha querido demostrar elaborando un ranking con las 100 mejores películas del siglo XXI, un listado que no solo recorre títulos célebres sino que explora las emociones, los retos y los giros de la industria cinematográfica actual.

Lo más llamativo de este ranking es su método de selección: más de 500 figuras influyentes del mundo del cine —directores como Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Guillermo del Toro, actores como Julianne Moore o el director Barry Jenkins— eligieron sus diez filmes favoritos desde el año 2000.

El resultado es una ruta emocional y artística por lo mejor del cine contemporáneo, donde el voto de los protagonistas del sector aporta una mirada fresca y cercana.

El Top 10: diversidad, innovación y sorpresas

El podio está encabezado por Parásitos (2019), la obra maestra surcoreana de Bong Joon-ho que revolucionó los Óscar y puso en primer plano la desigualdad social a través de una sátira negra e incómoda. En palabras del propio diario, se trata de “una crítica mordaz y refinada a la desigualdad” que trasciende fronteras culturales y geográficas.

Le sigue Mulholland Drive (2001), el rompecabezas surrealista de David Lynch que convierte Los Ángeles en un territorio onírico donde el misterio se mantiene incluso después de los créditos finales. El tercer puesto lo ocupa There Will Be Blood (Pozos de ambición, 2007), dirigida por Paul Thomas Anderson. Esta película es un retrato devastador sobre la ambición y la soledad humana, con una intensidad visual y narrativa que ha marcado a toda una generación.

El resto del Top 10 se completa con títulos como:

Deseando amar (In the Mood for Love, 2000) de Wong Kar-wai

Moonlight (2016) de Barry Jenkins

No es país para viejos (2007) de los hermanos Coen

Olvídate de mí (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) de Michel Gondry

Déjame salir (Get Out, 2017) de Jordan Peele

El viaje de Chihiro (Spirited Away, 2001) de Hayao Miyazaki

La red social (The Social Network, 2010) de David Fincher

Presencia hispana y europea

Entre los primeros veinte puestos destaca Y tu mamá también (2002) del mexicano Alfonso Cuarón, mientras que la película española mejor posicionada es El laberinto del fauno (54), de Guillermo del Toro. La primera hablada en castellano es precisamente la cinta mexicana, reflejando así la proyección internacional del cine latinoamericano en las últimas décadas.

Curiosidades y datos locos: lo inesperado detrás del ranking

El top lo lidera una película surcoreana por primera vez en este tipo de rankings globales.

Alfonso Cuarón aparece hasta cuatro veces en la lista, convirtiéndose en uno de los directores más influyentes según los votantes.

En el ranking conviven blockbusters como Mad Max: Furia en la carretera (11), joyas independientes como Lady Bird (39) y clásicos modernos como El lobo de Wall Street (20).

Pixar entra con fuerza gracias a títulos como Ratatouille (73) y Up (50), demostrando que la animación también puede ser considerada alta cultura.

Entre las cien elegidas hay desde sagas icónicas como El señor de los anillos: La comunidad del anillo (87), hasta rarezas casi olvidadas como Superbad (100).

Solo una película española figura entre las cien primeras: Volver (2006) de Pedro Almodóvar, celebrada por su empoderamiento femenino y la interpretación de Penélope Cruz.

Directores como Quentin Tarantino (Malditos bastardos, 14), Christopher Nolan (Origen, 55; Interstellar, 89), o Ridley Scott (Gladiator, 92) mantienen su estatus dentro del cine comercial y autoral a partes iguales.

Listas, rankings y tendencias emergentes

A continuación, algunos datos relevantes sobre tendencias que revela este listado:

Predominio claro del cine estadounidense, pero con creciente presencia asiática: Corea del Sur, China y Japón se cuelan en posiciones altas.

Auge imparable del cine independiente frente al mainstream: películas como Boyhood, Her, o Bridesmaids conviven con superproducciones.

Diversidad temática: dramas sociales, thrillers psicológicos, ciencia ficción, animación, comedia negra… todo tiene cabida.

Mujeres directoras aún en minoría dentro del top 100, aunque nombres como Greta Gerwig (Lady Bird) comienzan a destacar.

Películas recientes como La zona de interés (2023) ya han conseguido entrar en el ranking, prueba del impacto inmediato que pueden tener ciertos estrenos.

Posición Título original Director/a Año País 1 Parásitos Bong Joon-ho 2019 Corea Sur 2 Mulholland Drive David Lynch 2001 EE.UU. 3 There Will Be Blood Paul Thomas Anderson 2007 EE.UU. … … … … … 18 Y tu mamá también Alfonso Cuarón 2002 México 54 El laberinto del fauno Guillermo del Toro 2006 España/Méx. … Volver Pedro Almodóvar 2006 España

¿Qué nos dice esta lista sobre el cine actual?

Más allá de las posiciones concretas, esta selección refleja un cambio profundo en el lenguaje audiovisual. La mezcla entre géneros, la internacionalización —con títulos asiáticos o latinoamericanos entre los favoritos— y la capacidad para abordar temas sociales incómodos marcan el pulso narrativo actual. El reconocimiento a directores jóvenes y experimentados sugiere que el canon está más abierto que nunca a nuevas miradas.

En definitiva, este ranking no solo sirve para recomendar películas imprescindibles sino para trazar un mapa emocional e ideológico sobre lo que significa hacer cine hoy. Si alguna vez te has preguntado qué películas definen nuestro tiempo… aquí tienes cien respuestas posibles —y seguro que muchas sorpresas más por descubrir.