Gafe: Las 6 maldiciones que han caído sobre España, tras exhumar el socialista Sánchez a Franco

El Valle de los Caidos, Sánchez y la maldición de Franco.

Lo del marido de Begoña tiene nombre y etiqueta.

Pedro Sánchez en gafe.

Y esta máldito.

María del Mar Martínez-Bordiú, nieta de Francisco Franco, lanzó una advertencia el 24 de octubre de 2019: “Que la maldición de desenterrar a un muerto caiga sobre vosotros”.

Apenas días después de que Pedro Sánchez cumpliera su compromiso de exhumar al general del Valle de los Caídos, el país se vio envuelto en una serie de desgracias que muchos en redes, como X, asocian con esa decisión.

Desde la aparición de la pandemia hasta recientes accidentes ferroviarios, seis acontecimientos han marcado el gobierno del presidente.

Este fenómeno recuerda a la famosa maldición de Tutankamón. En 1922, Howard Carter abrió la tumba del faraón en Luxor y, solo cinco meses después, su mecenas, Lord Carnarvon, falleció a causa de una picadura de mosquito que derivó en septicemia.

A este infortunio le siguieron otros: el hermano de Carnarvon y varios egiptólogos como Arthur Mace y Alb Lythgoe, además de la secretaria de Carter. Las leyendas hablan incluso de apagones en El Cairo, perros aullando en Hampshire y esporas tóxicas como Aspergillus fumigatus. Aunque expertos como el doctor Roberto Pelta descartan la posibilidad de venenos, el rastro de muertes avivó el mito. En España, muchos ven paralelismos con Franco, cuya losa pesa más de 1.500 kilos, lo que ha alimentado debates populares.

A continuación, las seis catástrofes que han sacudido España desde la exhumación:

Pandemia de covid-19 (2020): Menos de seis meses después, España se vio obligada a confinarse durante 98 días. Más de 120.000 fallecidos, recesión económica, cierre masivo de empresas, ERTEs y educación online. Millones de jóvenes se enfrentaron a la EvAU sin los recursos necesarios.

(2020): Menos de seis meses después, España se vio obligada a confinarse durante 98 días. Más de 120.000 fallecidos, recesión económica, cierre masivo de empresas, ERTEs y educación online. Millones de jóvenes se enfrentaron a la EvAU sin los recursos necesarios. Filomena (enero 2021): Una nevada histórica afectó a Madrid , que fue declarada zona catastrófica. Familias quedaron atrapadas en pueblos serranos sin comida ni calefacción. La gestión gubernamental fue lenta: colegios y transportes paralizados y pérdidas millonarias para el comercio y la hostelería.

(enero 2021): Una nevada histórica afectó a , que fue declarada zona catastrófica. Familias quedaron atrapadas en pueblos serranos sin comida ni calefacción. La gestión gubernamental fue lenta: colegios y transportes paralizados y pérdidas millonarias para el comercio y la hostelería. Volcán de Cumbre Vieja ( La Palma , septiembre 2021): La erupción duró 80 días, convirtiéndose en la más prolongada en la historia reciente de la isla. La lava arrasó media isla, destruyendo casas y cultivos. Cuatro años después, muchas familias siguen sin poder regresar a sus hogares y enfrentan crisis agrícolas sin ayudas adecuadas.

( , septiembre 2021): La erupción duró 80 días, convirtiéndose en la más prolongada en la historia reciente de la isla. La lava arrasó media isla, destruyendo casas y cultivos. Cuatro años después, muchas familias siguen sin poder regresar a sus hogares y enfrentan crisis agrícolas sin ayudas adecuadas. DANA valenciana (29 octubre 2024): Un tsunami de barro dejó más de 200 muertos en más de 70 localidades en Valencia , Castilla-La Mancha y Andalucía . Las víctimas aún esperan compensaciones mientras las infraestructuras están devastadas y la gestión tardía del Gobierno no ha hecho más que agravar la situación.

(29 octubre 2024): Un tsunami de barro dejó más de 200 muertos en más de 70 localidades en , y . Las víctimas aún esperan compensaciones mientras las infraestructuras están devastadas y la gestión tardía del Gobierno no ha hecho más que agravar la situación. El apagón (28 abril 2025): España y otros países europeos sufrieron un corte eléctrico que duró 10 horas. Millones se vieron afectados: ascensores parados, hospitales funcionando con generadores y operaciones suspendidas. Las causas están bajo investigación.

(28 abril 2025): España y otros países europeos sufrieron un corte eléctrico que duró 10 horas. Millones se vieron afectados: ascensores parados, hospitales funcionando con generadores y operaciones suspendidas. Las causas están bajo investigación. Caos ferroviario (reciente): En menos de una semana ocurrieron accidentes en Adamuz (Córdoba), Gélida (Barcelona) y Cartagena (Murcia). Decenas perdieron la vida y cientos resultaron heridos. Las líneas como la conexión entre Madrid-Barcelona ahora tardan más de cuatro horas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende que estamos ante el «mejor momento» del ferrocarril.

Estas tragedias han coincidido con el mandato de Sánchez, quien llegó al poder en 2018 tras una moción contra Mariano Rajoy, prometiendo limpiar la corrupción y llevar a cabo la exhumación de Franco. Logró lo segundo rápidamente, pero su gobierno se vio sacudido por escándalos como el caso del diputado encarcelado, Ábalos –el primer diputado en activo tras las rejas–.

En X, los usuarios se cuestionan si todo esto es mera coincidencia, mala gestión o un gafe digno del antiguo Egipto. El Supremo pronto juzgará a figuras como Ábalos, así como a otros implicados.

Mientras tanto, muchas familias en La Palma y en zonas afectadas por las inundaciones en Valencia siguen esperando ayudas urgentes; los trenes van más lentos y el país suma desgracias día tras día.

Algunos apuntan hacia una mano invisible atribuida a Franco; otros critican fallos del Gobierno actual. La racha sigue abierta y España resiste este pulso inesperado.