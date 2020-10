36 mujeres, 36 historias: Cómo la fotografía eleva el lado sensual y femenino de las pacientes con cáncer de mama

Ya son 20 años los que tiene Adrian Tomadin en España, un intercambio cultural lo trajo a Madrid, después –en un congreso de fotografía– conoció el género Boudoir, el estilo que revela el lado más femenino, elegante y sensual de la mujer.

La vida le hizo conocer muy de cerca lo que es el cáncer de mama, su madre Viviana, «una mujer trabajadora y que enseñó valores», fue la motivación que lo empujo a hacer el documental «36 Mujeres, 36 Historias», un homenaje a las mujeres luchadoras. Treinta y seis, precisamente la edad que tenía su madre al fallecer.

En el documental que dura 21 minutos, se ve a 36 mujeres abriendo su alma, comentan las expectativas con las que llegan a una sesión de fotos realizada por Adrian, expresan sus realidades, se quiebran, pero finalmente lloran de alegría al verse de nuevo, ahora como parte del arte desarrollado por el fotógrafo argentino.

«Me siento guapa, femenina, completa», «Me devuelves la femineidad», explican algunas de las mujeres que participaron en el proyecto.

¿Quién fue la madre de Adrián Tomadín, me puedes hablar de ella?

R. Viviana, una mujer que lucho sola para sacar adelante un embarazo y una crianza de un niño en una sociedad machista, una mujer trabajadora, que enseño valores y que dejo claro que el esfuerzo por sacar adelante cualquier situación es primordial.

¿Cómo llegas a España?

R. Llego por un intercambio cultural en el año 2000 trabajando como cámara de tv, con el tiempo y después de trabajar para varias empresas, en el año 2007 monté mi propia marca, mi propia productora.

¿Por qué la fotografía? ¿Cómo llegas a la profesión que lo cuenta todo sin palabras? ¿Por qué el género Boudoir?

R. La fotografía me permitió explorar la parte mas creativa de mi trabajo, en vídeo no tenía esa libertad y era mas rutinario, la fotografía me permitió poco a poco dejar salir mi lado mas auténtico en lo profesional.

«El genero Boudoir lo conocí hace 10 años atrás en un congreso de fotografía aquí en España, había escuchado hablar de él, pero en aquel entonces tuve la oportunidad de ver una vía de negocio que aun no estaba desarrollada y me propuse hacerlo a pesar de todas las repercusiones que eso podría tener».

¿Qué sentiste al trabajar con estas mujeres valientes, qué es lo mejor que te llevas de ellas y si algo te sorprendió?

R. Sentía una enorme mezcla de adrenalina, incertidumbre y satisfacción personal y profesional, ellas confiaban demasiado en mi, y no podía fallarles.

Retratar a mujeres que temen mirarse al espejo en su día a día, es un reto magnífico para mi, sin duda, no dejo de sorprenderme con cada reportaje que llevo adelante, no existen patrones establecidos, no existe un método único para entrar en la cabeza de una mujer y que deje por un rato sus miedos, es un proceso que me hace crecer día a día como profesional, pero una vez que rompes esa barrera sicológica que traen incrustada, sacas todo su poderío y les devuelves la energía que llevaban oculta durante mucho tiempo.

El proyecto comenzó en enero y llegamos a hacer gran parte de la primera etapa, luego la pandemia lo cambió todo, pero a su vez nos dio tiempo a sacar adelante el largometraje de una manera mucho mas organizada y en varios idiomas.

¿Qué se puede esperar de este documental, qué quiere transmitir Adrián Tomadin?

El documental no habla de Adrian ni habla de fotos (es mas, no se ve ninguna fotos en él) habla de como nuestro trabajo puede transformar a una persona, como puede hacerla sentir, como puede devolver seguridad y dignidad a una mujer que dejo su femineidad de lado por culpa de una enfermedad tan terrible.