En el Maravillas para disfrutar en verano, una divertida comedia: “Las que gritan”

Una disparatada comedia de enredo, hasta el 30 de agosto, lo que supone ser un homenaje divertido a las madres, a las que son y a las que ejercen como tales e igualmente a las hijas, a las hermanas y también a la familia la que es y la que eliges. Todo ello con un humor al máximo de hilaridad.

La trama está servida. Son Tres hermanas muy preocupadas por su madre, que ha enviudado hace meses, y ha suscitado en ella, la necesidad de cambio, lo cual supone cambiar de estilo de vida e incorporarse para realizar deportes de riesgo. En principio se convierte con su vestimenta en rokera, comprándose una moto Harley y está dispuesta a tirarse en paracaídas con sus hijas, si están se dejan.

Consuelo, la madre ha decidido vivir lo que le queda de vida a su manera y reúne a sus tres hijas en un fin de semana “muy especial”, en la casa de campo para redescubrirse y contarles su necesidad y sus intenciones.

En un encuentro familiar forzado lleno de enredos, las tres mujeres se tendrán que enfrentarse a sus miedos, sus fantasmas, a sus secretos, mirarse al espejo y preguntarse: ¿quién soy y quién quiero ser?

Esta obra surge para habitar lugares que conectan con la verdadera esencia. Bucear en el dolor a través de la risa, en el miedo a través de la liberación o en la ausencia a través de la reconciliación nos lleva a un texto que aúna compromiso y realidad con gran tono de comedia y un mensaje positivista de futuro necesario, enriquecedor y muy divertido.

El espectador será testigo y cómplice de diferentes situaciones que profundizarán en el presente de unos personajes en busca de su “yo”. La realidad se percibe en relación con los demás y el viaje hay que vivirlo para descubrirlo. La obra rezuma vitalismo y alegría en un contexto de crudeza que nos posiciona ante los valores fundamentales.

“Un grito a la vida” podría resumir la esencia de la obra. La forma de vivir y la libertad con la que nos permitimos llevarla a cabo se convierte en el eje principal de una trama que lucha por recuperar la fe en los propósitos personales.

La obra, pura comedia, no podría tener la posibilidad de llevarse a cabo sin la participación de actrices como Soledad Mallol, conocida en los ambientes del humor como una parte del dúo “las Virtudes”, y de Marina San José.

Soledad Mallol, es Nacida en Madrid (1965). Formada como actriz en el Teatro Castellano con profesores como William Layton; debutó profesionalmente bajo la dirección de Miguel Narros en la obra , “Así que pasen cinco años” de Federico García Lorca (1978). Después es dirigida por José Carlos Plaza en “Don Carlos” de Schiller (1979). Durante los años ochenta interviene en las obras ¡Perdona a tu pueblo, Señor! (1982), de Juan Margallo y Fedra (1984).

En La Orestiada, con dirección de Manuel Canseco en el Festival de Teatro Clásico de Mérida (1985),lugar donde conoce a Elena Martín, con la que formará el dúo humorístico Las Virtudes. En los siguientes años ambas alcanzan gran popularidad tanto por sus intervenciones en televisión como por sus espectáculos teatrales. Autoras de sus propios textos, se las reivindican como pioneras cómicas en el humor de los 80.

Con más de diez años de unión profesional, a partir de 1997 emprenden proyectos independientes, y Mallol se une al equipo de la serie de Millán Salcedo para TVE.

Otros proyectos en los que ha participado son los montajes teatrales de “La dama boba” (1998); “Los sobrinos del Capitán Grant” (2002), de nuevo con Millán Salcedo. “La ninfa rubia” (2006), comparte escenario con Paco Valladares y su compañera Elena Martín, con quien volvería a reunirse para relanzar el dúo humorístico de Las Virtudes.

En 2009 protagonizó sobre los escenarios la obra de Jardiel Poncela: “Angelina o el honor de un brigadier”, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, junto a Chete Lera o Paco Blázquez. estuvo de gira por todo el país durante dos años.

En 2015 intervino en el montaje de la versión musical de “El eunuco” de Terencio. En julio de 2016 representa el papel de Bernarda de los Arcos en el musical “La llamada”, dirigida por “Los Javis”. Continúa su trayectoria teatral en 2016-2017 con “Eloísa está debajo de un almendro” de Jardiel Poncela.

En 2020 protagoniza la obra “Blablacar”, junto a Pablo Carbonell. En 2025 Soledad Mallol protagoniza la adaptación teatral “La Lazarilla”, una versión en clave femenina y contemporánea del clásico anonimo El Lazarillo de Tormes, llegando a representarla en el teatro Repertorio Español de New York.

Las tres hermanas, hijas de Consuelo no es un mal plantel profesional del humor, con Marina San Jose nacida en Madrid (1983). Es hija de Víctor Manuel y Ana Belén, lo que hace que desde pequeña frecuente ambientes artísticos, ya sea en los espectáculos musicales de sus padres o en las giras teatrales de su madre.

Aunque en un primer momento quería ser veterinaria, al finalizar los estudios secundarios se matricula en el Laboratorio escuela de William Layton. También complementa sus estudios con preparación al canto y la danza.

Al finalizar su preparación académica, es elegida para debutar en la adaptación teatral de la obra de Antonio Skármeta, “El cartero de Neruda”, bajo la dirección de José Sámano. Marina comparte cartel con grandes actores de la escena española como Tina Sainz, José Ángel Egido y Miguel Ángel Muñoz. La obra emprende una larga gira por España. En 2006 interviene en tres capítulos de la serie de “Cuatro Amistades peligrosas”.

En febrero de 2007 estrena en Alicante con el Centro Dramático Nacional su segunda representación teatral, “Móvil” de Sergi Belbel con la dirección de Miguel Narros. El espectáculo supone el estreno en castellano de la pieza teatral y en ella Marina comparte protagonismo con María Barranco, Nuria González y Raúl Prieto. En 2008 estrena en Nápoles una adaptación de El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, con versión y dirección de Emilio Hernández.

Su salto definitivo llega entre 2008 y 2010, cuando protagoniza la cuarta y la quinta temporada de la serie “Amar en tiempos revueltos”. Marina, por su papel en esta serie, es nominada al “Premio Unión de Actores” a la mejor actriz secundaria de televisión y recibe el premio SGAE de televisión en 2010.

En agosto de 2011 debuta en la comedia con la función “Venecia bajo la nieve”. En septiembre de 2012 se sube de nuevo a los escenarios para protagonizar “Sin paga, nadie paga”, adaptación de la obra “Aquí no paga nadie” de Darío Fo.

En julio de 2014 estrena “Al final de la carretera”, obra, original de Willy Russell, junto a Melani Olivares, Manuel Baqueiro y Raúl Peña. La actriz es dirigida, por tercera vez en su carrera, por Gabriel Olivares. En julio de 2016 Marina debuta en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, interpretando a Axiana en una nueva versión de Alejandro Magno de Jean Racine dirigida por Luis Luque.

Roció Marín, comenzó sus estudios en arte dramático en 1999 en Madrid, comenzando poco después a interpretar papeles en obras de teatro. Con gran entusiasmo por su parte y dando preferencia a este medio frente a la televisión, las series y el cine.

lo último antes de “las que gritan” es “las Asambleístas”. dirigido por José Troncoso. 2023; “la bella Dorotea”, dirigida por Amelia Ochandiano En el 2022 “Prometeo”, dirigido por José Carlos Plaza. Presentado en el festival de teatro romano de Mérida. En el 2019, “Tres sombreros de copa, dirigida por Natalia Menéndez, y “Desatadas”, dirigida por Félix Sabroso.

Sus comienzos fueron en el 2011 con la obra “Cabaret de sueños y crímenes” dirigida por Eduardo Fuentes.

En el año 2023 se unió al reparto de la decimocuarta temporada de la serie de Telecinco “La que se avecina”, sustituyendo a la fallecida Laura Gómez-Lacueva.

Mariona Teres la tercera actriz que ds humor a esta obra,nacida en Barcelona(1985), Se ha formado con maestros de la talla de Juan Codina, Lorena Bayonas, John Strasberg o Pablo Messiez. Comenzó su trayectoria profesional en la serie diaria de TVE Acacias 38 en 2016. Posteriormente, alcanzó popularidad por interpretar a Mariona Terés, un personaje con su mismo nombre, en la serie Paquita Salas, de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Después de su trabajo en la serie ha participado, episódicamente, en otras ficciones como Centro médico, Cuerpo de élite o Terror y feria. En cine ha formado parte del reparto de películas como Cuerpo de élite de Joaquín Mazón, Hacerse mayor y otros problemas de Clara Martínez-Lázaro y Miamor perdido de Emilio Martínez-Lázaro. Además, también ha actuado en teatro con la exitosa obra La madre que me parió, una comedia dirigida por Gabriel Olivares.

En 2020 participó en Cuéntame cómo pasó e Historias de Alcafrán de TVE. Más adelante, se confirmó un papel secundario en la serie de Telecinco Entrevías y su personaje protagónico en la serie de Daniel Sánchez Arévalo para Netflix las de la última fila.

En el teatro ha participado de “la bella Dorotea” con dirección de Amelia Ochandiano. “la madre que me parió”, dirigida por Gabriel Olivares. Del 2017 al 2020, se mantiene en la obra “Píldoras rosadas” con dirección de Pedro Ayose.

La cuarta actriz en escena es Laia Alemany, nacida en Barcelona (2012) su formación es a partir del 2003 con técnica interpretativas de Manuel Morón y Ana García. Estudios Teatrales, Universidad Complutense de Madrid. Entrenamiento para profesionales, con Claudio Tolcachir , Camila Isola y Frank Stein Studio.

Del 2003 al 2007 Formación completa con Juan Carlos Corazza. 2007 espacio Escénico. con Jean Guy Lecat. En el 2006, “Voz para Shakespeare” con Andrea Haring y Técnica Linklater de voz con Antonio Ocampo. En el 2005, seminario de preparación expresiva con Catalina Lladó.

La formaci0n de todas ellas esta en la comedia y la presencia en escena con raíz cómica, llegando a extremos de paroxismo e hilaridad de los espectadores. Una gran comedia que se puede disfrutar en un cálido verano y un frio teatro.

Antonio Rincón-Cano, nacido, en Sevilla(1982) está formado en Laboratorio Teatral William Layton de Madrid. En 2009, recibe ex-aequo el IX Premio “Romeo Esteo” a la Joven Dramaturgia Andaluza por su texto “Over The Rainbow”, otorgado por el Centro Andaluz de Teatro y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

En los últimos años, ha centrado su carrera en la dirección de actores y en la producción ejecutiva, destacando la dirección de montajes como “¡Ay Carmela!” de Sanchis Sinisterra de la compañía “Maldito Veneno” (2017), la ayudantía de dirección de “Pequeño Catálogo sobre el Fanatismo y la Estupidez” (2015), “Memoria o Desierto” (2016) y “El Cíclope” (2017) las tres obras de Ignasi Vidal o la producción ejecutiva de “Mestiza” (2018) de Julieta Soria con dirección de Yayo Cáceres. Su último texto editado es “Los Días Titánicos” ganador del XXIII Certamen de Letras Hispánicas Rafael de Cózar convocado por la Universidad de Sevilla.

Adjunto a Antonio Rincón en la construcción de esta obra, también se somete a dirigirla, José María del Castillo. (1982) nacido y formado entre Sevilla y Madrid, destaca su labor al frente de la compañía Coribante Producciones creando espectáculos como “Medusa”, “Fedra en los infiernos”, “Burlas de amor de doña Barroco” candidata a los Premios Max 2022 como Mejor Musical, “Desnudando a Eros” o “Clitemnestra” protagonizada por la actriz Natalia Millán y Cristina Castaño, con el que ya ha conseguido galardones como el Premio Garnacha del Público al Mejor Espectáculo en el Festival Nacional de Teatro Garnacha de Haro.