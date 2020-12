Jennifer Lopez baila en cueros o en pijama para lanzar su desafío TikTok

No para la bella, pero dicho esto hay que subrayar que ha sido una semana muy ocupada para Jennifer Lopez.

Desde celebrar el 75 cumpleaños de su madre hasta hacer un prelanzamiento de su nueva línea de cuidado de la piel, JLo Beauty, hasta posar con un par de botas de tacón de aguja de piel sintética JLo x DSW.

La superestrella literalmente no se ha detenido.

Y ahora ha lanzado un desafío de baile en TikTok con su último sencillo, «In the Morning».

En un nuevo video publicado en las redes sociales, se puede ver a J.Lo bailando su nueva canción de éxito.

López usa dos atuendos claramente diferentes para el desafío de TikTok: elegantes pantalones de cuero con una blusa cruzada negra y un cómodo pijama. Básicamente, este desafío de TikTok se puede hacer con cualquier atuendo.

Compartiendo el video en Instagram, López escribió: «¡AQUÍ ESTÁ! ¡¡¡El #InTheMorningChallenge comienza AHORA !!! ⛅️ 🚨 ¡No puedo esperar para ver el tuyo !!! #MorningFace #JLOBEAUTY #MorningEveningChallenge @ardit_nreca».

Antes de lanzar JLo Beauty, la estrella de Hustlers compartió un video revelador en el que mostraba su piel naturalmente clara y brillante.

This moment is a dream come true for me. I am so excited to finally share my #JLOBEAUTY products with all of you. Each one plays a key role in how I keep my skin feeling and looking youthful. Head over to @JLOBEAUTY for the full lineup! 🎉 pic.twitter.com/jeHko5SoSD

— jlo (@JLo) December 3, 2020