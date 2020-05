La ciencia detrás del cambio milagroso de Mike Tyson: células madres como Nadal, mucho cardio y nada de carne

La nueva imagen de Mike Tyson tiene sorprendido al mundo.

El púgil norteamericano está obsesionado con regresar al cuadrilátero, poco le importa que hayan pasado más de 15 años desde su última pelea.

Mentalmente está más fuerte, físicamente se ve más saludable, todo parece mucho mejor.

En recientes vídeos se puede ver a Tyson entrenando, demostrando la velocidad de sus golpes y exhibiendo una forma física espléndida, a su lado se encuentra Rafael Cordeiro, un reputado entrenador de artes marciales mixtas.

Se piensa que el nuevo Tyson pesa unos 60 kilos menos, pues llegó a pesar 172 kilogramos tras retirarse. Detrás de este cambio milagroso hay mucha ciencia y una mentalidad de campeón, no hay que olvidar que Tyson fue el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados, con apenas 20 años.

Según informó The Sun, el giro de 180 grados de Tyson está relacionado con un tratamiento de células madre al que ya se sometieron Cristiano Ronaldo y Rafael Nadal, entre otros deportistas de élite.

El periódico británico informó que esta práctica utiliza «sangre que se extrae del cordón umbilical de los recién nacidos, la médula ósea o la grasa corporal, y se inyecta en los atletas.

Para Tyson esto ha generado cambios en sus sensaciones, «Cuando tomaron mi sangre, era roja. Cuando regresó, era translúcida. Casi podía ver a través de la sangre, y me inyectaron. Y desde entonces he sido raro: me siento equilibrado ahora», comentó el dos veces campeón de los pesos pesados.

Los que promueven este tipo de tratamientos afirman que es útil para «reducir el dolor y la inflamación, aumentar el flujo sanguíneo y promover el crecimiento de los tejidos». Pero no está al alcance de todos, el costo promedio oscila entre los 5.000 y los 25.000 dólares.

Además de esto, Tyson logró cambiar su metabolismo gracias a un cambio radical, decidió dejar de comer carne y se transformó en vegano, pero esto ocurrió hace ya diez años, fue el primer paso del apodado «Iron», que a día de hoy lleva un estricto régimen alimenticio.

En cuanto al entrenamiento, el que fuera señalado como «El hombre más malo sobre el planeta» destaca las bondades de los ejercicios cardiovasculares.

«Necesitas hacer cardio, lo intenté y comencé con dos horas al día, debes asegurarte de eso. Debe asegurarse de comer la comida adecuada. Necesitas hacer lo que odias, pero hazlo de una manera que no se sienta como nada. Levántate cuando no quieras levantarte. Me estoy convirtiendo en un esclavo de la vida, lo que significa ser la mejor persona que pueda, lo mejor que pueda”, comentó Tyson al rapero LL Cool J en una entrevista de radio.