Evander Holyfield contra Mike Tyson: la ‘pelea del siglo’, en vilo por una controvertida petición

Evander Holyfield contra Mike Tyson será, sin dudas, la ‘pelea del siglo’.

Eso sí, si logran definir los últimos y polémicos detalles para cerrar el encuentro.

Los fanáticos del boxeo están entusiasmados tras ver cómo Mike Tyson y Evander Holyfield subían a sus respectivas redes sociales videos en los que se los ve entrenándose y, al parecer, preparándose para una pelea.

“Estoy de vuelta”, fue la frase con la que ambos cerraron esas publicaciones, alimentando las especulaciones respecto a la organización del que sería el tercer combate de la historia entre estos dos exboxeadores que ya superan los 50 años.

Esta semana ambos púgiles admitieron en distintas entrevistas que las negociaciones han comenzado y que incluso países como Arabia Saudita, Australia y los Estados Unidos están interesados en albergar semejante evento que tendría fines caritativos.

“Mike y yo hablamos una vez sobre esto y desde ese momento su gente ha hablado con mi gente. No llegamos a un punto donde estemos en un acuerdo, pero ha habido conversaciones. Hay algunas personas importantes de diferentes países que desean que lo hagamos. Mi postura es: ‘Sí, si hay una manera de hacerlo, entonces hagámoslo’. Yo siendo yo y Mike siendo quien es, sé que podría ser algo grande», admitió Holyfield en diálogo con el sitio británico The Sun.

Sin embargo, remarco el hecho de que hay un punto en el que no coinciden.

Al tratarse de una pelea de exhibición las reglas y la duración del combate no serán iguales que uno oficial, es por eso que el hombre de 57 años pretende que no haya un ganador: “No quiero que alguien tome una decisión de si hubo ganador o perdedor o que se defina por nocaut. Debe ser una exhibición”.

“Realmente no quería volver al ring porque siempre decía que cuando me detuviera, me detendría. No estoy buscando nocauts y no voy a más de tres rounds de tres minutos. Lo haremos de manera adecuada. Pero voy a estar en buena forma. Y si alguien piensa que me van a pegar, no quiero que piensen que no voy a devolverle el golpe», insistió.

Tal es la expectativa que ha generado este combate que en los últimos días se ha viralizado un poster con las caras de ambos púgiles y la posible fecha (11 de julio) y sede (Diriyah, Arabia Saudita).

De todos modos, el creador de la imagen advirtió en su cuenta de Instagram que se trata de un diseño “de fantasía» dedicado a los fanáticos y que los datos que allí figuran no son oficiales.

¿La revancha?

Holyfield venció en dos oportunidades a Tyson en Las Vegas, la primera, en 1996, por nocaut técnico, y la segunda, en 1997, la más recordada, por descalificación de su rival tras haberle mordido la oreja en uno de los combates más extraños y polémicos de la historia.