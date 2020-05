Mike Tyson: la leyenda del boxeo que tuvo ‘maratones de sexo’ en la cárcel

El exboxeador estadounidense Mike Tyson tiene un pasado de lo más controvertido. Tyson ganó dos veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y se convirtió en el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados.

Su periodo más oscuro llegó entre 1992 y 1995, tiempo que estuvo en prisión al ser declarado culpable por la violación de Desiree Washington, una modelo de 18 años. Tyson fue condenado a 10 años, 6 en prisión y 4 de libertad condicional, pero fue liberado por buena conducta en marzo de 1995, volviendo al ring ese mismo año.

El exboxeador sigue declarándose inocente a pesar de que hubo testigos que confirman la violación. Nunca pidió perdón por lo que hizo, y en un intento desesperado por no ir a la cárcel, el exboxeador visitó tres consultas de brujería aunque sus esfuerzos por librarse de la prisión fueron en vano. «Odio la osadía que tuvo para ponerme en esa situación. Ahora realmente sí desearía haberlo hecho. Ahora realmente quiero violarla”, afirmó en Fox News en el 2003.

Tyson aprovechó su estancia para leer y cambiar de religión

Sin duda alguna, su etapa en prisión marcó un antes y un después en su vida. Aprovechó este momento para leer, cambiar de religión, entre otras. Tyson siempre defendió que nunca tuvo privilegios en la cárcel, una afirmación que más tarde reveló que no era real. El exboxeador confesó que pasaba en su celda «todo el día» y que su vida sexual aumentó considerablemente, dándose auténticos maratones de sexo, por lo que estaba «demasiado cansado» para realizar otras actividades como hacer ejercicio. Según su testimonio, llegó a dejar embarazada a una de las consejeras de la cárcel, aunque decidió abortar, Tyson nunca reveló su identidad.

El exdeportista aprovechó para leer, según confesó descubrió las obras de Nicolás Maquiavelo como ‘El arte de la guerra’ y ‘El príncipe’. También incluyó en su biografías de Karl Marx, Genghis Khan, Hernan Khan y Hernan Cortez. “Cuando lees sobre estas personas, independientemente de si son buenas o malas, nos aportan una forma diferente de pensar. Pero nadie puede realmente etiquetarlos como buenos o malos. ¿Quién conoce la definición real de bueno o malo? Lo bueno y lo malo pueden tener una definición diferente para mí, de lo que puede tener para ti”, confesó en una entrevista.

También se pasó al Islam, al igual que lo hizo Cassius Clay, quien cambió su nombre a Muhammad Ali. “Creo en Dios. Fui criado como católico en mi casa en Brooklyn. Piensa que Don King me llevó a un extremo en el que yo era campeón del mundo y no importaba nada más, no necesitaba toda esa cosa religiosa. Pero estando aquí, confinado, me puso en una situación en la que entiendo el Islam y ahora soy musulmán, al entender la situación del Islam en el mundo. ¿Quién tiene derecho a decir que el otro está equivocado en sus creencias? ¿Quién tiene derecho de dudar de la fe de otro?”, declaró durante una entrevista en la cárcel.