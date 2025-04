Alcaraz vs. Altmaier: donde y a qué hora ver en TV el partido de hoy en el Monte-Carlo Masters

El Monte-Carlo Masters 2025 vivirá hoy, jueves 10 de abril de 2025, un duelo interesante en la tercera ronda entre el español Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie y una de las grandes promesas consolidadas del tenis, y el alemán Daniel Altmaier, un jugador que llega desde la fase clasificatoria dispuesto a dar la sorpresa.

El partido está programado para las 13:30 horas (hora local) en la pista Rainier III y promete emociones fuertes, con Alcaraz como claro favorito según las casas de apuestas.

Carlos Alcaraz, actualmente número 3 del mundo, busca su primer gran éxito en Montecarlo tras superar un exigente debut contra Francisco Cerúndolo.

Aunque arrancó titubeante perdiendo el primer set, el murciano logró una remontada aplastante (3-6, 6-0, 6-1), mostrando su capacidad para reponerse en momentos complicados. Con rivales como Novak Djokovic y Alexander Zverev eliminados, Alcaraz tiene el camino despejado para aspirar al título.

Por otro lado, Daniel Altmaier, clasificado como número 84 del ranking ATP, llega tras superar a jugadores de renombre como Félix Auger-Aliassime y Richard Gasquet. Este último partido fue una auténtica batalla de tres sets (7-5, 5-7, 6-2), donde Altmaier demostró su fortaleza mental y su habilidad para aprovechar los momentos clave.

Poucas coisas no mundo são mais bonitas que a curta do alcaraz no saibro onde a bola bate no chão e morrepic.twitter.com/rJjVL8GnS3

— Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) April 9, 2025